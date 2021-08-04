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Пресс-конференция: Землетрясения и оползни – чем природа грозит Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Пресс-центр
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/pressclub/20210804/252496240/Press-konferentsiya-Zemletryaseniya-i-opolzni---chem-priroda-grozit-Gruzii.html

Пресс-конференция на тему "Землетрясения и оползни – чем природа грозит Грузии" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду, 4 августа, в 12:00

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

В последние месяцы на юге Грузии близ села Самеба в регионе Самцхе-Джавахети участились землетрясения. С начала лета в этой зоне насчитывается уже более 20 землетрясений.

К каким последствиям может привести возросшая сейсмоактивность? Перед какими проблемами стоит Грузия в плане регуляций строительства и соответствия зданий требованиям сейсмоустойчивости? Ожидаются ли сильные подземные толчки в ближайшее время? Каковы современные разработки в области прогнозов и предсказывания землетрясений? Правда ли, что афтершоки опаснее самого землетрясения?

На эти и другие вопросы журналистов ответит:

– директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Тея ГОДОЛАДЗЕ.

Пресс-конференция пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.

Справки по телефонам: 555 90 89 77.

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