"Правда тела". Расстройства пищевого поведения

Как научиться обращать внимание на то, сколько съедаешь, и не ругать себя за лишний кусок?
Не бывает праздника без вкусной еды. Счастье – это когда ешь все, что хочешь. Выбрасывать еду нельзя. Мама обидится, если не попробовать все, что она приготовила на очередной семейный ужин. Как образ жизни и социум способствует нездоровому пищевому поведению и можно ли этому противостоять?
Рассуждаем вместе с кандидатом психологических наук, доцентом Московского городского педагогического университета Ларисой Овчаренко.
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