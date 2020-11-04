Политолог: никакой революции в Грузии не будет

Политолог Арчил Сихарулидзе считает, что грузинская оппозиция, которая не согласна с результатами парламентских выборов и отказывается от мандатов, все равно войдет в парламент

Радио Политолог: никакой революции в Грузии не будет

"Пока оппозиция сама не выиграет, для них ни одни выборы не легитимны. Поэтому такой подход – мы не войдем, мы не признаем – я считаю ошибкой с их стороны. Они не способны вывести людей на митинг. Никакой революции не будет. У них нет международной поддержки. Лично мне кажется, что они все равно войдут в парламент", – сказал Сихарулидзе в беседе со Sputnik Грузия.

Политолог назвал реакцию оппозиции на итоги голосования "наивной глупостью".

"Массовых акций не будет по двум причинам. Во-первых, нет никакого революционного потенциала. Никто не сомневается, что "Грузинская мечта" собрала бы 40%. Просто эти люди не хотят признавать это. Я не знаю, на что они надеются. Это просто самообман. Это очень близкий триумф "Грузинской мечты" после восьми лет на таком фоне все равно получить 40 или 48%. Это все рано очень много. Революция просто невозможна, пикетирование – это самообман", – отметил он.

В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы.

Недовольная итогами голосования оппозиция и обвиняет власти в массовых фальсификациях. Оппозиционные партии одна за другой отказались от мандатов в парламенте нового созыва. В Тбилиси и других городах страны начались акции протеста.

По итогам парламентских выборов, в которых участвовали 48 партий и два избирательных блока, большую часть голосов получила правящая партия "Грузинская мечта" – 48,15% голосов. "Национальное движение - Сила в единстве" – 27,14%; "Европейская Грузия" – 3,78%; "Лело" – 3,15%; "Альянс патриотов" – 3,14%; "Стратегия Агмашенебели" – 3,15%; "Гирчи" – 2,89%; "Алеко Элисашвили - Граждане" – 1,33%; Лейбористская партия – 1%. Что касается остальных партий, то они получили менее одного процента голосов и не попали в парламент десятого созыва.

В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" считают недовольство оппозиции деструктивным, обвиняя в попытках дестабилизации и в искусственном обострении ситуации.