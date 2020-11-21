Мамрадзе: явка избирателей во втором туре выборов Грузии небольшая

Радио Мамрадзе: явка избирателей во втором туре выборов Грузии небольшая

"По сравнению с первым туром, мне показалось, меньше народа, но когда я посмотрел на урну, там было достаточно много бюллетеней. Когда я спросил, мне сказали, что народ приходит. Я считаю, что это правильно и хорошо. У людей есть понимание того, что парламент должен существовать и работать, потому что надо принимать нужные законы и надо принять бюджет до конца года, это необходимо", – сказал Мамрадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Второй тур выборов в Грузии: голосование идет в 17 округах - онлайн трансляция>>

По словам Мамрадзе, многие сторонники оппозиции, которые за них голосовали, недовольны и раздражены бойкотом политических сил.

В субботу в Грузии проходит второй тур выборов в парламент. На этот раз избиратели выбирают из двух кандидатов, показавших лучшие результаты в первом туре мажоритарных выборов. Хотя официально оппозиционные партии сняли своих кандидатов с выборов, в бюллетени они все равно остались.

Общее число избирателей составляет 2 140 210 человек, которые смогут проголосовать на 1 923 участках. Голосование также проходит в зонах карантина и для тех, кто находится на самоизоляции. Для таких избирателей дополнительно создано 80 спецучастков.

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