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Директор Института стратегии управления Петр Мамрадзе
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Мамрадзе: явка избирателей во втором туре выборов Грузии небольшая

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Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (34)
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Политолог Петре Мамрадзе считает, что явка избирателей во втором туре мажоритарных выборов небольшая, но граждане идут голосовать, понимая важность начала работы парламента

Радио
Мамрадзе: явка избирателей во втором туре выборов Грузии небольшая

"По сравнению с первым туром, мне показалось, меньше народа, но когда я посмотрел на урну, там было достаточно много бюллетеней. Когда я спросил, мне сказали, что народ приходит. Я считаю, что это правильно и хорошо. У людей есть понимание того, что парламент должен существовать и работать, потому что надо принимать нужные законы и надо принять бюджет до конца года, это необходимо", – сказал Мамрадзе в беседе со Sputnik Грузия.

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По словам Мамрадзе, многие сторонники оппозиции, которые за них голосовали, недовольны и раздражены бойкотом политических сил.

В субботу в Грузии проходит второй тур выборов в парламент. На этот раз избиратели выбирают из двух кандидатов, показавших лучшие результаты в первом туре мажоритарных выборов. Хотя официально оппозиционные партии сняли своих кандидатов с выборов, в бюллетени они все равно остались.

Общее число избирателей составляет 2 140 210 человек, которые смогут проголосовать на 1 923 участках. Голосование также проходит в зонах карантина и для тех, кто находится на самоизоляции. Для таких избирателей дополнительно создано 80 спецучастков.

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Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (34)
Теги:
Петре Мамрадзе, Грузия, Парламентские выборы


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