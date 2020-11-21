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Эксперт по вопросам Конституции Вахушти Менабде
photo: EMC - Human Rights Education and Monitoring Center / FB

Менабде: парламент Грузии может не дать депутатам отказаться от мандатов

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Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (40)
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Эксперт по вопросам Конституции Вахушти Менабде считает, что отказ оппозиционных депутатов от мандатов – их конституционное право, однако парламент может не проголосовать в пользу этого решения

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"Процедурно, парламентское большинство может не принять отказ оппозиции от мандатов. В конце концов, они не проголосуют за это, не внесут вопрос в повестку дня, нарушат регламент и не приостановят их полномочия. Большинство может сделать как хочет, может поменять регламент по своему желанию так, чтобы ничего не нарушать", – рассказал Менабде в беседе со Sputnik Грузия.

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По словам эксперта, в случае, если решение депутата об отказе от мандата не будет одобрено парламентом, он может обжаловать решение в Конституционном суде. Но гарантии, что решение будет принято в его пользу, нет, ведь суд может и вовсе не рассмотреть вопрос, отметил он.

Менабде считает, что отказ от мандата – конституционное право каждого депутата, и если ему будет отказано, это будет считаться нарушением Конституции. Однако это нарушение, по его словам, не повлечет никакой правовой ответственности.

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов. С тех пор в стране не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. В знак протеста все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказываются от мандатов и участия во втором туре выборов.

Как утверждают в "Грузинской мечте", несмотря на решение оппозиции, правящая партия не останется одна в парламенте, так как большинство может не проголосовать за их выход из законодательного органа.

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Темы:
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Теги:
Грузия, Парламентские выборы


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