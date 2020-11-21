Менабде: парламент Грузии может не дать депутатам отказаться от мандатов

"Процедурно, парламентское большинство может не принять отказ оппозиции от мандатов. В конце концов, они не проголосуют за это, не внесут вопрос в повестку дня, нарушат регламент и не приостановят их полномочия. Большинство может сделать как хочет, может поменять регламент по своему желанию так, чтобы ничего не нарушать", – рассказал Менабде в беседе со Sputnik Грузия.
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По словам эксперта, в случае, если решение депутата об отказе от мандата не будет одобрено парламентом, он может обжаловать решение в Конституционном суде. Но гарантии, что решение будет принято в его пользу, нет, ведь суд может и вовсе не рассмотреть вопрос, отметил он.
Менабде считает, что отказ от мандата – конституционное право каждого депутата, и если ему будет отказано, это будет считаться нарушением Конституции. Однако это нарушение, по его словам, не повлечет никакой правовой ответственности.
Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов. С тех пор в стране не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. В знак протеста все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказываются от мандатов и участия во втором туре выборов.
Как утверждают в "Грузинской мечте", несмотря на решение оппозиции, правящая партия не останется одна в парламенте, так как большинство может не проголосовать за их выход из законодательного органа.
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