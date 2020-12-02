Апхазава оценил исследование UNICEF о доступности Интернета для школьников Грузии

Эксперт в сфере образования Резо Апхазава считает, что правительство Грузии уже сегодня должно думать, как возместить тот ущерб, который получили ученики из социально необеспеченных семей из-за пандемии коронавируса

Радио Апхазава оценил исследование UNICEF о доступности интернета для школьников Грузии

Согласно исследованию Детского фонда ООН (UNICEF) и Международного телекоммуникационного союза, у 15% школьников в Грузии нет доступа к Интернету. По их же информации, закрытие школ из-за коронавируса коснулось 661 500 детей, которым пришлось перейти в виртуальный режим обучения.

"У нас довольно сложная ситуация, и Минобразования должно заранее уже думать о том, как можно возместить тот ущерб, который в течение всех этих месяцев получили ученики, особенно представители низкой социально-экономической группы. Хотя сложно сказать, насколько это возможно сделать и насколько это будет эффективно и реалистично в тех условиях, когда разговоры о проблемах доведены до минимума, и мы в основном слышим, что хорошо справляемся с вызовами пандемии", – заявил Апхазава в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.

По его словам, ресурсы, которые нужны для дистанционного обучения, в Грузии не в достаточном количестве и качестве, чтобы учебный процесс в школах был эффективным.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. В стране ежедневно выявляют по три-четыре тысячи новых инфицированных. В связи с ухудшением эпидситуации с 28 ноября до 31 января включительно часть школ, профучилища и вузы (кроме медицинских образовательных программ) перешли на дистанционный режим работы.