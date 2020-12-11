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Политолог, лектор Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили Арчил Сихарулидзе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Сихарулидзе: не подписавшие меморандум оппозиционеры могут войти в парламент

Радио
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201211/250318442/Sikharulidze-ne-podpisavshie-memorandum-oppozitsionery-mogut-voyti-v-parlament.html

Политолог Арчил Сихарулидзе считает, что оппозиция, подписавшая меморандум об отказе от мандатов, допустила ошибку и вынесла себе смертный приговор

Радио
Сихарулидзе: не подписавшие меморандум оппозиционеры могут войти в парламент

Парламент Грузии десятого созыва проводит в пятницу в Тбилиси свое первое заседание, но только в присутствии депутатов от правящей партии "Грузинская мечта". Все оппозиционные партии, прошедшие в парламент по итогам выборов 31 октября, обвинили власти в фальсификации голосования и требуют новых выборов. Несмотря на несколько раундов переговоров, договориться о присутствии оппозиционных депутатов в парламенте не удалось.

"То, что они делают, это глупость. Понятно, почему меморандум подписали "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия". Для ЕНД единственный выход – просто мутить воду и попытаться посредством хаоса попасть во власть единолично. "Европейская Грузия" просто провалилась на выборах. Стало очевидно, что Гига Бокерия и другие ответвления от ЕНД нежизнеспособны. Остальные партии просто подписали себе смертный приговор. "Лело" до следующих выборов просто не доживет <…> Возможно, что партия Алеко Элисашвили "Граждане" и партия "Гирчи" войдут в парламент", – сказал Сихарулидзе в эфире радио Sputnik Грузия.

Пустые места в зале заседаний. Парламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года
© Sputnik / STRINGER
Новый парламент Грузии проводит первое заседание, оппозиция протестует - трансляция

Пока депутаты от "Мечты" заседают, оппозиционеры оформили меморандум о прекращении полномочий в парламенте и снятии партийных списков. Из партий, прошедших в парламент, меморандум об отказе в итоге подписали "Лело для Грузии", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Лейбористская партия", "Европейская Грузия".

Тем временем подтвердился раскол в рядах оппозиции: к меморандуму не присоединились три оппозиционные партии - "Альянс патриотов Грузии", "Гирчи" и "Граждане". Документ также не подписали члены Республиканской партии, которая входит в блок "Сила в единстве – Единое национальное движение".

Теги:
Оппозиция, Грузия, Акция протеста, Парламент Грузии, Арчил Сихарулидзе


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