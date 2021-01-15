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Политолог Арчил Сихарулидзе
© Sputnik / Alex Shlamov

Политолог: Грузия спокойно дойдет до следующих выборов в парламент

Радио
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Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (134)
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Политолог Арчил Сихарулидзе считает, что митинги оппозиции, запланированные весной текущего года, будут незначительными

Радио
Политолог: Грузия спокойно дойдет до следующих выборов в парламент

Лидеры ряда политических партий заявляют, что в случае, если правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" не назначит повторные парламентские выборы, оппозиция начнет готовиться к перманентным акциям протеста.

"Я уверен в том, что в конце марта, возможно апреля, будут незначительные митинги. Думаю, разговоры о каких-то переизбраниях закончились. На фоне Карабахской войны, пандемии и ситуации в Америке, грузинская тема отошла на второй план. Поэтому тема о переизбрании никого не будет интересовать. Поэтому я жду незначительных митингов, и жду, что оппозиционная партия "Гирчи" и Алеко Элисашвили войдут в парламент", – заявил Сихарулидзе Sputnik Грузия.

Здание парламента Грузии. Фасад
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По мнению политолога, страна спокойно доживет до следующих выборов.

Новый парламент Грузии вступил в полномочия 11 декабря, и почти месяц проработал в однопартийном режиме, но в начале января выходцы из оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" выразили готовность присоединиться к его работе. Депутаты Фридон Инджия, Гела Микадзе и Давид Зилпимиани покинули партию после признания полномочий и создали новую политическую силу – "Европейские социалисты".

Парламентская оппозиция Грузии утверждает, что "Грузинская мечта" выиграла парламентские выборы осенью 2020 года путем давления на избирателей и фальсификации результатов голосования. С этим связан их протест и решение об отказе от депутатских мандатов большинства оппозиционных партий. Между тем международные наблюдатели заявили, что выборы проходили в свободной и демократической обстановке без серьезных нарушений.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (134)
Теги:
Арчил Сихарулидзе, Оппозиция, Политика, Грузия


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