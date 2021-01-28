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Спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе
© Sputnik / Denis Aslanov

Абашидзе рассказал, когда состоится его встреча с Карасиным

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Темы:
Грузино-российские отношения (638)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20210128/250734015/Abashidze-rasskazal-kogda-sostoitsya-ego-vstrecha-s-Karasinym.html

Спецпредставитель премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе прокомментировал вопрос открытия сухопутной границы Грузии с Россией

Радио
Абашидзе рассказал, когда состоится его встреча с Карасиным

"Если ситуация с коронавирусом стабилизируется, нам удастся поговорить об открытии границ. Но это надежда, желание. Граница была закрыта из-за ситуации с пандемией, и как только ситуация нам позволит, мы с нашей стороны готовы уже поговорить о конкретных шагах. Но повторяю, все зависит от вируса. Там особенного разговора в принципе не должно быть. Граница с обеих сторон была закрыта – и российская сторона приняла такое решение, и мы приняли такое решение. Другой причины не было", – сказал Абашидзе в интервью Sputnik Грузия.

По словам дипломата, в феврале или марте намечена его очная встреча с представителем России Григорием Карасиным в Праге. В последний раз дипломаты встречались онлайн в ноябре 2020 года.

Спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе
© Sputnik / Denis Aslanov
Грузия готова возобновить переговоры об открытии границы с Россией - Абашидзе

Чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, с 16 марта 2020 года Грузия закрыла границы со всеми странами, за некоторым исключением. В частности, пересекать границу разрешено гражданам Грузии, если они возвращаются на родину, и транзитным перевозчикам грузов. Согласно действующим в Грузии правилам, граждане по приезде на родину проходят обязательный 14-дневный карантин. Строгий контроль проходят и все транзитные водители.

Диалог между Грузией и Россией многие годы поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и регулярных встреч дипломатов двух стран в Праге. Из-за пандемии COVID-19, cопредседатели Женевских переговоров от Евросоюза, ООН и ОБСЕ приняли решение о переносе 51-го раунда переговоров, который должен был состояться 31 марта - 1 апреля, на более поздний срок.

В Женеве стороны обсуждают политические проблемы, а в Праге - торгово-экономические вопросы, транспортные коммуникации, гуманитарные проблемы и так далее. Одним из главных результатов переговоров стало снятие эмбарго на грузинские товары в 2013 году. С тех пор торговые отношения между Грузией и Россией начали ежегодно улучшаться.

Темы:
Грузино-российские отношения (638)
Теги:
Грузино-российские отношения, Грузино-российская граница, Григорий Карасин, Зураб Абашидзе


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