Сихарулидзе: Грузии следовало закупать вакцины у России, а не надеяться на платформу COVAX

Радио Сихарулидзе: Грузии следовало закупать вакцины у России, а не надеяться на платформу COVAX

"Платформа COVAX просто-напросто не выполнила свои обязанности, потому что передала эти вакцины каким-то другим странам, в результате чего Грузия оказалась у разбитого корыта. Это произошло из-за того, что некоторые неадекватные прозападные коллеги вместо того, чтобы продвигать идею вакцинации любыми способами, продвигали геополитику. В итоге вышло, что сейчас они не могут получить вакцины от COVAX и не могут купить "Спутник", потому что обливали его грязью… Сейчас они планируют купить какой-то корейский, китайский и индийский мусор вместо того, чтобы связаться с Россией и купить "Спутник V", который доказал свою состоятельность на научном уровне", – заявил Сихарулидзе в беседе со Sputnik Грузия.

По словам политолога, китайская вакцина создавалась на основе одной цели: вакцинировать как можно больше людей и как можно быстрее. В связи с этим ее эффективность оценивается в 65%, что очень мало для вакцины, в то время как эффективность "Спутник V" составляет 91%.

Ранее в одном из грузинских СМИ со ссылкой на платформу COVAX была обнародована информация о том, что в прошлом месяце вакцину получили лишь те страны, национальные регуляторы которых предоставили авторизацию препарату, а также оформили соглашение о возмещении ущерба.

В ответ на это глава Минздрава Грузии заявила, что страна может подать в суд на платформу COVAX за распространение информации о том, что якобы страна не была готова принять первую партию вакцины Pfizer по техническим причинам.

В конце февраля Грузия должна была получить первую партию вакцины Pfizer и начать вакцинацию медперсонала. Однако стало известно, что ввоз первой партии вакцины в Грузию, планируемый на конец февраля, откладывается на начало марта. В страну уже завезены 50 тысяч специальных шприцев, которые нужны для прививки. Мобилизованы специальные холодильники, которые необходимы для хранения вакцины этой компании. Для начала вакцинации уже готовы девять медицинских учреждений.