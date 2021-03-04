16:22 04 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9976
  • 100 RUB4.4557
  • USD3.3252
Поиск
Политолог Арчил Сихарулидзе
© Sputnik / Alex Shlamov

Сихарулидзе: Грузии следовало закупать вакцины у России, а не надеяться на платформу COVAX

Радио
Получить короткую ссылку
11 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210304/251070615/Sikharulidze-Gruzii-sledovalo-zakupat-vaktsiny-u-Rossii-a-ne-nadeyatsya-na-platformu-COVAX.html

Политолог Арчил Сихарулидзе считает, что правительство Грузии изначально допустило ошибку, дожидаясь получения вакцины с платформы COVAX вместо того, чтобы параллельно договариваться о получении российского "Спутник V"

 

Радио
Сихарулидзе: Грузии следовало закупать вакцины у России, а не надеяться на платформу COVAX

"Платформа COVAX просто-напросто не выполнила свои обязанности, потому что передала эти вакцины каким-то другим странам, в результате чего Грузия оказалась у разбитого корыта. Это произошло из-за того, что некоторые неадекватные прозападные коллеги вместо того, чтобы продвигать идею вакцинации любыми способами, продвигали геополитику. В итоге вышло, что сейчас они не могут получить вакцины от COVAX и не могут купить "Спутник", потому что обливали его грязью… Сейчас они планируют купить какой-то корейский, китайский и индийский мусор вместо того, чтобы связаться с Россией и купить "Спутник V", который доказал свою состоятельность на научном уровне", – заявил Сихарулидзе в беседе со Sputnik Грузия.

 

По словам политолога, китайская вакцина создавалась на основе одной цели: вакцинировать как можно больше людей и как можно быстрее. В связи с этим ее эффективность оценивается в 65%, что очень мало для вакцины, в то время как эффективность "Спутник V" составляет 91%.

Пандемия коронавируса COVID - вакцинация
© AP Photo / Matias Delacroix
Вероятнее всего Грузия получит вакцину из Индии

Ранее в одном из грузинских СМИ со ссылкой на платформу COVAX была обнародована информация о том, что в прошлом месяце вакцину получили лишь те страны, национальные регуляторы которых предоставили авторизацию препарату, а также оформили соглашение о возмещении ущерба.

В ответ на это глава Минздрава Грузии заявила, что страна может подать в суд на платформу COVAX за распространение информации о том, что якобы страна не была готова принять первую партию вакцины Pfizer по техническим причинам.

В конце февраля Грузия должна была получить первую партию вакцины Pfizer и начать вакцинацию медперсонала. Однако стало известно, что ввоз первой партии вакцины в Грузию, планируемый на конец февраля, откладывается на начало марта. В страну уже завезены 50 тысяч специальных шприцев, которые нужны для прививки. Мобилизованы специальные холодильники, которые необходимы для хранения вакцины этой компании. Для начала вакцинации уже готовы девять медицинских учреждений.

Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Арчил Сихарулидзе

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Актриса Кейт Хадсон на церемонии награждения премии Золотой глобус в США
Красная дорожка и церемония награждения премии "Золотой глобус" в США
COVID-19 отступает: в странах СНГ снижается количество заражений
COVID-19 отступает: в странах СНГ снижается количество заражений
На чем ездили советские автолюбители
На чем ездили советские автолюбители
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться