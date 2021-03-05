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Арно Хидирбегишвили
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Хидирбегишвили рассказал о преимуществах российской вакцины "Спутник V"

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210305/251082993/Khidirbegishvili-rasskazal-o-preimuschestvakh-rossiyskoy-vaktsiny-Sputnik-V.html

Грузинский политолог и публицист, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили назвал пять причин, почему Грузии следовало договориться о приобретении российской вакцины от COVID-19

Радио
Хидирбегишвили рассказал о преимуществах российской вакцины "Спутник V"

"Когда дело идет о выживании нации, политические мотивы переходят на второй план. Многие страны миры, которые резко различаются с Россией политическим курсом, приобрели "Спутник V". Это единственная вакцина в мире, которая не содержит сам вирус, а содержит его прошивку, оболочку, так называемый белок. Это первая гарантия того, что заболеть коронавирусом с российской вакциной невозможно. Вторая причина, по которой стоит покупать "Спутник V", – это высокий процент его эффективности, более 90%. Третье – хранение и перевозка российской вакцины не требует особого температурного режима. Четвертая причина – доступность. Вот она Россия, до границы несколько десятков километров. И пятая причина – дешевизна. Явно, что для Грузии была бы сделана большая скидка", – заявил Хидирбегишвили в интервью Sputnik Грузия

Политолог Арчил Сихарулидзе
© Sputnik / Alex Shlamov
Сихарулидзе: Грузии следовало закупать вакцины у России, а не надеяться на платформу COVAX

Для обеспечения Грузии вакциной против COVID-19 Минздрав страны начал сотрудничать с платформой COVAX. Это своего рода инициатива по обеспечению доступности вакцин против коронавируса, которая объединяет более 170 стран. Цена партии, на которую претендует страна, составляет 17 миллионов долларов. Из них в COVAX перечислено уже 4 миллиона долларов.

В конце февраля Грузия должна была получить первую партию вакцины Pfizer и начать вакцинацию медперсонала. Однако стало известно, что ввоз первой партии вакцины в Грузию, планируемый на конец февраля, откладывается на начало марта. В страну уже завезены 50 тысяч специальных шприцев, которые нужны для прививки. Мобилизованы специальные холодильники, которые необходимы для хранения вакцины этой компании. Для начала вакцинации уже готовы девять медицинских учреждений.

Теги:
Россия, Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина

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