Политолог прокомментировал провалившиеся переговоры между властями и оппозицией Грузии

Эксперт по политическим вопросам Ника Читадзе рассказал о перспективах достижения консенсуса по выходу из политического кризиса между правящей партией и оппозицией Грузии

Радио Политолог прокомментировал провалившиеся переговоры между властями и оппозицией Грузии

Переговоры между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией накануне продолжались более десяти часов и завершились безрезультатно. Европейский дипломат Кристиан Даниэльссон, который был медиатором на встрече, заявил, что ответственность за поиск решения кризиса в Грузии лежит на политических лидерах.

"У оппозиции и правящей партии не было точек соприкосновения, поэтому договор не мог быть достигнут. И не будет достигнут и в будущем. Будут акции, протест оппозиции, хотя власти будут пользоваться тем, что немного людей выходит на улицы протестовать. Нестабильность сохранится", – сказал Читадзе в эфире радио Sputnik Грузия.

По его словам, протестное движение начнется весной, когда будут решены проблемы, связанные с коронавирусом, хотя радикальных изменений все равно ждать не стоит.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется. Спустя четыре месяца после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.