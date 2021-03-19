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Ника Читадзе, Политолог, Эксперт
photo: courtesy of Nika Chitadze

Политолог прокомментировал провалившиеся переговоры между властями и оппозицией Грузии

Радио
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210319/251220859/Politolog-prokommentiroval-provalivshiesya-peregovory-mezhdu-vlastyami-i-oppozitsiey-Gruzii.html

Эксперт по политическим вопросам Ника Читадзе рассказал о перспективах достижения консенсуса по выходу из политического кризиса между правящей партией и оппозицией Грузии

Радио
Политолог прокомментировал провалившиеся переговоры между властями и оппозицией Грузии

Переговоры между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией накануне продолжались более десяти часов и завершились безрезультатно. Европейский дипломат Кристиан Даниэльссон, который был медиатором на встрече, заявил, что ответственность за поиск решения кризиса в Грузии лежит на политических лидерах.

"У оппозиции и правящей партии не было точек соприкосновения, поэтому договор не мог быть достигнут. И не будет достигнут и в будущем. Будут акции, протест оппозиции, хотя власти будут пользоваться тем, что немного людей выходит на улицы протестовать. Нестабильность сохранится", – сказал Читадзе в эфире радио Sputnik Грузия.

По его словам, протестное движение начнется весной, когда будут решены проблемы, связанные с коронавирусом, хотя радикальных изменений все равно ждать не стоит.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется. Спустя четыре месяца после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Теги:
Ника Читадзе

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