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Демур Гиорхелидзе
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Гиорхелидзе: грузинскую экономику губят дармовые деньги

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Эксперт по экономическим вопросам Демур Гиорхелидзе считает, что Грузия не должна сильно зависеть от финансовой помощи международных доноров

Радио
Гиорхелидзе: Грузии не нужны деньги Евросоюза

На прошлой неделе, после очередного провала переговоров по решению политического кризиса в Грузии между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией с участием спецпредставителя президента Евросовета Кристиана Даниэльссона, группа депутатов Европарламента, включая главу и членов комитета по международным делам, призвали Евросоюз заморозить выделение Грузии финансовой помощи. Речь идет о 60 миллионах евро, которые Грузия должна получить в течение 2021 года. Кроме ЕС, сигнал в Тбилиси получили и из США. Замгоссекретаря США Джордж Кент заявил, что Грузия рискует потерять "добрую волю" Сената.

Представители оппозиции вешают замки на ограду здания Правительственной канцелярии во время акции протеста 21 ноября 2019
© Sputnik / Alex Shlamov
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"Грузинскую экономику губят как раз эти дармовые деньги. Они являются наркотиком, на котором сидит власть Грузии в течение последних 30 лет. Грузинской экономике и его развитию вообще не нужны деньги Евросоюза, МВФ, USAID, Всемирного банка. Надо развивать свои ресурсы, которых достаточно", – заявил Гиорхелидзе в беседе со Sputnik Грузия.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется. Спустя пять месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

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Теги:
Демур Гиорхелидзе

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