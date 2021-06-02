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Директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе

Чхаидзе: штаммов коронавируса будет больше

photo: Ivane Chkhaidze / FB
Радио
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (344)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210602/251912530/Chkhaidze-shtammov-koronavirusa-budet-bolshe.html

Руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе прокомментировал появление в Грузии новых штаммов коронавируса

Радио
Чхаидзе: штаммов коронавируса будет больше

"Сегодняшние данные указывают, что вакцины, завезенные в Грузию, которые имеют авторизацию ВОЗ, работают и против британского штамма, и против китайского, и против индийского. Так что вакцинация остается единственным выходом. Заражение "индийским" штаммом в Грузии указывает на то, что этим все не закончится. Этих штаммов будет больше. Коронавирус имеет свойство быстрой мутации. Так что в ближайшее время можно ожидать и других штаммов… Наши рекомендации по ношению масок, социального дистанцирования и соблюдения гигиенических норм остаются в силе. И надо обязательно вакцинироваться", - заявил Чхаидзе в беседе со Sputnik Грузия.

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© AFP / KAREN DUCEY
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Большая часть инфицированных больных в Грузии заражены британским штаммом коронавируса. Он был выявлен в стране в конце февраля.

Следом за британским штаммом в Грузии выявили и индийский штамм. Первый случай индийского штамма в Грузии был зафиксирован 27 мая.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 346 150 случаев инфицирования. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, погибло 4 834 человека, выздоровели 329,5 тысячи.

В Грузии граждане вакцинированы препаратами Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac.

К этому времени в Грузии вакцинирован 149 191 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (344)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Грузия, Иване Чхаидзе

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