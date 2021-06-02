Радио Чхаидзе: штаммов коронавируса будет больше

"Сегодняшние данные указывают, что вакцины, завезенные в Грузию, которые имеют авторизацию ВОЗ, работают и против британского штамма, и против китайского, и против индийского. Так что вакцинация остается единственным выходом. Заражение "индийским" штаммом в Грузии указывает на то, что этим все не закончится. Этих штаммов будет больше. Коронавирус имеет свойство быстрой мутации. Так что в ближайшее время можно ожидать и других штаммов… Наши рекомендации по ношению масок, социального дистанцирования и соблюдения гигиенических норм остаются в силе. И надо обязательно вакцинироваться", - заявил Чхаидзе в беседе со Sputnik Грузия.

Большая часть инфицированных больных в Грузии заражены британским штаммом коронавируса. Он был выявлен в стране в конце февраля.

Следом за британским штаммом в Грузии выявили и индийский штамм. Первый случай индийского штамма в Грузии был зафиксирован 27 мая.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 346 150 случаев инфицирования. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, погибло 4 834 человека, выздоровели 329,5 тысячи.

В Грузии граждане вакцинированы препаратами Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac.

К этому времени в Грузии вакцинирован 149 191 человек.