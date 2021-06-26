"От вакцины отвалится задница": новые мифы о вакцинации от COVID-19

"Спутник V" не справится индийским штаммом? Торговля поддельными сертификатами о вакцинации и медотводами.
О новых фейках и теориях заговора, противопоказаниях к вакцинации и схемах торговли медотводами и сертификатами рассказал международный обозреватель Бизнес ФМ и блогер Андрей Ромашков. В эпизоде используются комментарии, которые в беседе с РИА Новости дал Александр Гинцбург — директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
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