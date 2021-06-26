"От вакцины отвалится задница": новые мифы о вакцинации от COVID-19

Может ли вакцинация привести к бесплодию и откуда взялась эта теория. Тополиный пух распространяет вирус, а вакцинированные могут улавливать сигнал Bluetooth: безумные теории из соцсетей. Ведущий Fox News запустил фейк о смертности от вакцины.

"Спутник V" не справится индийским штаммом? Торговля поддельными сертификатами о вакцинации и медотводами.

Радио "От вакцины отвалится задница": новые мифы о вакцинации от COVID-19

О новых фейках и теориях заговора, противопоказаниях к вакцинации и схемах торговли медотводами и сертификатами рассказал международный обозреватель Бизнес ФМ и блогер Андрей Ромашков. В эпизоде используются комментарии, которые в беседе с РИА Новости дал Александр Гинцбург — директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

1:16 Самые безумные теории из соцсетей: вакцинировавшиеся могут испускать и принимать сигналы Bluetooth; тополиный пух распространяет COVID-19.

12:18 Вакцина вызывает бесплодие? Как связаны фейк из 80-х, бывший сотрудник Pfizer и синцитин-1.

21:14 "Россия — лидер по антипрививочным настроениям".

23:46 Фейк о вакцинах от телеведущего Fox News Такера Карлсона. Что не так с правительственной базой данных США — "VAERS".

27:02 "Спутник V" не справляется с индийским штаммом": есть ли реальные причины так считать?

35:03 Фейковые сертификаты о прохождении вакцинации: уголовные дела, запись в государственной базе и утилизация вакцин.

42:11 “Не стали ли врачи главными врагами вакцинации в России”. Примеры, когда врачи отговаривали пациентов от вакцинации. Кому и когда можно или нельзя вакцинироваться.

48:29 Торговля медотводами: клиники, продающие справки, которые якобы запрещают человеку вакцинироваться.

51:52 Туризм и сертификаты.

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