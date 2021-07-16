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Директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе
photo: AlpenPharma Caucasus / FB

Чхаидзе назвал причину смерти инфицированного коронавирусом младенца в Грузии

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (561)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210716/252343158/Chkhaidze-nazval-prichinu-smerti-infitsirovannogo-koronavirusom-mladentsa-v-Gruzii.html

Медицинский директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе рассказал, можно ли было спасти инфицированного коронавирусом трехнедельного младенца, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких

Радио
Чхаидзе назвал причину смерти инфицированного коронавирусом младенца в Грузии

О смерти младенца в Тбилиси стало известно в пятницу. Он был инфицирован британским штаммом коронавируса. Его доставили в клинику на пятый день после рождения, состояние ребенка было настолько тяжелым, что его сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи боролись за жизнь малыша 16 дней, однако спасти его не удалось.

"Смерть младенца наступила в результате поражения легких, что является типичным для Дельта варианта. Коронавирус в первую очередь поражает легкие. Когда у нас поражение бактериальное, мы используем антибиотики, и ребенка в 99,5% можно спасти от бактериальной инфекции. Но когда поражение вирусное, в таком случае, к сожалению, никакого эффективного антивирусного препарата нет. Тем более против коронавируса", – рассказал Чхаидзе Sputnik Грузия.

Капельница. Архивное фото
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
Инфицированный коронавирусом младенец скончался в тбилисской клинике

По его словам, в этом случае происходит симптоматическое лечение, проводится искусственная вентиляция легких и переливания, но все зависит от сопротивляемости организма. Как отметил специалист, у новорожденных этой сопротивляемости очень мало, потому что их иммунная система еще не развита.

С начала пандемии в Грузии зафиксирована 41 тысяча случаев инфицирования коронавирусом детей, это примерно 9% от общего числа заболевших.

На сегодняшний день, к аппаратам ИВЛ подключены еще двое младенцев в тбилисской детской клиники имени Цицишвили. У одного выявили британский штамм коронавируса, а у второго – индийский. Оба были доставлены в клинику с респираторными осложнениями, затрудненным дыханием и пониженной сатурацией (уровень кислорода в крови).

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (561)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

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