Политолог прокомментировал открытое письмо грузинских политиков президенту России

Авторам открытого письма президенту России Владимиру Путину предстоит проделать еще большую работу, чтобы эта инициатива принесла результат, считает политолог и руководитель института Евразии Гулбаат Рцхиладзе

Радио Политолог прокомментировал открытое письмо грузинских политиков президенту России

Лидеры "Альянса патриотов Грузии" и общественные активисты обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором просят российского президента разрядить напряженность между странами и возобновить двусторонние отношения.

По словам Рцхиладзе, для письма не совсем правильно выбрано время. В преддверии приближающихся выборов местного самоуправления в стране, от результатов которых зависит стабильность в стране, российская тема не самая выгодная. А еще авторам письма предстоит большая работа с населением страны.

"С этим письмом они должны обратиться к грузинскому народу, сформулировать четко по пунктам план, который они предлагают грузинскому обществу для того, чтобы полномасштабно урегулировать отношения с Россией, и объяснить, почему это нужно", – сказал Рцхиладзе в интервью Sputnik Грузия.