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Гулбаат Рцхиладзе на презентации сайта о Великой Отечественной Войне
© Sputnik / Alex Shlamov

Политолог прокомментировал открытое письмо грузинских политиков президенту России

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (585)
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Авторам открытого письма президенту России Владимиру Путину предстоит проделать еще большую работу, чтобы эта инициатива принесла результат, считает политолог и руководитель института Евразии Гулбаат Рцхиладзе

Радио
Политолог прокомментировал открытое письмо грузинских политиков президенту России

Лидеры "Альянса патриотов Грузии" и общественные активисты обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором просят российского президента разрядить напряженность между странами и возобновить двусторонние отношения.

По словам Рцхиладзе, для письма не совсем правильно выбрано время. В преддверии приближающихся выборов местного самоуправления в стране, от результатов которых зависит стабильность в стране, российская тема не самая выгодная. А еще авторам письма предстоит большая работа с населением страны.

"С этим письмом они должны обратиться к грузинскому народу, сформулировать четко по пунктам план, который они предлагают грузинскому обществу для того, чтобы полномасштабно урегулировать отношения с Россией, и объяснить, почему это нужно", – сказал Рцхиладзе в интервью Sputnik Грузия.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (585)
Теги:
Гулбаат Рцхиладзе

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