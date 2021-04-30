Великая суббота 2021, день сошествия Христа во ад: что нельзя делать

Великая суббота – последний день перед Пасхой, в 2021-м выпадает на 1 мая

Православная церковь вспоминает в этот день погребение и пребывание Иисуса Христа во гробе и Его сошествие во ад.

Sputnik Грузия рассказывает, что нельзя делать в Великую субботу перед Пасхой – в день сошествия Христа во ад.

Святое Писание

Евангелие повествует, что Христос был погребен в ночь на Великую субботу Страстной седмицы.

По римскому обычаю, тела распятых, оставляли на крестах – их можно было похоронить только с разрешения начальства.

Поэтому Иосиф, после распятия Христа, купив Плащаницу – длинное полотно, в котором погребали иудеи покойников, пришел к Пилату и просил у прокуратора тело для погребения.

Тело Христа, сняв с Креста, омыли, умастили благовониями, и завернув в Плащаницу, погребли в специальной пещере, недалеко от Голгофы, принадлежащей Иосифу.

В Великую субботу фарисеи, знавшие пророчество Христа о Его Воскресении, якобы опасаясь похищения тела, попросили римского прокуратора в Иудее поставить у гроба стражу.

Пилат распорядился завалить вход в гробницу Иисуса и поставить стражу. Но гробница, несмотря на все усилия, оказалась в воскресенье пустой, что свидетельствует о Воскресении Христовом.

Великая суббота

Церковь в Великую субботу вспоминает телесное погребение Иисуса Христа и сошествие Его во ад, где Спаситель проповедовал душам умерших, а затем вывел души праведников в Царствие Божье.

В православных церквях в день сошествия Христа во ад проводят особые службы, которые носят и траурный, и праздничный характер, так как Страстная суббота является началом Пасхи. В субботу священники уже надевают светлые праздничные облачения и освящают принесенные людьми в храм куличи, крашеные яйца и пасхи.

Также в этот день продолжается поклонение Плащанице, вынесенной на середину храма.

В Великую субботу происходит чудесное событие – схождение Благодатного огня, знаменующего собой Воскресение Христово. Это чудо происходит ежегодно накануне православной Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Что нельзя делать

В Великую субботу – последний день перед светлым праздником, верующие соблюдают строгий пост, поэтому есть мясные и молочные продукты нельзя.

В Великую субботу нельзя делать уборку и заниматься рукоделием – в этот день хозяйки по традиции только пекут куличи и красят яйца. В день сошествия Христа во ад нельзя выполнять сельскохозяйственные работы. Нельзя также в день сошествия Христа во ад рыбачить и охотиться.

Нельзя в день сошествия Христа во ад праздновать дни рождения, свадьбы или другие мероприятия. В Великую субботу нельзя веселиться и гулять. По приметам тот, кто будет смеяться в день вселенской скорби, проплачет весь год.

Нельзя в Великую субботу напиваться и предаваться плотским утехам. В Великую субботу нельзя также курить, ругаться, завидовать и скандалить. В день сошествия Христа во ад нужно раздавать милостыню и делать другие добрые дела.

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