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Католикос Патриарх Всея Грузии Илия Второй

Илия II поздравил верующих с праздником Преображения Господня

© Sputnik / STRINGER
Религия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/religion/20210819/252617146/Iliya-II-pozdravil-veruyuschikh-s-prazdnikom-Preobrazheniya-Gospodnya.html

В связи с праздником, который издревле в Грузии называется Перисцвалеба, во всех церквях страны проходит торжественная литургия

ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Католикос-Патриарх Грузии Илия II поздравил верующих с праздником Преображения Господня и дал благословение храмам после праздничной и воскресной службы служить молебны за здравие больных коронавирусом.

Праздник Преображения Господня православная церковь отмечает 19 августа.

"Особо с этим великим праздником хочу поздравить обессиленных от пандемии братьев и сестер и всех наших духовных детей с проблемами со здоровьем. Не бойтесь, не опускайте руки, да пребудет с вами надежда в Господа и в первую очередь просите у Него помощи", – говорится в послании Католикоса – Патриарха.

Илия II дал благословение настоятелям монастырей и священникам после каждой праздничной и воскресной службы служить молебен за здравие больных коронавирусом и другими болезнями и просить Божью матерь о болящих.

Монастырь Джвари
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Также он призвал верующих молиться особой молитвой.

Православный праздник установлен в память о Преображении Господа на горе Фавор перед учениками - церковь в этот день в лице Иисуса Христа торжественно исповедует и прославляет соединение Божества и человечества.

В связи с праздником, который издревле в Грузии называется Перисцвалеба, во всех церквях страны проходит торжественная литургия.

Верующие, для превенции коронавируса, в храме должны соблюдать социальную дистанцию.

После Богослужения освящают фрукты - эта традиция восходит к Ветхому Завету. В знак благодарности Богу люди приносили в Иерусалимский Храм для благословения гроздья винограда и злаки.

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Теги:
Патриархия Грузии, Преображение Господне

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