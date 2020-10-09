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Пандемия коронавируса COVID 19 - ПЦР тестирование

Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 9 октября

© AP Photo / Vincent Thian
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1337)
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Самое высокое число заражений коронавирусом нового типа выявлено в Северной и Южной Америке – 17 385 470, на втором месте идут Азия и Европа

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 9 октября составило 36 002 827 человек, скончались – 1 049 810, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Лаборатория
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
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Больше всего случаев заражения выявлено в Северной и Южной Америке – 17 385 470, на втором месте Азия – 7 659 275, далее идет Европа – 6 558 747.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 338 779 (это рекордный показатель с начала пандемии), скончались 5 514 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 36 435 290 выявленных случаях инфицирования и 1 060 869 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Ситуация в США и Бразилии

Количество случаев заражения COVID-19 в США составляет 7 603 746 человек. Жертвами вируса стали 212 716 пациентов.

Пандемия коронавируса COVID 19 - демонстрация владельцев ресторанов и баров в Марселе против запретов и ограничений
© AP Photo / Daniel Cole
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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки составило 27 750, от осложнений скончались 729 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, общее число случаев заражения COVID-19 в стране с начала эпидемии достигло 5 028 444, скончались 148 957 пациентов.

В настоящий момент болеют 464 923 человека, выздоровели более 4,4 миллиона граждан.

Ситуация в мире

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа в Германии превысило 314 тысяч. За последние 24 часа в стране было зарегистрировано 4516 случаев COVID-19, скончались 11 пациентов. С начала эпидемии коронавируса в ФРГ заболели 314 660 человек, за все время скончались 9 589 пациентов с подтвержденным заболеванием. Излечились более 269,6 тысячи заразивших.

Татев Авагян, лаборант Республиканского центра профилактики СПИДа
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Нидерландах за сутки возросло на рекордные 5 831. Предыдущий рекорд по суточным показателям был зафиксирован в стране накануне – тогда в стране было выявлено 4 996 случаев заболевания. Всего с февраля в Нидерландах заразились коронавирусом более 155 тысяч человек.

В Греции за минувшие сутки выявили 436 новых случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 17 человек при контроле на въезде в страну. Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 21 381. За минувшие сутки четыре человека умерли от коронавируса, всего жертвами COVID-19 в стране стали 430 человек. 

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки выросло на 1 615, скончались 58 больных, свидетельствуют данные Минздрава страны. В предыдущие сутки в Турции зафиксировали 1 581 новый случай заражения. 

Число случаев коронавируса в Израиле выросло за минувшие сутки на 3 961, до 284 705, скончались 46 пациентов с таким диагнозом, общее число умерших в стране с начала пандемии составило 1 864, сообщает министерство здравоохранения.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 9 октября правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 10 225 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 5 553 пациента выздоровели, 66 скончались.

Вид на город Тбилиси - парк Рике, Мтацминда и центр столицы
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В карантине к этому времени находятся 5 574 человека.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается в трехзначной цифре.

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Грузии не намерено объявлять в стране чрезвычайное положение и карантин, однако установило новые ограничения: запрещены свадьбы, поминки и другие массовые мероприятия. Вместе с тем пока действуют ограничения на международное сухопутное, морское и авиасообщение, закрыты границы.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1337)
Теги:
Всемирная организация здравоохранения, Университет Джонса Хопкинса, Грузия, США, Коронавирус COVID-2019


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