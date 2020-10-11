Долго ли продлится перемирие в Карабахе и как вести себя Грузии

Объявленное в Москве временное прекращение огня по линии армяно-азербайджанского противостояния в газеты попасть не успело, но электронными СМИ было воспринято без особого оптимизма. Напряженность сохраняется и влияет на обстановку в Грузии

Всю неделю пресса подробно анализировала, какие угрозы таит эскалация карабахского конфликта. Послы Армении и Азербайджана в Грузии высказались однозначно – война до победного конца ("Квирис палитра", 5-11.10). При этом военный обозреватель Ираклий Аладашвили подчеркнул, что боевые действия приобрели характер современной широкомасштабной войны и, скорее всего, оба противника понесли огромные потери.

Откуда прилетели беспилотники?

Армянская сторона пыталась бомбить Мингечаурское водохранилище и нанесла удар по Гяндже. По некоторым сведениям, были также выпущены две баллистические ракеты, одна из которых упала в окрестностях Баку. Реальна ли угроза бомбового удара по Армянской АЭС и нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан? – с тревогой задает вопрос "Сакартвелос Республика" (6-7.10).

Речь идет о возможной экологической катастрофе для всего региона. Но проверить и сопоставить факты пока не удается. На информационном фронте интенсивность сражений после подписания перемирия не ослабла.

Впрочем, последствия выхода конфликта за пределы Нагорного Карабаха уже реально испытали на себе жители двух грузинских сел в Кахети. Снаряд, залетевший в Санавардо, угодил в виноградник, а на Удабно обрушились осколки двух беспилотников ("Ахали таоба", 8.10). Жертв нет. Правительство официального заявления не делало. Тем не менее, ряд экспертов поспешили высказать предположение, что боевые аппараты могли быть перенаправлены в сторону Грузии системой электронного контроля с военной базы в Гюмри ("Резонанси", 9.10).

Версия, откровенно тяготеющая к уже избитой теме предвыборной борьбы. Она перекликается с другим вопросом в газете (7.10): вмешается ли Россия в грузинские выборы и на чьей стороне? Правда, не меньше волнует экспертов, вмешается ли она, а точнее, когда она вмешается в противостояние в Карабахе? По мнению обозревателей, армянское руководство всячески пытается заполучить гарантии (8.10). Однако российская сторона связана обязательствами лишь по защите территории Армении. А та утверждает, что напрямую в конфликте не участвует.

Как считает "Квирис палитра", сдержанность России во многом объясняется недовольством армянским премьером Николом Пашиняном, не скрывающим своих симпатий к Западу. Однако в конечном счете она, безусловно, не захочет потерять своего союзника на Кавказе. Тем более, уступить геополитическую инициативу Турции, открыто поддержавшей Баку.

Чем завершится подписанное в Москве перемирие, пока сказать трудно. Формально оно объявлено для обмена и выноса тел. А также содержит туманную формулировку: для уточнения дальнейших договоренностей. И хотя многие эксперты склоняются к тому, что прекращение огня было больше в интересах армянской стороны, официально Россия по-прежнему сохраняет нейтралитет. Аналитики предполагают, что у российского руководства свои стратегические планы.

Мог ли экс-президент с командой заработать на Давид Гареджи?

Грузия искренне стремится к скорейшему и полному прекращению боевых действий на Кавказе. Дело не только в беспилотниках, по ошибке залетевших на грузинскую территорию. Многие амбициозные политики готовы использовать в своих интересах любую напряженность в обществе. А тем временем в Ахалкалаки, где компактно проживают грузинские граждане армянской национальности, прошла массовая акция в поддержку Карабаха ("Резонанси", 7.10). Один из участников признался журналистам, что в зоне конфликта уже погибли двое его близких.

Нельзя допускать, чтобы представители Грузии принимали участие в военных действиях на той или иной стороне, – считает руководитель Кавказского центра исламских исследований Шота Апхаидзе ("Алиа", 5-11.10). Если сердце зовет воевать за историческую родину – предварительно откажись от всего, что юридически связывает тебя с Грузией…

Разногласия обострились даже в связи с новыми материалами по демаркации границы с Азербайджаном в районе комплекса Давид-Гареджи. Оппозиция считает этот вопрос предвыборным маневром и называет его постановку несвоевременной. Между тем, сами лидеры оппозиции устраивали непосредственно на границе акции, когда это было совершенно нецелесообразно, – возражает на критику Ираклий Какабадзе ("Резонанси", 9.10).

Ряд представителей общественности и политиков, однако, скептически восприняли обвинения в измене, предъявленные бывшему председателю комиссии по Давид-Гареджи Ивери Мелашвили. А письмо одного из представителей грузинского дипломатического корпуса в поддержку Мелашвили стало поводом для скандала и полемики. Эксперт Хатуна Лагазидзе даже напомнила, что падение "Национального движения" началось как раз с заявления нескольких послов (9.10).

Карабах, Давид-Гареджи и грузинские выборы – как это связано друг с другом? >>

Возможно, для нейтрализации возникшей ситуации или для перевода стрелок, Ираклий Кобахидзе пообещал, что следствие установит, действительно ли бывший президент получил в связи с этим делом 70-80 миллионов долларов ("Ахали таоба", 9.10).

Что скажет Буба

Яростные споры и скандалы в прессе сопровождают любую инициативу, которую можно увязать с выборами. Особенно когда дело касается партийных списков. То есть, людей, которым в случае прохождения в парламент, надо будет находить общий язык друг с другом. Однако налицо пока только взаимный обмен "любезностями".

Роман Гоциридзе назвал список "Грузинской мечты" "реквиемом партии, шагающей на историческую свалку". А Арчил Талаквадзе съязвил, что "Национальное движение" утратило даже кажущийся имидж, который носило все эти годы" ("Квирис палитра"). "Мне очень хочется, – признается эксперт Сандро Твалчрелидзе, – чтобы дело дошло до коалиционного правительства, но глядя на процесс, я все больше сомневаюсь, что нормальную коалицию можно будет сформировать. Слишком уж все амбициозны".

Решение Бидзины Иванишвили подарить городу под парк выкупленный им в свое время ипподром вызвало протест и раскол даже среди единомышленников. Одни оппозиционеры обвинили его в подкупе избирателей, другие – поспешили приписать подарок в заслугу себе или однопартийцам. Сделать территорию ипподрома рекреационной зоной было моей идеей как мэра, – доказывает Гиги Угулава. Это все благодаря Ираклию Окруашвили, потому что именно он потребовал передать его городу, – настаивает один из лидеров окруашвилевской партии Гурам Чалагашвили ("Ахали таоба", 6.10).

Ну и естественно, никак не улягутся страсти вокруг первого номера "Национального движения" – всеобщего любимца Бубы Кикабидзе. Националы в один голос приветствуют его выдвижение. Все остальные, включая "ненациональную" оппозицию, недоумевают. "Алиа" даже выдвинула версию: националы задумали это, чтобы Буба как старейший депутат открыл первую сессию парламента и сказал то, что хочет Саакашвили.

У старейшего депутата, который поведет первое заседание, регламент строго расписан, – объясняет член большинства Ладо Кахадзе. После избрания председателя парламента он спускается в зал. И какую бы провокацию ни приготовил оппозиционный фланг, мы на нее не поддадимся ("Резонанси", 5.10).

Зачем Кикабидзе "Нацдвижению", понятно. Зачем депутатство Бубе – понять намного сложней. Культовых любимцев как он, у нас единицы, в то время как претензию на политика вынашивает едва ли не каждый второй.

Кстати, эксперт Мамука Арешидзе подсчитал более конкретно: от 58 партий и двух блоков, допущенных к выборам, на депутатство только в соответствии со списками претендует примерно 7 тысяч человек ("Алиа").

А теперь приплюсуйте к ним тех, кто рвались в списки, но не попали, или же присутствовали в них раньше…

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