Вирус гриппа и дефицит вакцины в период пандемии: что происходит в Грузии?

Прививаться от гриппа или нет, а если да, то где и когда? На фоне второй ковид-волны и приближения сезона вируса гриппа население Грузии, действительно, встало перед настоящей дилеммой

В сентябре Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разъяснила, почему

нужно прививаться от гриппа в условиях пандемии коронавируса. В организации отметили, что не ждут, что вакцина от гриппа поможет бороться с коронавирусом, но она должна помочь системе здравоохранения справиться с лишней нагрузкой.

Риски и ожидания

В Грузии ежедневно растут новые случаи коронавирусной инфекции. C начала эпидемии в стране было зарегистрировано 14 440 инфицированных и 113 жертв. Правительство объявило об аренде коек в частных больницах, уже не хватает мест в ковид-центрах.

Пик пандемии в Грузии совпадает с приближающимся сезоном вируса гриппа, который может усугубить положение.

Инфекционисты и эпидемиологи еще летом начали предупреждать людей о необходимости прививки от гриппа осенью, дабы избежать т. н. наложения двух серьезных инфекций. Ведь эпидемиологи предупреждают: если человек заболеет сразу двумя этими вирусами, это может завершиться очень плачевно, вплоть до летального исхода. Помимо этого, распространение вируса гриппа может загрузить и без того перегруженные из-за коронавируса клиники и вызвать коллапс системы здравоохранения.

После призывов специалистов сделать прививку от гриппа в обязательном порядке в Грузии в буквальном смысле образовались очереди на вакцинацию, и, как следствие - вакцины в стране уже нет.

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В итоге часть населения подняла в соцсетях бунт, жалуясь на то, что не успела достать вакцину от гриппа. Дефицит вакцины специалисты объясняют тем, что в период пандемии спрос на прививки от гриппа подскочил во всем мире. То есть недостаток вакцины приобрел не локальные, а глобальные масштабы.

Так или иначе эпидемия создала конкуренцию между странами, и теперь идет в прямом смысле гонка за очередной партией вакцины от гриппа. Власти Грузии объявили о закупке 135 тысяч доз вакцины, из них 25 тысяч уже завезены и распределены по стране. Оставшиеся 110 тысяч доз поступят в конце октября. Еще около ста тысяч вакцин закупит частный сектор.

К слову, в прошлом году государством было закуплено приблизительно такое же количество вакцины, как и в этом году – около 130 тысяч доз. Как и прежде, четырехкомпонентная французская вакцина будет использована, в первую очередь, для лиц, входящих в группу риска.

Кто сможет сделать прививку в первую очередь?

Итак, первая партия вакцины от гриппа доступна только для лиц, входящих в группу риска. Это беременные, жители домов для престарелых и детских домов, педагоги детских садов, больные ВИЧ, гепатитом С, а также пациенты, находящиеся на диализе.

© photo: Sputnik / Igor Zarembo Лечение и профилактика гриппа и ОРВИ у детей

С 23 октября прививку смогут сделать остальные представители риск-групп – это медперсонал, больные диабетом и другими хроническими заболеваниями, астмой, люди старше 65 лет с сопутствующими заболеваниями. Прививку смогут сделать и лица старше 45 лет с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Правительство Грузии работает над тем, чтобы помимо 135 тысяч доз закупить еще сто тысяч дополнительных доз вакцины от гриппа. Они, по предварительной информации, поступят в середине ноября. Но пока точной информации нет.

В аптеках вакцины нет

На сегодняшний день найти вакцину от гриппа невозможно ни в аптеках, ни в клиниках. В клинике "Аверси" уже закончилась первая партия вакцины. Когда именно поступит новая, неизвестно.

В ожидании поступления вакцины находятся и остальные крупные сетевые аптеки и клиники.

Поздно заказывать вакцину?

Эксперт по вопросам здравоохранения Вато Сургуладзе отмечает, что обычно вакцину от гриппа заказывают в апреле, так как компании, изготавливающие качественную вакцину, принимают заказы заранее.

"Они не изготавливают вакцин больше, чем им заказывают, потому что вакцина не будет пригодна для использования в следующем году, - поясняет специалист. - Каждый год готовится новая вакцина, поэтому надо было заказывать ее в апреле-мае. Именно в это время начинается изготовление и заканчивается где-то в сентябре. Затем уже страны по очереди получают вакцину. Сейчас тоже можно заказать, но достать сложнее, и стоит она в пять-семь раз больше, чем в апреле".

Хотя эксперт уверен, что заказанной дозы, тем более в условиях пандемии, увы, не хватит. По его мнению, нужно прививать около 400 тысяч граждан, чтобы получить какой-то результат. Прививку обязательно должны сделать педагоги, пограничники, воспитатели детских садов, работники таможенной службы, полицейские, члены парламента, сотрудники банков и страховых компаний, считает эксперт.

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"Вакцинировать нужно всех тех, кто имеет контакт с большим количеством людей, потому, что они потом могут стать переносчиками. Я уже сделал прививку и посоветовал ее сделать и своим друзьям. Они обратились в частный сектор, а вакцины уже нет", - сказал Сургуладзе.

При этом, по словам эксперта здравоохранения, вакцина от гриппа подорожала. Если в прошлом году трехкомпонентная вакцина стоила от 35 до 50 лари (около 10-16 долларов), то в этом году она стоит от 50 до 90 лари (около 16-28 долларов).

Что интересно, трехкомпонентная вакцина практически ничем не отличается от четырехкомпонентной, уверяет Сургуладзе. Четвертый компонент вируса, введенный в вакцину, практически не встречается в Грузии, говорит эксперт. При этом, частный сектор в основном закупает трехкомпонентную вакцину, а государство - четырехкомпонентную.

Как отличить грипп от коронавируса?

Как грипп, так и коронавирус имеют схожие характерные симптомы – это высокая температура, кашель, боль в горле и мышцах, головная боль и др. Что касается непосредственно COVID-19, то одним из наиболее отличительных симптомов этого вируса является потеря обоняния и вкуса. Однако дать точный ответ, заболели вы коронавирусом или гриппом, сможет только лабораторный тест.

© AP Photo / Vincent Thian Пандемия коронавируса COVID 19 - ПЦР тестирование

"Между коронавирусом и вирусом гриппа отличия минимальны. Правда такова - коварный коронавирус может принять любую форму любого респираторного вируса. Так что различить и понять точно, с каким именно вирусом мы имеем дело, крайне сложно", - сказал инфекционист Георгий Канделаки.

В протоколе лечения и управления коронавирусом приведены те небольшие различия, которые имеют коронавирус, грипп и разные простудные заболевания.

Клинические признаки Грипп Простудные заболевания Коронавирус Начало сразу часто постепенно в большинстве случаев постепенно Температура часто длится 3-4 дня, высокая сравнительно редко, умеренная или субфебриальная часто Боль в мышцах и суставах часто (чаще острая) менее выражена часто Кашель сухой сухой в большинстве случаев сухой Головная боль выражена редко редко Общая слабость может длиться 2-3 недели менее выражена выражена в абсолютном большинстве Насморк, продуктивный кашель иногда часто редко

Если все же возникло подозрение, что у вас коронавирус, специалисты в таком случае советуют оставаться дома в самоизоляции и звонить в "112".

"Вы должны быть в самоизоляции, пока не получите ответ теста на COVID-19. Если нет температуры, то ничего, но если она есть и пациент сделает тест на коронавирус, он должен быть в самоизоляции. Все начинается с температуры, и основной симптом – это температура", - сказала Sputnik Грузия клинический директор Первой университетской клиники Тбилиси Лали Турдзеладзе.

Вакцина от гриппа и аллергические пациенты

Многие люди, страдающие разными аллергическими реакциями, боятся сделать прививку от гриппа. И они правы. Доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Центра аллергологии и иммунологии Нино Ломидзе рассказала читателям Sputnik Грузия, могут ли лица, имеющие аллергическую реакцию на яичный белок, сделать вакцину от гриппа.

По словам Ломидзе, развитие сильных аллергических реакций, на вакцину в том числе, и анафилактический шок довольно редкое явление и варьируется от 0.3% до 2.1% на 1 миллион доз вакцины.

Нужно отметить, что во время вакцинации причиной аллергии, помимо вакцины, могут стать компоненты, входящие в нее. Это желатин, яйцо, антимикробные средства (неомицин, полимиксин В и стрептомицин), дрожжи и латекс.

Дело в том, что большая часть вакцин против гриппа культивирована на эмбрион цыпленка, из-за чего в вакцине в небольшом количестве есть яичный белок. Но со временем состав яичного белка в вакцинах значительно сократился, и на данный момент они содержат очень низкий уровень компонента яйца овалбумина. Именно сокращение содержания компонента этого яйца обусловило то, что серьезные аллергические реакции, в том числе анафилактическая реакция на вакцину гриппа, очень редки.

"Вакцинация от сезонного гриппа не противопоказана для лиц с аллергией разной тяжести на яйцо. Тем лицам, у которых после приема яиц возникала аллергическая реакция хуже крапивницы, рекомендуется сделать вакцину от гриппа в стационаре, после консультации врача и в условиях доступа медикаментов, необходимых для управления аллергическими реакциями", - говорит Ломидзе.

При этом лица, у которых в прошлом уже была аллергия на саму вакцину от гриппа, должны воздержаться от повторной вакцинации. А пациентам, которые имеют насыщенную аллергическую медицинскую историю, обязательно стоит проконсультироваться у аллерголога.