Острые дебаты в Грузии: обвинения во лжи и неожиданные подарки

До выборов в Грузии остались две недели - это самое жаркое время для острых теледебатов

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Очередные политические дебаты в эфире Первого канала выдались довольно острыми.

На этот раз в передаче "Дебаты 2020" принял участие вице-спикер парламента и пятый номер избирательного списка правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.

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Его оппонентом был лидер партии "Стратегия Агмашенебели" и кандидат в премьеры Георгий Вашадзе. В период власти Михаила Саакашвили он занимал должность заместителя министра юстиции и является автором самого успешного проекта того времени – Дома юстиции.

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В самом начале дебатов Вашадзе раскритиковал действующего премьер-министра Георгия Гахария, поскольку именно его, а не Мдинарадзе надеялся увидеть в кресле оппонента.

"Здесь рядом со мной должен был сидеть премьер-министр страны господин Гахария, который является первым номером их списка. Но он не пришел сюда, потому что боится. Боится ответить на вопрос населения, почему более полутора миллиона людей в стране голодные. Он боится ответить тем, кто остались безработными – 40 тысяч до коронавируса и еще больше в период пандемии. Он боится ответить на вопрос, почему они разбогатели, а народ обеднел. Он боится ответить на вопрос, почему он не выполнил ни одно обещание",- заявил Вашадзе.

В ответ Мдинарадзе обвинил своего оппонента во лжи. По его словам, Вашадзе распространил ложную информацию в связи с тем, что он и его соратник Ираклий Кобахидзе носят дорогие часы. В качестве доказательства Мдинарадзе подарил Вашадзе наручные часы Кобахидзе.

"К сожалению, мой оппонент начал с вранья, и я изначально должен сказать об его обманах. Изначально уличить этого человека во лжи. Потому что он решил построить свою пиар-кампанию на часах и показал, например, мои часы, которые вовсе не мои, и часы Ираклия Кобахидзе. Хочу передать ему в подарок от Ираклия Кобахидзе эти часы, которые будут напоминать ему не только время, но и то, что он не должен врать", - заявил Мдинарадзе.

Судебная система

После взаимных обвинений участники дебатов ответили на вопросы ведущего. Первый вопрос касался судебной системы и принятого в конце сентября закона "Об общих судах". Ведущий поинтересовался, почему правящая партия не дождалась рекомендаций Венецианской комиссии и приняла поправки в закон поспешно.

"В целом, заключение было позитивным… Вы знаете, что за месяц до парламентских выборов заседания парламента не проводятся. Исходя из этого, либо следующий парламент должен был принять этот закон, либо мы. У нас была прямая коммуникация с членами Венецианской комиссии, и они знали, что это было последнее заседание, когда практически и теоретически мы могли принять закон. Мы так и сделали, и в итоге заключение комиссии было позитивным. Там речь шла о нескольких вызовах, в связи с которыми мы безусловно продолжаем работать. Мы не можем сказать, что все идеально", - отметил Мдинарадзе.

В свою очередь, Вашадзе обещал, что если он станет главной грузинского правительств, то начнет с судебной реформы, чтобы "ни у кого не было возможности осуществить давление на суд и освободить судебную систему от кланового правления".

"Оппозиционные партии подписали долгосрочный план судебного реформирования. Мы планируем создать действительно независимый суд. И как мы планируем это сделать. Первое – в первой инстанции должен быть суд присяжных, а не избранные судьи. В последующих инстанциях мы обязательно пригласим иностранных судей, которые будут рассматривать особо важные дела. Третье – объединение Верховного и Конституционного суда. Четвертое – роспуск Высшего совета юстиции и освобождение суда от клана. И пятое – перенять те прецеденты, которым доверяет каждый инвестор во время бизнес-споров", - заявил Вашадзе.

Внешняя политика

Очередная тема дебатов касалась внешней политики. Своим главным приоритетом Вашадзе назвал скорейшую интеграцию и сближение Грузии с Евросоюзом.

"В первую очередь, это незамедлительное проведение реформ, которые они требуют по западным, демократическим стандартам. Второе – мы планируем перевести интеграцию в НАТО в очень активную фазу, для того чтобы наша безопасность была обеспечена... Мы планируем провести реформы, чтобы вернуть сильное стратегическое партнерство с США и вместе с ними выполнять функцию консолидирующего центра в регионе", - заявил Вашадзе.

Вопрос к представителю правящей команды касался заявления Гахария в связи с тем, что Грузия готова взять на себя роль посредника в конфликте между Арменией и Азербайджаном. Ведущий поинтересовался, насколько у Грузии хватит для этого ресурса.

"У Грузии есть ресурс этого, и Грузия готова к тому, чтобы принять процесс переговоров и сыграть в этом роль актора", - заявил Мдинарадзе.

Кто касается внешнего курса страны, вице-спикер отметил, что Грузия обязательно станет членом Евросоюза и это обеспечат успешные реформы.

"Когда все высокопоставленные должностные лица НАТО говорят, что Грузия никогда не была так близка к НАТО, как сейчас, и когда все реформы, о которых в негативном контексте говорит мой оппонент, оценивают на высоком уровне. Именно это дает нам амбицию сказать, что в 2024 году мы внесем заявку о членстве в Евросоюз. Если бы не последовательная, правильная политика, которая с 2012 года проводилась в направление внешней политики, мы бы не смогли сделать такую смелую заявку", - отметил Мдинарадзе.

Экономика

Вашадзе утверждает, что ему нужен статус премьера, чтобы ездить к инвесторам и говорить им о том, что у Грузии есть конкурентные преимущества в отношении других стран, чтобы они приезжали и вкладывали больше инвестиций.

"Мы планируем осуществить комплексные подходы, мы планируем использовать конкурентное преимущество - географической локацию нашей страны. Индустриальные парки, развитие производства, это большая географическая локация, где будут собраны представители малого и среднего бизнеса. Это модель Восточной Европы, Южной Кореи, которую мы планируем перенять. Развивать сельское хозяйство с помощью агропарков. Третье - мы планируем развивать IT-индустрию в Грузии. И четвертое – это расширение туризма в селах и городах", - заявил Вашадзе.

В свою очередь, Мдинарадзе отметил, что благодаря успешным реформам "Грузинской мечты" они смогли обеспечить рост экспорта, который даже в условиях пандемии вырос на 8%.

"Сегодня Международный валютный фонд нам говорит, что реформы – и фискальные, и макроэкономические, были настолько правильными, что мы смогли выдержать удар пандемии, и у нас рецессия в 5%. Международный валютный фонд прогнозируют, что так мы дойдем до 2021 года. А затем уже, насколько бы это ни звучало удивительно, минимальным показателем экономического роста будет 5,5%, и в Грузии будет самый высокий экономический рост в Европе", - заявил Мдинарадзе.

Образование

Что касается системы образования, представитель правящей партии заявляет, что "Грузинская мечта" делает акцент на долгосрочную политику.

"Мы решили, что 6% ВВП будет тратиться на образование и науку. То есть, образование должно быть настолько приоритетным, что 6% будет тратиться на все сегменты – начиная с дошкольного образования и заканчивая профессиональным образованием. Мы делаем акцент на профессиональном образовании, чтобы у нас были профессионалы по всем направлениям. Технологическое направление также является одним из приоритетов", - подчеркнул Мдинарадзе.

В планах партии "Стратегия Агмашенебели" - освободить систему образования от политического давления.

"Мы планируем осуществить полную децентрализацию системы образования, дать свободу школе, дать свободу педагогам, чтобы политика не вставала между ними и учениками, чтобы у них был свободный выбор. Поскольку свободный педагог должен воспитать свободного ученика", - заявил Вашадзе.

Вопрос-ответ

В рамках дебатов у оппонентов была возможность задать друг другу вопросы. Мдинарадзе попросил Вашадзе назвать три отличия между ним и бывшей правящей партией "Единое национальное движение".

"Знаете, какое отличие между мной и другими. Я никогда не вступаю в спор и всегда говорю по делу. Даже тогда, когда я критикую эту команду, я всегда указываю, что надо делать в стране - как привлечь инвестиции, как создать рабочие места. Это почерк моей команды. Мы команда "Стратегия Агмашенебели", которая от других отличается одним – мы точно знаем что нужно делать в стране, мы команда профессионалов с чистым прошлым и хотим поставить страну на ноги… Вы говорите о моем прошлом, мое прошлое – это дома юстиции, а ваше – это обедневшие люди, потерянные рабочие места", - отметил Вашадзе.

В свою очередь, Вашадзе принес с собой документ пенсионерки Хатуны Гвенетадзе, которой пришлось взять кредит под 36%, чтобы купить лекарства. Лидер "Стратегии Агмашенебеди" спросил, насколько справедливо, что пенсионерам приходится платить настолько высокий процент.

"К сожалению, таких в Грузии много, и мы пытаемся им помочь. В крайней нищете во время вашего правления в Грузии проживали более 1 миллиона 150 тысяч человек, то есть 30% населения. После прихода к власти "Грузинской мечты", по данным Всемирного банка, их количество сократилось до 19%. Мы говорим о том, как создадим 200 тысяч рабочих мест дополнительно, поскольку динамика и старт это позволяют. Мы создали более 200 тысяч рабочих мест, начиная с 2013 года, только в частном секторе. Исходя из этого у нас есть возможность говорить, что эти рабочие места будут созданы", - отметил Мдинарадзе.

С кем в коалицию?

В конце дебатов ведущий поинтересовался, с кем они считают возможным создать коалицию, а с кем - нет.

"Коалиция "Грузинской мечте", к счастью, не понадобится. Сегодня нет рациональной политической силы, с которой можно вступить в полемику. И сегодня мы увидели яркий тому пример. Когда тебе нужно выдумывать ложь, о коалиции не стоит думать. Тем более, когда рейтинг тебе этого не позволяет, и амбиций таких не должно быть", - заявил Мдинарадзе.

"Единственные, с кем мы рассматриваем создание коалиции, – это прозападные политические силы. Мы исключаем коалицию с этими людьми, которые всех обманывают на протяжении восьми лет", - заявил в свою очередь Вашадзе.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.