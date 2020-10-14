Грузия готовится к выборам: что обещают партии народу

Кому и как видится дальнейшее развитие, кто и зачем рвется в парламент, кто какие планы строит - для политиков настала жаркая пора дебатов

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Представители шести политических субъектов, которые претендуют на места в законодательном органе Грузии, вступили в предвыборные дебаты в эфире Первого канала.

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В передаче "Дебаты 2020" приняли участие Тамаз Мечиаури ("Тамаз Мечиаури для единой Грузии"), Бежан Гунава ("Грузинский выбор"), Бесо Чубинидзе ("Грузинские корни"), Марина Мусхелишвили ("Социал-демократы для развития Грузии"), Анна Рехвиашвили ("Народное движение - христиан-демократы") и Торнике Арткмеладзе ("Лело для Грузии")

Экономическая программа

У "Грузинского выбора" нет ресурса прихода к власти или создания серьезного сегмента в правительственных структурах, однако, как отметил лидер партии Бежан Гунава, сейчас их основная задача – попасть в парламент

"Мы не сможем набрать 10-15%, поэтому вряд ли станем в парламенте серьезным сегментом. И, естественно, не сможем прийти к власти. Главная задача нашей политической организации на первом этапе – стать парламентской партией и бороться за решение тех конкретных проблем, которые волнуют население. Наш главный слоган: "Мы не обещаем, а выполняем". Поэтому мы уже приступили к выполнению и представили социальный пакет законопроектов в парламент. И если мы попадем в парламент, то будем бороться, чтобы эти конкретные законопроекты были приняты. Это главная суть нашей борьбы, и наша главная задача - изменить политическую повестку для в стране", - заявил Гунава.

В свою очередь, в случае победы на парламентских выборах партия "Грузинские корни" планирует провести пенсионную реформу и представить социальную программу законодательному органу.

"Приоритетом партии "Грузинские корни" является одно – чтобы у нас было все грузинское, начиная с грузинской экономики. Вот, например, считалось, что Грузия зависит от туризма. Но в период пандемии и форс-мажорной ситуации оказалось, что внутренний туризм может быть более приоритетным. У других стран оказались ресурсы, а в Грузии стало очевидно, что внутренний туризм надо развивать. То же самое касается грузинской экономики и грузинского производства. Грузинское производство должно быть приоритетом", - отметил Бесо Чубинидзе.

Социал-демократическое развитие на основе устойчивого индустриального развития – таков главный слоган программы партии "Социал-демократы для развития Грузии".

"Чтобы Грузия смогла переместиться в список развитых стран, необходимо усилить роль государства в экономике. В этом случае, мы считаем, что государство должно сыграть ведущую роль в развитии промышленности и сельского хозяйства в Грузии. Государство должно создать аграрно-индустриальные банки, которые будут вести эти отрасти, создать соответствующие структуры, которые будут работать в этом направлении согласно плану и рекомендациям специалистов. То же самое касается сельского хозяйства. Без ведущей роли государства село не сможет встать на ноги", - заявила Марина Мусхелишвили.

В программе партии "Народное движение - христиан-демократы" акцент делается на христиан-демократическую идеологию, которая "является антикризисной, опытной и надежной европейской идеологией, направленной на благополучие каждого человека".

"Нищета, безработица и тяжелое состояние валюты сегодня являются нашими главными вызовами. Поэтому нам нужны эффективные антикризисные программы, которые принесут конкретный результат. Для этого нужны новые экономические инициативы. Здесь же хочу отметить нашу международную экономическую инициативу. Речь идет о создании в Грузии постоянно действующей международной экономической платформы. Это будет платформа возможностей, это изменит экономическую среду в Грузии и вернет интерес международных инвесторов", - отметила Анна Рехвиашвили.

Согласно "Плану Маршалла" главной задачей партии "Лело для Грузии" является создание сильного среднего слоя населения.

"Наша цель в последующие четыре года создать дополнительно 200 тысяч рабочих мест, и сделать среднюю зарплату более трех тысяч лари. Для этого нам нужны быстрые решения, поскольку у нас мало времени. Первое, что мы сделаем, это завершим проект глубоководного порта Анаклия. Помимо этого, у нас есть целый ряд программ, которые будут привязаны к порту Анаклия. К примеру, онлайн торговля. Кроме того, у нас есть программа помощи сельскому хозяйству, согласно которой мы должны переподготовить молодых фермеров и дать им доступ к новым технологиям", - сказал Торнике Арткмеладзе.

Сильная экономика, содействие малому и среднему бизнесу, создание рабочих мест – это часть программного видения партии "Тамаз Мечиаури для единой Грузии".

"Безусловно, роль государства является решающей. Помощь должна быть оказана малому и среднему бизнесу в виде государственных субсидий. Также нужно изменить налоговую политику, чтобы рынок был защищен от импорта некачественных товаров, которые при этом оказывает конкуренцию местной продукции. Кроме того, должна произойти децентрализация самоуправлений, что также мешает в формировании среднего слоя. В частности, большая часть государственного имущества – земли, пастбища находятся в собственности государства. А у местных самоуправлений нет к ним доступа, даже не могут сдать их в аренду, для того, чтобы развивалось сельское хозяйство и чтобы у местных жителей было больше мотивации", - заявил Тамаз Мечиаури.

Образование

Нам нужны не бюрократические реформы, а человеческие реформы, которые будут ориентированы на результат, считают в партии "Социал-демократы для развития Грузии"

"Доступное и качественное образование для всех является обязательным условием для того, чтобы мы смогли достичь социальной справедливости в этой сфере. И второе – эта система должна быть привязана к экономике. Если экономика не требует ту или иную профессию, то нет необходимости готовить этих специалистов", - заявила Мусхелишвили.

В партии "Грузинский выбор" также считают, что молодое поколение остается обманутым, поскольку 95-98% выпускников вузов не работают по своей специальности.

"Государство должно взять ответственность за то, чтобы в Грузии у выпускников была работа. Эти дети должны проходить стажировку, экономика должна диктовать образованию, специалисты какой отрасли нужны с учетом концепции экономического развития государства. Столько университетов стране не нужно. Их количество должно быть сокращено. В стране должно быть столько университетов и студентов, сколько это нужно экономике", - отметил Гунава.

В партии "Грузинские корни" считают, что в Грузии должны быть созданы такие условия, чтобы молодежь смогла реализовать свои возможности после получения образования за границей.

"Наши молодые ребята уезжают за границу и оттуда мало кто возвращается. Могу сказать на примере моего сына, который является магистром международной дипломатии Варшавской дипломатической академии. Чтобы он вернулся и использовал свои знания на благо страны, ресурсов для этого здесь ноль. Зачем я хочу в парламент? Чтобы наши дети не уезжали, а чтобы они были здесь трудоустроены. Грузинской системе образования нужен толчок и стимул для того, чтобы больше ценили педагогов. Образование измеряется не в количестве прочитанных книг, а в качестве", - отметил Чубинидзе.

Эту идею поддерживают и в партии "Народное движение - христиан-демократы".

"Мы хотим, чтобы правительство Грузии активизировало эту линию и начала приглашать в страну наших профессионалов, которые уехали и работают за границей. Должны быть созданы достойные условия для их возвращения на родину", - отметила Рехвиашвили.

Грузинское образование должно быть таким, как за границей, считают в партии "Лело для Грузии".

"Первое, что мы должны сделать – это деполитизировать школу. Еще один вопрос – это создание безопасной среды в школах. В течении многих лет мы видим, что в школах есть факты насилия, и государство практически ничего не может сделать с этим подростковым насилием. Кроме того, у нас есть целый ряд направлений в отношения высшего образования, считаем, что государство должно поощрять научную деятельность. Именно поэтому в "Плане Маршалла" мы пишем, что докторские программы должны быть бесплатными", - заявил Арткмеладзе.

В свою очередь Тамаз Мечиаури делает акцент на необходимости реформы образования в начальных классах.

"В первую очередь необходимо повысить уровень образования, особенно в начальных классах, где нет системы оценки и часто уже в 5 и 6 классе у них очень низкий уровень образования, а затем им сложно получить знания в старших классах. Поэтому в начальных классах необходимо ввести критерии оценки", - отметил Мечиури.

Внешняя политика

В партии "Социал-демократы для развития Грузии" считают важным проводить разумную внешнюю политику.

"Если где-то существует социал-демократия – это Европа. Нашей культурной ценностью является Европа. В этом меняющемся мире мы должны проводит максимально уравновешенную, рассчитанную, лишенную рисков политику. Потому что высокие риски для маленькой страны – это огромная угроза. Мы меняемся, мир меняется. И нам нужно очень разумное и уравновешенное правительство, которое в первую очередь не будет допускать ошибки", - отметила Рехвиашвили.

В партии "Народное движение - христиан-демократы" заявляют, что они являются прозападной политической силой.

"Грузия должна быть европейской мульти этническим государством. Хочу ознакомить вас с еще одной инициативой, согласно которой Тбилиси должен стать "мирной столицей". Эту инициативу мы представим новому парламенту. Это очень важная международная инициатива. Грузия и ее столица, ее престиж, влияние, доверие и что самое главное уникальная международная функция позволят нам стать лидером в регионе. Также после объявления Тбилиси "мирной столицей", часть международных организаций переедут в Грузию. Это позволит нам быть в большей безопасности. Страна сможет избежать военных провокаций и конфликтов. Это значит безопасность и стабильное развитие страны. Тбилиси станет местом диалогов и консенсусов", - отметила Рехвиашвили.

За прозападную ориентацию выступает партия "Лело для Грузии".

"Лело" является прозападной силой и единственным путем развития Грузии является возвращения в европейскую семью и стать членом НАТО. Однако, это не должно быть лишь декларированными словами. Для интеграции в Евросоюз и НАТО мы должны предпринять конкретные шаги", - заявил Арткмеладзе.

Нашей главной задачей является единая и сильная Грузия, отметил в свою очередь Мечиаури.

"И все остальное – отношения с другими странами, с тем или иным блоком или международными организациями – это лишь средство для достижения этой цели. Мы так рассматривает это. Грузия не должна быть эпицентром противостояния. К сожалению, некоторые государства нас к этому и подталкивают. Мы должны научиться защищать наши национальные интересы", - отметил Мечиаури.

По словам Гунава, любая страна должна исходит из своих национальных интересов страны.

"Наша организация имеет западную ориентацию. Мы поддерживает членство в евроатлантический альянс и Евросоюз, но наша дипломатия должна более успешно работать над теми вопросами, которые беспокоят Грузию", - заявил Гунава.

Внешнюю политику Грузии создает не министерство иностранных дел Грузии, а стержень грузинской экономики – наши эмигранты, считает Чубинидзе.

"Грузинские эмигранты создают лицо нашей внешней политики. Мы будем сильными во внешней и внутренней политики только взаимной поддержкой. Я очень рад, что есть такой пафос спасения нашей страны, но это не случится только на словах. Для этого нужна реальная взаимная поддержка, без всяких блоков и кирпичей", - заявил Чубинидзе.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 50 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.