О чем пишут грузинские газеты: всеобщий карантин в Грузии станет неизбежным?

Кому на руку перенос выборов - правящей партии или оппозиции, кого больше устраивает низкая явка избирателей на парламентских выборах 31 октября и станет ли неизбежным всеобщее закрытие Грузии через две-три недели - главные темы в грузинской прессе

Кому на руку перенос выборов?

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что нет причин переносить парламентские выборы. В то же время часть оппозиции за две недели до выборов считает, что проведение выборов на фоне растущего числа случаев заражения коронавирусом может привести к новому большому эпидвзрыву в стране. Так кому на руку перенос парламентских выборов 31 октября – правящей партии или оппозиции, пишет газета "Резонанси".

"Перенос выборов, естественно, не устраивает "Грузинскую мечту". Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию сегодня в стране, возможно положение еще больше ухудшится, правительство согласится отложить выборы, если они будут перенесены как минимум на год и состоятся в следующем году. Или когда проблема с коронавирусом будет полностью снята", - сказал аналитик Вахтанг Дзабирадзе газете "Резонанси".

По словам аналитика, в оппозиции могут быть политические группы, которым на руку перенос выборов.

"Чем дольше будут откладываться выборы, тем больше вырастут шансы оппозиции, потому что смогут более успешно предстать на выборах. Поэтому перенос выборов оппозицию устраивает больше", - сказал Дзабирадзе.

По словам аналитика, как правило, оппозиционные избиратели более мотивированы на всех выборах, и в условиях нарастания масштабов эпидемии у власти 31 октября возникнет больше проблем с точки зрения мобилизации своих сторонников.

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"На выборы пойдут примерно от 1,8 миллиона до 2 миллионов избирателей. Несмотря на сложную эпидситуацию, думаю, выборы все же состоятся. Эпидемическое положение не очень повлияет на результаты выборов. Неопределившиеся избиратели сделают выбор в соответствии с политической ситуацией, а не исходя из эпидситуации", - сказал Дзабирадзе.

Кого больше устраивает низкая явка избирателей на выборах?

Может ли высокий показатель инфицирования коронавирусом снизить явку на избирательных участках и для какой политической силы низкая явка будет более выгодной на выборах 31 октября, пишет газета "Резонанси".

Аналитик Гия Хухашвили считает, что правящая партия более эффективно использует такую ситуацию в своих интересах, поскольку у нее есть рычаги воздействия.

"Низкая активность на избирательных участках в любом случае в интересах власти, так как правительство всегда может не только мобилизовать, но и обязать своих избирателей прийти на участки. Прецеденты этого не раз наблюдались в новейшей истории", - сказал Хухашвили газете "Резонанси", добавив, что схожих механизмов и инструментов у оппозиции нет.

Политолог Рамаз Сакварелидзе думает, что низкую активность избирателей как власть, так и оппозиция могут использовать себе во благо.

"Во всех исследованиях, по рейтингу лидировала "Грузинская мечта", соответственно, если люди не придут на выборы и это одинаково отразится на всех политических субъектах, тогда положение не изменится. Но если власть меньше мобилизует своих избирателей, чем оппозиция, тогда оппозиция окажется в выгодном положении", - сказал Сакварелидзе газете "Резонанси".

По словам политолога, аналогичная ситуация была на президентских выборах, когда "Грузинская мечта" не смогла мобилизовать своих избирателей и первом туре кандидаты от правящей партии и оппозиции получили практически равное количество голосов.

"Если будет развиваться аналогичный сценарий, на этот раз на фоне коронавируса выборы окажутся выгодными для оппозиции", - сказал Сакварелидзе.

При этом политолог отметил, что многое зависит от оппозиции и ее шагов, направленных на осуществление задуманного плана.

"Если активность оппозиции будет деструктивной и вызовет в обществе негативные эмоции, как это было на акции в Батуми без масок, и в добавок участятся революционные призывы Саакашвили, все это будет направлено на мобилизацию сторонников власти", - отметил Сакварелидзе.

Станет ли неизбежным закрытие Грузии?

Необходимость закрытия Грузии встанет, если показатель инфицирования в течение определенного времени будет превышать ежедневно 1000 случаев, поскольку ресурсов, существующих в стране, будет недостаточно, сказал врач Тбилисской инфекционной больницы Александра Гогинава газете "Резонанси".

"Трудно точно определить, когда именно государство примет радикальные меры... По мере увеличения числа инфицированных государство увеличивает ресурс, создается больше клиник в качестве ковид-центров и так далее, однако это не может продолжаться бесконечно. Если мы пойдем такой тенденцией, что в течение дня будет зарегистрировано более 1000 случаев, примерно через две-три недели закрытие может стать неизбежным, так как у нас будет нехватка человеческих или других инфраструктурных ресурсов для оказания полноценных услуг всем пациентам", - сказал Гогинава, отметив, что в ближайшие недели станет ясно, достигли ли мы критического уровня.

Инфекционисту сложно говорить о том, насколько оправдана государственная стратегия, которая подразумевает введение ограничений только тогда, когда ресурсы врачей, тестирования и больничного сектора не в состоянии будет справиться с растущим числом инфицированных.

"Не знаю, насколько верен такой подход, но скажу одно. В определенной степени некоторые ограничения вводить постепенно нужно, чтобы результаты были положительными", - сказал Гогинава.

По его словам, к таким мерам относятся соблюдение определенных правил в транспорте, максимальное ограничение мест сбора, необходимость ношения маски на открытом пространстве и так далее.

"Эти правила должны быть задействованы, и не нужно ждать коллапса системы здравоохранения, потому что тогда нам придется объявить всеобщий карантин", - сказал Гогинава.

При этом врач добавил, что для того чтобы этого не произошло, нужно ввести относительно легкие ограничения.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"