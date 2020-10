Как лечиться от COVID-19 дома? Советы грузинских врачей

Вторая волна коронавируса оказалась в Грузии сильнее, чем первая. Ежедневный прирост новых зараженных составляет четырехзначные цифры, неумолимо растет и смертость среди пациентов с диагнозом COVID-19.

С наступлением осени изменилась ситуация и в плане лечения ковид-инфицированных. Если раньше всех пациентов тщательно проверяли, доставляли в клинику, бегали за их контактами, сегодня угнаться за быстро закружившейся эпидкаруселью, кажется уже невозможно.

В итоге, чтобы не перезагружать систему здравоохранения и уступить койки в больницах тяжелым пациентам, инфицированных с легкой формой коронавируса или бессимптомников призвали лечиться дома. Гостиницы, в которых люди проходили карантин, переделали в ковид-центры, где теперь также лечатся нетяжелые пациенты.

С ухудшением эпидемиологической ситуации в стране грузинские врачи, работающие как в Грузии, так и в других странах мира, стали публиковать в соцсети советы для инфицированных коронавирусом пациентов, не имеющих возможности попасть в клинику.

Итак, в случае, если у пациента появились симптомы, характерные коронавирусу, он не относится к риск-группе и болезнь протекает в легкой форме, то он не нуждается в специальном лечении. Необходима изоляция минимум на десять дней, а лечение только по симптомам.

Что это значит? Это значит принимать жаропонижающее средство при температуре (парацетамол, талинол), прием жидкости в достаточном количестве. Сердечная недостаточность – одно из заболеваний, во время которого с приемом жидкости нужно быть осторожными.