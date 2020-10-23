Как лечиться от COVID-19 дома? Советы грузинских врачей

Люди, заподозрив у себя симптомы COVID-19, часто паникуют, горячие линии помощи не отвечают, а в больницы, переполненные инфицированными, идти страшно. Ведущие врачи-специалисты поделились, что надо в этом случае предпринять и как лечить коронавирус дома

Вторая волна коронавируса оказалась в Грузии сильнее, чем первая. Ежедневный прирост новых зараженных составляет четырехзначные цифры, неумолимо растет и смертость среди пациентов с диагнозом COVID-19.

С наступлением осени изменилась ситуация и в плане лечения ковид-инфицированных. Если раньше всех пациентов тщательно проверяли, доставляли в клинику, бегали за их контактами, сегодня угнаться за быстро закружившейся эпидкаруселью, кажется уже невозможно.

В итоге, чтобы не перезагружать систему здравоохранения и уступить койки в больницах тяжелым пациентам, инфицированных с легкой формой коронавируса или бессимптомников призвали лечиться дома. Гостиницы, в которых люди проходили карантин, переделали в ковид-центры, где теперь также лечатся нетяжелые пациенты.

Что делать, если у вас коронавирус и вы находитесь дома?

С ухудшением эпидемиологической ситуации в стране грузинские врачи, работающие как в Грузии, так и в других странах мира, стали публиковать в соцсети советы для инфицированных коронавирусом пациентов, не имеющих возможности попасть в клинику.

Врач из Нью-Йорка Нана Гегечкори работает в самой горячей эпидточке Нью-Йорка – госпитале Маймониди и с первых дней пандемии включена в борьбу с инфекцией. Она публикует пост, в котором дает совет, что нужно знать людям в период эпидемии.

Итак, в случае, если у пациента появились симптомы, характерные коронавирусу, он не относится к риск-группе и болезнь протекает в легкой форме, то он не нуждается в специальном лечении. Необходима изоляция минимум на десять дней, а лечение только по симптомам.

Что это значит? Это значит принимать жаропонижающее средство при температуре (парацетамол, талинол), прием жидкости в достаточном количестве. Сердечная недостаточность – одно из заболеваний, во время которого с приемом жидкости нужно быть осторожными.

Также пациенты обязательно должны начать следить за симптомами. В частности, в день несколько раз мерить температуру, желательно иметь пульсоксиметр, но можно обойтись и без этого.

Врач также советует тренировать дыхательную систему. Например, можно в день несколько раз надувать шарики. Дыхательные упражнения особенно важны для тех, у кого есть проблемы дыхательных путей.

Движение – одно из самых важных факторов для больных коронавирусом. У кого нет двора и частного дома, могут ходить по комнате. Движение в данном случае жизненно важно. Оно может защитить от венозных тромбозов.

Сон также важен для восстановления сил и сохранения спокойствия.

Что касается питания, то во время болезни коронавирусом – это также очень важный компонент. Все инфицированные должны стараться питаться полноценно. Важна пища, богатая витаминами и белками. Близкие и родные инфицированных, находящихся в самоизоляции, могут приносить продукты и лекарства и оставлять у дверей. Это не опасно, предупреждают врачи.

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Все пациенты с коронавирусом должны очень внимательно следить за своим общим состоянием. Если состояние ухудшается, то обязательно нужно обратиться к врачу.

К ухудшению состояния относится: чувство крайней усталости, которое не дает возможности двигаться, помутнение разума, высокая температура, которую невозможно сбить медикаментами, ярко выраженная дыхательная недостаточность.

Понять, что у пациента есть дыхательная недостаточность можно по следующим признакам: привычная активность становится невозможной, дыхание становится более быстрым и тяжелым (частота нормального дыхания у взрослых не превышает 18-20 вздохов в минуту), обычные действия вызывают головокружение.

Если у вас есть пульсоксиметр, то сатурация (определение степени насыщения крови кислородом) в нормальном состоянии должна быть выше 95%. Если сатурация в условиях комнатной температуры ниже 92%, пациенту нужна госпитализация.

Если у пациента наблюдается продуктивный кашель – мокрота в большом количестве – в таком случае нужно исключать бактериальную пневмонию. Коронавирус чаще вызывает сухой кашель.

Также к ухудшению состояния относится непривычная тахикардия, посинение губ и лица. Нормальное сердцебиение не должно превышать 100 ударов в минуту во время небольшой нагрузки.

Одышка при минимальной нагрузке, боль, чувство сжатия или непривычной тяжести в области груди, частые эпизоды рвоты или диареи, асимметричный отек нижних конечностей (в таком случае нужно исключить тромбоз вен) также являются теми симптомами, на которые обязательно нужно обратить внимание и связаться с врачом.

Инфицированные пациенты, которые не могут принимать достаточное количество еды и жидкости из-за симптомов заболевания пищеварительного тракта, также должны связаться с лечащим врачом.

Медикаментозное лечение на дому и коронавирус

Врачи предупреждают: негоспитализированные инфицированные пациенты не нуждаются в антитромбоцитарном и антикоагулянтном лечении. То есть они не должны принимать такие препараты, как: аспирин (тот же кардиомагнил), апиксабан, ксарелто, кумадин, клексан, ловенокс, эноксипарин, фондапаринукс и другие.

Медики просят не принимать эти лекарства без назначения лечащего врача. Это может вызвать осложнения, опасные для жизни. В частности, геморрагический инсульт головного мозга, кровоизлияния внутренних органов. Эти препараты особенно опасны для тех, у кого есть специфические заболевания крови и печеночная недостаточность.

Стероиды, в том числе дексаметазон и гидрокортизон стали довольно популярными в последнее время. Но по словам врачей, положительный эффект от этих препаратов во время лечения коронавируса был получен только среди тех пациентов, которые были тяжелыми, зависели от кислорода. Данные препараты не используются среди легких случаев коронавируса.

Антибиотики – их нельзя принимать без назначения врача. Коронавирус не бактериальная инфекция, это вирусное заболевание и на него антибиотики не действуют. Антибиотики нужны только в том случае, если заболевание осложняется бактериальной пневмонией или другими бактериальными инфекциями.

Что касается витаминов, то пока нет ни одного исследования, которое подтвердило бы эффективность витамина С или комплекса мультивитаминов во время лечения коронавируса. Есть сравнительно слабое доказательство насчет полезности витамина D. Исходя из того, что прием витамина D в течение короткого времени не вызывает передозировки, его принимать можно.

Лица, относящиеся к группе риска:

лица старше 65 лет;

жители домов для престарелых;

больные ВИЧ, гепатитом С, сахарным диабетом, также лица, находящийся на хронической стероидной терапии;

лица с хроническими легочными заболеваниями, гипертензией и кардиоваскулярными заболеваниями;

онкологические больные;

лица, страдающие ожирением, хронической почечной недостаточностью, хронической печеночной недостаточностью, заболеваниями сосудистой системы головного мозга, неврологическими заболеваниями, особенно деменция, также лица с заболеваниями крови.

К кому обратиться?

На данный момент горячая линия "112" очень перегружена, но дозвониться можно. Если симптомов нет или они очень слабые, лучше всего позвонить семейному врачу. В Грузии с весны все семейные врачи прошли соответствующую переподготовку для ведения случаев коронавируса среди легких или бессимптомных пациентов. Именно семейные врачи дадут точную схему дальнейших действий.

Если у вас нет семейного врача, то часть медиков опубликовали свои номера в социальной сети и готовы проконсультировать пациентов.

К примеру, профессор, терапевт, врач Республиканской больницы Тбилиси Мака Булеишвили всегда к услугам пациентов. Она с первых дней пандемии включена в этот процесс. На собственной странице в Facebook она публикует свой номер телефона (599 55 28 03) и готова проконсультировать инфицированных пациентов, лечащихся на дому.

Семейный врач Тамар Цанава также готова помочь пациентам. "События меняются очень быстро в связи с коронавирусом. Мне больно, когда слышу, что пациенты не могут связаться с семейным врачом, горячей линией. Мы готовы помочь пациентам, которым нужна помощь. За телефонной консультацией можете позвонить мне по номеру 599 10 66 29. Если у кого-то нет средств на счету, напишите мне в личку и я перезвоню", - пишет Цанава.

Правила выхода из самоизоляции

Минимум десять дней после проявления симптомов нужно находиться в самоизоляции. Для того, чтобы выйти из изоляции, в течение последних 48 часов пациент должен быть бессимптомным, без употребления каких-либо лекарств и жаропонижающих средств.

Повторный ПЦР-тест для выхода из изоляции не нужен. Тест в течение долгого времени может остаться положительным, но пациент уже считается незаразным.

Врач-инфекционист американского университета Джонса Хопкинса Мамука Мачаидзе также обращается к гражданам Грузии через соцсети. "Если у вас подтвердился коронавирус, есть шанс того, что вы перенесете его легко. Такая вероятность намного больше, чем вероятность ухудшения состояния. При этом во время легкого течения заболевания в клинике вы, скорее всего, не сможете получить какое-то особое лечение. Хотя, естественно, нужно всегда быть в контакте с вашим врачом", - пишет Мачаидзе.

Протокол Грузии по управлению пациентами с легкой формой коронавируса

Если у вас подтвердился коронавирус путем ПЦР-тестирования, за вашим состоянием врачи следят дома, в карантинном пространстве или в стационаре.

В стране работает следующая схема: после подтверждения диагноза Центр по контролю заболеваний передает "112" соответствующую информацию. Для того, чтобы оценить состояние пациента, "112" переадресовывает звонок к онлайн-клиникам. Врач онлайн-клиники оценит ваше начальное клиническое состояние и примет решение о том, оставить вас дома, перевести в изоляционное пространство или клинику.

В карантинных пространствах на 20 пациентов работает один врач и одна команда медсестер. С увеличением пациентов, добавляется еще одна медсестра на дополнительные 30 пациентов и две полные команды, если количество пациентов превышает 50 человек.

В том случае, если в карантинном пространстве, ковид-гостинице или дома состояние пациента ухудшается, то его переводят в клинику.

Внимательно следите за своим здоровьем и берегите себя!