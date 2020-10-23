О чем пишут грузинские газеты: ожидаются ли предвыборные провокации?

Ожидаются ли за оставшийся период предвыборные провокации и смирится ли оппозиция с результатами парламентских выборов, а также нужно ли вводить новые ограничения из-за роста случаев инфицирования коронавирусом - главные темы в грузинской прессе

Провокации ожидаются со стороны оппозиции

В период, оставшийся до выборов ожидаются различные провокации со стороны оппозиционных партий, считает политолог Рамаз Сакварелидзе, который рассказал газете "Резонанси" о текущих и ожидаемых предвыборных процессах.

"Я думаю, что провокации больше ожидается со стороны оппозиции, потому что именно оппозиции нужно увеличить число сторонников, а не власти. Провокационный стиль характерен конкретно для "Национального движения", так что подождем, как будут развиваться события", - сказал Сакварелидзе.

Политолог думает, что оппозиционные партии попытаются обвинить правительство в разных насильственных действиях и создадут для этого соответствующую среду.

"Не исключено, что оппозиционные партии вызовут такую напряженность, которая заставит государство применить силу и этим введут людей в заблуждение. Примерно то же, что было 20 июня, когда попытка ворваться в парламент привела к применению силы, и это применение силы потом стало фактом политического значения. Я действительно не исключаю, что такое может повториться", - сказал Сакварелидзе.

На вопрос насколько справедливо проходит предвыборный период, политолог сказал, что перед выборами в основном нарушения имеют место со стороны медии, в вопросе проведении некорректных дискуссий и в искаженном освещении различных событий.

"Я думаю, что никаких нарушений со стороны правительства в этом отношении не замечено. Нарушений больше со стороны оппозиции, хотя бы с точки зрения нарушений регуляций, связанных с коронавирусом", - сказал Сакварелидзе.

Политолог считает, что четких различий между настоящим предвыборным процессом и проходившими в предыдущие годы, нет.

"Единственное заметное различие - это создавшаяся эпидситуация, которой в предыдущие годы не было", - сказал Сакварелидзе.

Смирится ли оппозиция с результатами выборов?

Заявление оппозиции о том, что она не смирится с результатами выборов - это всего лишь бравада, заявил политолог Эдишер Гвенетадзе газете "Резонанси", говоря о шансах политических сил на победу в парламентских выборах 2020 года.

Аналитики считают, что, перед грузинскими избирателями по-прежнему стоят две альтернативы - "Грузинская мечта" или "Национальное движение". По их словам, несмотря на усилия других политических игроков, эти две партии остаются центром притяжения, и основная борьба развернется между "Грузинской мечтой" и "Национальным движением".

"К сожалению, в нашей стране остались люди, которые голосуют за "Единое национальное движение". За ту политическую силу, которая совершила столько преступлений, но на этих выборах они не наберут больше 10%. На мой взгляд, "Национальное движение" должны запретить в грузинской политике. Основанием для этого, наряду со всеми совершенными ими преступлениями, может стать дело Гареджи, которое начато, и я надеюсь, что Иванишвили и политическая команда "Мечты" просчитали те вероятные результаты, на которые грузинского государства должно выйти в отношении Давид-Гареджи", - сказал Гвенетадзе.

Что касается других партий, политолог считает, что у "Лело" был шанс стать серьезной оппозиционной силой, но не смог.

"Нателашвили ожидает от этих выборов одну выгоду в виде денег. Маленький Вашадзе как ребенок заладил я премьер-министр, как мой внук, что будет космонавтом. А что может сделать Губаз Саникидзе, который угрожает, что мы не останемся дома и не смиримся с результатами выборов", - сказал он.

По словам Гвенетадзе, "эти выборы однозначно выиграет "Мечта", и ей не нужно будет создавать коалицию с другими партиями".

"Я также не исключаю, что Бидзина Иванишвили - человек неиссякаемой фантазии, преподнесет нам новые сюрпризы в оставшиеся до выборов дни", - сказал политолог.

Нужно ли вводить новые ограничения?

На фоне обострения эпидситуации, когда фиксируется рекордное количество ежедневных случаев заражения, интересно, ожидается ли введение новых ограничений, помимо существующих уже рекомендаций, пишет газета "Резонанси".

Врач Тбилисской инфекционной больницы Александр Гогинава считает, что от осторожности людей зависит, будут ли в будущем введены новые ограничения или нет.

"Думаю, что ограничения, которые есть на данном этапе, достаточны. Места для встреч – рестораны и бары ограничены. Обязательно носить маску в закрытых и уже открытых пространствах, что в свою очередь снизит распространение инфекции. Что касается учебного процесса, то он требует пристального контроля, и если будет очень высокое распространение в учебных заведениях, то следует ввести ограничения, какое именно – решит правительство", - сказал Гогинава газете "Резонанси".

Инфекционист полагает, что чрезвычайно трудными будут следующие три-четыре недели, но после этого следует ожидать сокращения числа случаев инфицирования.

"Сегодняшняя ситуация перешла на очень сложный этап. Мы находимся в фазе, когда распространенность заболевания довольно высока. Я думаю, что такая сложная ситуация продлится около трех недель, и в течение этих трех-четырех недель и общество, и система здравоохранения должны сделать все возможное, чтобы максимально защитить здоровье человека", - сказал он.

При этом врач отметил, что людям, у которых подтвердится эта инфекция, должны своевременно получать соответствующую медицинскую помощь.

"Эти три недели - решающие, после чего посмотрим, что будет дальше. Я думаю, он начнет уменьшаться, однако это мое предположение исходя из того, что этот вирус иногда бывает активен в течение пяти-шести недель, а затем медленно начинает уменьшаться. Посмотрим, что будет потом - проявится в динамике", - сказал Гогинава.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"