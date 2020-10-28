Они рисуют магию-жизнь: Топ-5 лучших молодых художников-мультипликаторов Грузии

В Международный день анимации, который празднуется в мире ежегодно 28 октября, предлагаем узнать, кто в современной Грузии рисует и снимает лучшие мультфильмы

Анимация – это то, что дает нам возможность перенестись в мир, где все по-другому, по волшебству. Именно поэтому анимационные фильмы так любят взрослые, а дети смотрят их с восхищением.

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Интересный факт: первый грузинский мультфильм "Аргонавты" был создан в 1935 году, с тех пор эта сфера набирает обороты и становится все популярнее. Cегодня Sputnik Грузия решил познакомить читателей с молодыми и перспективными грузинскими художниками-аниматорами.

Анна Чубинидзе

Анна Чубинидзе – успешный грузинский анимационный режиссер, которая успела достичь многого. Ее работы получали высокие оценки на многих фестивалях мира.

photo: Ana Chubinidze / FB Грузинский иллюстратор Анна Чубинидзе

Интересно, что мир Анны Чубинидзе в ее работах всегда необычный и выходит за рамки привычной реальности. К примеру, семиминутный ролик "Карманный человечек", который стал призером множества наград, рассказывает историю о маленьком жителе города, проживающем в чемодане.

Однажды он встречает на улице слепого прохожего, которому суждено будет стать его неразлучным другом. Любопытно, что герои картины общаются друг с другом не словами, а музыкой и сердцем.

Сама Анна рисует чуть ли не с трехлетнего возраста, благодаря своей бабушке художнику-самоучке. Художница говорит, что проводником в мир искусства для нее стала именно бабушка, отношение с которой было для девочки настоящим приключением.

Давид Кикнавелидзе

Еще один аниматор по призванию – это Давид Кикнавелидзе. В одном интервью он, смеясь, рассказывал, что знал, что будет аниматором с самого рождения.

photo: Dato Kiknavelidze / FB Автор анимационного фильма "Джино" - Дато Кикнавелидзе

Рисовать он начал с раннего детства, и так проводил целые дни. Создавал и комиксы, и анимацию, а в возрасте восьми лет взялся за камеру и начал снимать человечков, которых лепил из пластилина.

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Далее Кикнавелидзе поступил в училище, но там, как признается, особенного опыта не получил. Его главным "учителем" стал Интернет. Теперь, по словам Давида, у него есть работа мечты. И парень не понимает людей, которые говорят, что устают или же ненавидят свою профессию. Кикнавелидзе работает целый день и счастлив от этого.

Но вы не подумайте, что анимация – это легкое дело, ведь только работа над визуализацией короткометражного фильма может занять годы, говорит художник. Но все это стоит того, ведь именно Давид Кикнавелидзе стал первым художником в Грузии, кто создал 3D-мультфильм. Его "Джино" – обладатель множества международных наград.

Петре Томадзе

Петре Томадзе – еще один молодой аниматор в нашем списке, который поражает количеством мультфильмов, над которыми он работал.

Начал он, как и многие другие, с детства. Томадзе рассказывал, что родители не разрешали ему смотреть телевизор, наверное, чтобы он не злоупотреблял свободным временем. Именно это, признается Петре, привело к тому, что мальчик нашел в себе интерес к рисованию.

Уже в 14 лет он один пошел в киностудию, сказав: "Я хочу снять фильм". Так и открыл Томадзе двери в мир анимации, достигнув в этой сфере немало успехов. Его мультфильмы видели в России, Франции, Португалии, Испании и других странах.

Мамука Ткешелашвили

Мамука Ткешелашвили – анимационный художник, который стал известен благодаря своей трогательной истории о пятилетней девочке и ее отце-рыбаке "Рыбак и девочка".

photo: 20 Steps / FB Работа над анимационным фильмом "Рыбак и девочка"

Интересно, что вдохновился Мамука этой идеей благодаря своей дочке, которой на тот момент тоже было пять лет. Даже главный герой-рыбак похож на своего создателя, хоть Ткешелашвили и не ставил для себя такой цели.

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Интересно, что Ткешелашвили одно время работал светорежиссером на Первом канале. Он – мастер своего дела, именно поэтому в его работах особенно тепло передаются эмоции, с помощью особых бликов, полутеней и света.

Сандро Катамашвили

Режиссер-художник Сандро Катамашвили – автор анимационного фильма "Бабуля". Мультфильм невероятно атмосферный, ведь он в точности передает обстановку 90-х годов в Тбилиси.

По сюжету картины, соседские мужчины играют во дворе в домино, народ радуется включению электроэнергии (да, так было в 90-х!), вокруг все серо, а бабушка что-то беспрерывно строчит на своей швейной машине. Грузия времен перестройки – на ладони. Мультфильм удостоился многих наград на различных международных фестивалях.