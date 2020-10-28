О чем пишут грузинские газеты: чем вызван рост смертности от коронавируса?

Как повлияет война в Карабахе и нейтралитет Грузии на рейтинг "Грузинской мечты", в скольких мажоритарных округах будет второй тур, работает ли стратегия правящей партии "Антимиша" на выборах и чем объяснить рост смертности от COVID-19 – главные темы в грузинской прессе

Как повлияет нейтралитет Грузии в карабахской войне на рейтинг "Мечты"

Шумные инциденты и физические столкновения перед парламентскими выборами больше всего произошли в регионах, населенных этническими меньшинствами – Квемо Картли и Самцхе-Джавахети. Означает ли это, что правящей партии будет сложно выиграть выборы в этих регионах, и как повлияет карабахская война и нейтралитет Грузии на рейтинг "Грузинской мечты" и политические симпатии этнических меньшинств, проживающих в стране? На вопросы газеты "Резонанси" ответил политолог Паата Закареишвили.

По словам политолога, противостояние на выборах между элитами, местными кланами и группировками часто бывает в Квемо Картли и Самцхе-Джавахети, но больше всего шансов на победу у "Грузинской мечты" именно в этих регионах.

"Как правило, в Квемо Картли и Самцхе-Джавахети большая часть избирателей голосует за правительство независимо от того, кто находится у власти. Напряженность в этих регионах есть всегда. Эти противостояния и драки не должны вводить нас в заблуждение, так как у населения совсем другой настрой", – сказал Закареишвили.

Что касается карабахской войны и позиции Грузии, по словам политолога, это положительно скажется на рейтинге "Мечты", поскольку большинству избирателей в этих регионах нравится политика нейтралитета, которой придерживается Грузия.

"Население этих регионов довольно тем, что происходящие в Карабахе процессы не переходят на Грузию. Несмотря на то, что небольшая часть может быть недовольна, большинство считает, что Грузия выбрала правильную политику в отношении карабахской войны", – сказал Закареишвили.

В скольких мажоритарных округах предстоит второй тур?

На парламентских выборах 2016 года необходимость в проведении второго тура возникла в 50 из 73 мажоритарных округов. В этом году по мажоритарной системе будут избраны только 30 депутатов и аналитики прогнозируют, что второй тур состоится как минимум в одной трети округов, пишет газета "Резонанси".

Политолог Ника Читадзе считает, что в отличие от парламентских выборов 2016 года в рейтингах "Грузинской мечты" и оппозиционных партий большой разницы нет, и исходя из этого второй тур неизбежен на 20 мажоритарных округах.

"Если учесть, что в парламентских выборах 2016 года, когда рейтинг "Грузинской мечты" был намного выше, победитель из 73 округов в первом туре был выявлен только в 23 округах, то теперь, когда рейтинговая разница еще более уменьшилась, это дает основание говорить о том, что в большинстве мажоритарных округов состоится второй тур. Это касается как восьми тбилисских округов, так и остальных 22-х. Грубо говоря, второй тур состоится в более 22 округов", – заявил Читадзе газете "Резонанси".

Опрос Survation: 71% граждан примут участие в парламентских выборах>>

Другого мнения придерживается аналитик Гия Абашидзе – он полагает, что второй тур пройдет примерно в 10 из 30 округов, а в остальных "Мечта" убедительно победит.

"Что касается процентов, я ожидаю, что "Мечта" преодолеет так называемый порог и получит большинство мест в будущем парламенте с тем, чтобы независимо сформировать правительство. По моим острожным подсчетам, вторые туры пройдут в одной трети округов, то есть в десяти", – сказал Абашидзе газете "Резонанси".

А политолог Арчил Гамзардия предполагает, что второй тур пройдет в 15 округах, хотя считает, что в условиях пандемии и "молчаливого" избирателя все прогнозы могут оказаться напрасными и картина будет совершенно другая.

Стратегия "Антимиша" будет работать и на этих выборах

Двухполюсность, возникшая на грузинском политическом поле с 2012 года, по мнению большинства аналитиков, довольно успешно использовалась "Грузинской мечтой". Одним из основных акцентов правящей партии почти на всех выборах разного уровня было не допустить возвращения к власти их главных оппонентов – Михаила Саакашвили и его партии "Национальное движение". Насколько старая предвыборная стратегия "Мечты" – "Антимиша" – работает на парламентских выборах 2020 года, рассказал газете "Резонанси" аналитик Вахтанг Дзабирадзе.

"Сам Саакашвили очень способствует укреплению этого стратегического и известного всем плана "Грузинской мечты", активно участвуя в предвыборном процессе. Думаю, стратегия "Антимиша" оправдает себя, и этот фактор запугивания будет снова работать, как и в 2016 году, но уже не в том масштабе", – сказал Дзабирадзе.

Выборы в Грузии: каким был путь грузинского парламентаризма>>

По его словам, избиратели которые не хотят, чтобы к власти пришли "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение", не видят третьей силы, за которую могут голосовать.

"Поэтому, будучи растерянными, они снова голосуют за одну из этих двух партий. Вероятно, за ту, которая более активна", – сказал Дзабирадзе.

Что стало причиной роста смертности от коронавируса?

В ежедневной статистике смертей от коронавируса наблюдается скачкообразный рост. Что стало причиной резкого роста смертности и означает ли это, что система здравоохранения уже находится в критическом состоянии и врачи больше не могут позволить себе уделять должное внимание всем тяжелобольным пациентам?

Эпидемиолог Ираклий Хмаладзе отметил, что в Грузии по сравнению с другими странами очень низкий уровень смертности и что у умерших в основном были сопутствующие заболевания.

"Если смертность станет более массовой и увеличится число тяжелых случаев, тогда нужно будет применить жесткие меры с эпидемической точки зрения", – сказал эпидемиолог газете "Резонанси".

По словам Хмаладзе, люди, страдающие диабетом и проблемами с кровообращением, очень тяжело переносят болезни.

"В нашем случае коронавирус все же следует считать контролируемой инфекцией. Если тяжелобольной помещен в стационар – он находится в реанимации, и за ним ухаживает квалифицированная бригада – в этом случае нельзя сказать, что министерство здравоохранения не справляется", – сказал он.

Эпидемиолог отметил, что существуют осложненные формы заболевания, с которыми медицина не может справиться не только в Грузии, но и во всем мире.

"Если тяжелобольные пациенты не попали в больницу из-за отсутствия мест для реанимации и им не оказали должного обслуживания, тогда можно сказать, что система здравоохранения находится в кризисе. Но если пациенту оказали всяческую помощь, и он все равно умер, здесь уже говорить о системе здравоохранения нельзя. К сожалению, есть такие формы заболеваний, когда медицина бессильна", – сказал Хмаладзе.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"