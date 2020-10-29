Ностальгия по коммунизму и закон о домохозяйках: нескучные дебаты в Грузии

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. В преддверии выборов представители грузинских партий пытаются использовать все возможные трибуны, чтобы оказать влияние на окончательное решение избирателей.

Много цифр: рейтинги грузинских партий в преддверии выборов>>

На этот раз девять оппозиционных партий, которые претендуют на места в законодательном органе Грузии десятого созыва, вступили в дебаты в эфире Первого канала.

В передаче "Дебаты 2020" на этот раз приняли участие:

Бека Нацвлишвили ("Наша Грузия – Альянс солидарности")

Хатуна Сагинашвили ("Звиад Дзидзигури – консервативная партия Грузии")

Александр Раквиашвили ("Гирчи")

Ираклий Мурцхваладзе ("Прогрессивная Грузия")

Мамука Гиоргадзе ("Народная партия")

Торнике Джанашвили ("Реформатор")

Теймураз Шашиашвили ("Тетреби")

Ираклий Качкачишвили ("Ираклий Окруашвили – Победившая Грузия")

Гия Немсадзе ("Социалистическая партия трудящихся").

Экономическая программа

Экономическая программа "Социалистической партии трудящихся" предусматривает оказание денежной помощи пенсионерам и возрождение местного производства.

"Наши пенсии уже ничего не стоят на фоне девальвации и обесценения лари, поэтому мы считаем, что у Грузии должна быть своя экономика. Мы продали все национальные богатства страны и из-за этого начались все беды. Для того, чтобы улучшилась пенсия, бюджет должен быть лучше. А для того, чтобы бюджет стал лучше - фабрики, предприятия, заводы должны приносить деньги в бюджет, как это было во время социализма. Тогда люди получали социальную помощь, пенсии, зарплаты, строились стадионы, новые фабрики и заводы. Грузия во время социализма и коммунизма была ведущей страной. У нас была сильная экономика. Поэтому, чтобы мы смогли выдавать пенсии и помощь, мы должны создать свою экономику", - заявил Немсадзе.

Партия "Реформатор" в рамках своей экономической программы предлагает открыть Дома бизнеса и прогресса по всей Грузии.

"Наша экономическая программа довольна обширная, и в ней детально расписаны реформы по разным направлениям. Программа предусматривает создание Домов бизнеса и прогресса по всей Грузии. Их главной функцией будет развитие инвестиционных проектов без бюрократии по принципу одного окна. Сегодня приостановлено очень много конкретных проектов. Дома бизнеса и прогресса должны разрушить созданные барьеры. Эти барьеры создают коррупционные сделки, коррупционные очаги. Для нас важно, чтобы государство работало как правильная платформа, которая создает новые возможности", – отметил Джанашвили.

Согласно программе партии "Ираклий Окруашвили – Победившая Грузия", государство должно сократить количество чиновников на 50 тысяч, а затем помочь им трудоустроиться в бизнес-секторе. Таким образом, по расчетам партии, в бюджет будет сэкономлено два миллиарда лари, а данная сумма будет потрачена на образование, увеличение социальной помощи и пенсии.

"Нашему государству нужно маленькое и гибкое правительство без искусственно увеличенных штатов. Эти штатные единицы, которые забирают деньги из карманов наших граждан, безусловно, будут сокращены. Нам нужно гибкое правительство, которое не допустит подобного непотизма, как сейчас мы видим в условиях "Грузинской мечты", – заявил Качкачишвили.

Экономическая программа партии "Наша Грузия – Альянс солидарности" включает 19 инициатив, в том числе создание достойных условий труда и введение системы помощи безработным.

"Для страховки безработицы 20 тысячи человек нужно 70 миллионов лари. Это возможно в том случае, если эти люди в течение шести месяцев в год будут платить в бюджет 2% от дохода. Соответственно, первые три месяца они будут получать 70% потерянной зарплаты, а последующие три месяца - по 50%. Это элементарная математика. Данная инициатива должна была быть осуществлена еще давно, но правительство этого не сделало", – заявил Нацвлишвили.

Одним из пунктов программы "Народной партии" является принятие закона о домохозяйках. Согласно инициативе партии, женщинам будет присвоен статус домохозяйки и государство будет платить им зарплату.

"Человек должен стать предметом главной заботы государства. Наши домохозяйки, наши мамы и бабушки занимаются огромным трудом. Эти люди сегодня фактически воспитывают новое поколение. Это ведь богатство страны. Мы должны смотреть на это как на будущее нашей родины. Наши мамы и бабушки не должны быть вынуждены уезжать за границу для рабского труда. У них должна быть возможность передать свой опыт и знания будущему поколению. А то, что сегодня происходит в стране – факты суицида, жестокость среди молодежи – вызвано тем, что у них нет возможности в семейной теплоте получать навыки, которые им в будущем пригодятся", – заявил Гиоргадзе.

Согласно экономической программе партии "Гирчи", государственное имущество, кроме особых исключений, равномерно должно быть распределено среди населения страны.

"Примерно 80% земель находятся в государственной собственности и они фактически не используются. Поэтому важно, чтобы это имущество вернулось к народу. Этот процесс сам по себе довольно сложный и болезненный. Поэтому важно, чтобы каждый гражданин одинаково в нем участвовал. Все граждане должны иметь равные права принять участие в аукционах, когда начнется передача имущества. А чтобы не было диспропорции между бедными и богатыми, всем должны раздать приватизационные деньги, с помощью которых они смогут принять участие в аукционе и купить тот участок земли или долю в государственной компании, которые посчитают нужным", – заявил Раквиашвили.

Инициатива под названием "Спорт вместо наркотиков" партии "Звиад Дзидзигури – консервативная партия Грузии" предусматривает раздачу ваучеров для всех семей для спортивных активностей и таким образом сокращение интереса к употреблению наркотиков.

"Мы дали нашим избирателям очень конкретные обещания, которые мы в силах выполнить. Молодежь и подростки – это тот сегмент общества, которые выбирают в жизни новые ориентиры, систему ценностей. Мы предлагаем популяризацию здорового образа жизни и соучастия государства в этом процессе для того, чтобы у молодежи появились здоровые интересы", – заявила Сагинашвили.

Главным условием для быстрого экономического роста является приватизация государственного имущества, кроме таких объектов, как например, трубопровод. Об этом говорится в экономической программе партии "Прогрессивная Грузия".

"Речь идет о том, чтобы имущество, которое сегодня мертвое – земли, полезные ископаемые, здания-сооружения, государственные предприятия были переданы простым гражданам. Необработанная земля не приносит стране никакого дохода. В разрушенных зданиях можно открыть предприятия или гостиницы. У Грузии есть уникальные природные ресурсы. И второй момент – это имущество обязательно должно облагаться налогом, чтобы люди не оставили их без пользы", – заявил Мурцхваладзе.

Согласно экономической программе партии "Тетреби", с разными социальными группами партия должна оформить договор, где будет расписан план их помощи.

"Наша программа состоит из конкретных обещаний. Я подписываю этот документ и говорю, что наша позиция такова. Спустя два года должен пройти референдум доверия. Мы предлагаем это каждой партии. В нашей программе написано, что тот, кто обманет народ, должен быть привлечен к уголовной ответственности. Всю страну обманули, обещали миллион новых рабочих мест, побороть нищету и коррупцию, а сделали все наоборот. Поэтому мы говорим о референдуме доверия. Если выполнил обещание – тебе продлят срок, а если нет – то будут новые выборы", – заявил Шашиашвили.

Образование

Согласно программе образования партии "Реформатор", по всей Грузии будут построены школы типа кампуса.

"Нынешняя система образования не соответствует требованиям 21 века. Существующий на сегодняшний день школьный фонд превышает 2 миллиарда долларов. Согласно нашему проекту, этот ресурс должен быть инвестирован в строительстве школ типа кампуса, где вместе с образовательной инфраструктурой, также будет спортивная и научная инфраструктура. Где будет возможно выявить и развивать талант каждого ребенка. Потому что в итоге успешную страну создают успешные люди", – заявил Джанашвили.

Партия "Ираклий Окруашвили – Победившая Грузия" подразумевает полное финансирование учебы студентов за счет сокращения бюрократических расходов.

"В этом гому 30 тысяч абитуриентов поступили в вузы. Для их полного финансирования нужно примерно 200 миллиона лари. В условиях малого правительства и сокращения бюрократических расходов очень просто можно финансировать учебу нашего будущего поколения", – заявил Качкачишвили.

Инициатива партии "Наша Грузия – Альянс солидарности" предполагает создание продленных классов для детей из малоимущих семей.

"Процесс образования – это не только урок в школе или лекция, он продолжается и дома. Но дети не могут получить должного образования в малоимущих семьях. Первое что мы сделаем – внедрим продленные классы, где дети, которые растут в таких семьях, где у родителей нет материальной возможности, смогут остаться в продленных классах и получить эти знания индивидуально от педагога. Для этого каждая семья, у которых до 200 тысяч баллов в базе данных, получит помощь в размере от 100 до 150 лари", – заявил Нацвлишвили.

В "Народной партии" считают необходимым освобождение системы образования от политического давления.

"В системе образования есть фундаментальные проблемы. Мы должны осознать, что реформирование советской системы невозможно. Нужно ее разрушить и построить заново. К системе образования есть полное недоверие. К примеру, то что сейчас происходит в предвыборном процессе, когда детей, родителей и педагогов используют как избирательный ресурс. На директоров, на педагогов осуществляется давление. Их заставляют собирать списки сторонников и т. д. Чему такие директора и педагоги могут научить детей, когда они политически ограничены и не имеют право свободно высказать свое мнение в школе", – заявил Гиоргадзе.

Для партии "Гирчи" важно освободить частные школы и высшие учебные заведения от регуляций министерства, что, по их мнению, позволит получить многообразную систему образования.

"Это значительно сократит расходы университетов и школ. В результаты мы можем получить не только различные школы, но и дешевые школы, которые в конечном итоге помогут нам увидеть, что публичные школы и университеты нам не нужны, как это произошло во многих странах, когда после развития частных учебных заведений, они заменили публичные. А пока публичные школы и вузы будут существовать, важно, чтобы у них была максимальная автономия. Мы должны выдавать ваучеры нашим гражданам, и они сами будут решать, в какую школу отвозить ребенка – в частную или публичную", – заявил Раквиашвили.

В партии "Звиад Дзидзигури – консервативная партия Грузии" считают, что система образования должна уделять больше внимания тематике патриотизма.

"Я считаю, что в условиях глобализации такая маленькая страна как Грузия должна заботиться о том, чтобы в будущем поколении произошла популяризация вечных ценностей, и патриотизм стоит на первом месте. Для этого в системе образования нужно будет увеличить количество уроков истории и литературы Грузии", – заявила Сагинашвили.

В партии "Прогрессивная Грузия" считают необходимым уделять больше внимание дошкольному образованию.

"В Грузии нет дошкольного образования. Необходимо внедрить систему дошкольного образования, чтобы с раннего детства дети смогли получать определенные навыки. Что касается вузов, то те студенты, которые получат более высокие баллы, финансирование перейдет к ним. Это автоматически породит конкуренцию среди студентов. Такими конкретными шагами мы должны оживить нашу систему образования", – заявил Мурцхваладзе.

В партии "Тетреби" считают, что образование должно быть объявлено в стране приоритетом номер один и закреплено это на конституционном уровне.

"Зарплата педагогов должна быть на 1 лари больше, чем зарплата глав районных администраций, как, например, в США зарплата судьи больше зарплаты президента. Мы должны особенно ценить педагогов. Не должно быть частных и публичных школ. Ученики должны забирать грант в ту школу, в которой они хотят учиться. А приемные экзамены должны быть упразднены", – заявил Шашиашвили.

Внешняя политика

Интеграция Грузии в НАТО и Евросоюз является главным направлением внешней политически политики партии "Ираклий Окруашвили – Победившая Грузия".

"Мы должны максимально вернуть наших эмигрантов на родину. Постараться сделать нашу страну привлекательной. Мы, естественно, должны двигаться в сторону НАТО и Евросоюза. Это я могу сказать однозначно. Максимально развивать демократию в нашей стране, независимые институты, чтобы НАТО и Евросоюз максимально быстро приняли нас в свои ряды", – заявил Качкачишвили.

Суверенитет и приверженность к ценностям, которые характерны Европе – это главные направления внешней политики партии "Наша Грузия – Альянс солидарности".

"Мы привержены европейским ценностям и понимаем европейские ценности не только как символы. Эти ценности основаны на солидарности, мире и консенсусе. Это три кита, на которых была основана и сейчас стоит Европа. Исходя из этого, мы стремимся именно к этим ценностям. Кроме этого, нашей главной целью является суверенитет нашей страны. Мы будем партнерами всех наших друзей, а не подчиненные ученики, что в последнее время стало характерным для внешней политики Грузии. Что касается территориальных конфликтов, то первое что мы сделаем – это повысим женевский формат на более высокий уровень", – заявил Нацвлишвили.

Прозападная ориентация с сохранением самобытности является главным внешнеполитическим вектором для "Народной партии".

"Внешнюю ориентацию Грузии определили наши предки веками ранее и создали идеологические, практические, политические и законодательные документы. С тех пор ориентация Грузии никогда не ставилась под вопросом. Это стремление типологически к себе подобному пространству, стремлению к экономически успешному пространству, где защищены права человека, где свобода максимально гарантирована", – заявил Гиоргадзе.

Безоговорочно поддерживают вступление Грузии в североатлантический альянс и в Евросоюз в партии "Гирчи".

"В первую очередь, мы видим европейскую интеграцию и интеграцию в НАТО, в первую очередь как трансформацию нашей страны в свободную, демократическую страну, где будет защищена частная собственность, где будет упорядочена судебная система, где будет профессиональная, сильная армия и все это поможет нам стать членом западного мира", – заявил Раквиашвили.

Партия "Звиад Дзидзигури – консервативная партия Грузии" привержена европейским ценностям. Но, как отметила Сагинашвили, Грузия должна вступить в европейскую семью, сохраняя ценности и самобытность.

"Я бы пожелала, чтобы политические субъекты осознали, что в первую очередь мы должны исходить из национальных интересов Грузии. Большая политика является в определенной мере рынком. И на этом рынке Грузия должна суметь найти лучшие подходы, как в плане отношений с партнерами, так и в плане отношений со стратегическими противниками, чтобы торгуясь, мы не потеряли наши национальные интересы", – заявила Сагинашвили.

Интеграцию Грузии в Евросоюз считают приоритетным в партии "Прогрессивная Грузия".

"Мы являемся "Прогрессивной Грузией" и для всех нормально мыслящих людей ясно, что прогресс ассоциируется с Европой, с Соединенными Штатами Америки и с таким странами, как Япония. Мы хотим вступить в еврозону, потому что это является предпосылкой вступления Грузии в Евросоюз", – заявил Мурцхваладзе.

А по мнению лидера партии "Тетреби", Грузия смогла бы стать членом Евросоюза и НАТО, если не было политизации данного вопроса.

"Я считаю, что за пределами страны мы должны искать друзей, а не "хозяев". А мы ищем "хозяев" за пределами страны. Уже более двухсот лет называем эксплуататоров нашими друзьями. Я иначе представляю дружбу. Поэтому наша позиция отличается от других. Давид Агмашенебели сформировал стратегию и превратил географию в политику. Я хочу, чтобы в Грузии были такие партии, которые превратят географию в политику. Я за швейцарскую модель. За отношения с Германией. Германию слушают США, Германию слушает Россия, Германия ведет Европу", – заявил Шашиашвили.

За налаживает отношений между Грузией и Россией выступает "Социалистическая партия трудящихся".

"Внешняя политика определяет вопрос восстановления нашей территориальной целостности и вопрос возрождения нашей экономики. Грузия расположена ближе к России, чем к Европе. Чтобы возродить нашу экономику, сельское хозяйство, производство, в первую очередь мы должны установить тесные отношения с Россией и восстановить те дружественные связи, которые были у нас раньше", – заявил Немсадзе.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.