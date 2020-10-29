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Предвыборная символика. Баннеры правящей партии Грузинская мечта и партии Альянс патриотов Грузии

Много цифр: рейтинги грузинских партий в преддверии выборов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Парламентские выборы в Грузии 2020
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (511)
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К парламентским выборам, намеченным на 31 октября, в Грузии регулярно публиковались опросы общественного мнения, в которых главным пунктом были рейтинги политических партий

Главная интрига предстоящих выборов – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" сохранить власть по новой системе выборов.

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Решетки на окнах здания тюрьмы
© CC BY 2.0 / -JvL- / Prisons
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На этот раз парламент Грузии будет состоять из 120 депутатов, представляющих партии и блоки, преодолевших 1% барьер и 30 депутатов – представляющих мажоритарные округа и получивших более 50% голосов в округе.

Предвыборные рейтинги в Грузии составляют известные международные исследовательские организации. Всего таких рейтингов пять.

Национал-демократический институт США (NDI) и Международный республиканский институт (IRI) составляют свои рейтинги самостоятельно.

Параллельно, рейтинги заказали и ведущие телеканалы страны: телекомпания "Имеди" – американской компании Public Opinion Strategies, длы которой опрос проводила грузинская компания Gorbi,  оппозиционный канал "Мтавари архи" заказал опрос компании Ipsos, "Формула" – компании Edison Research, а "Рустави 2" – компании Survation.

Sputnik Грузия предлагает наглядно сравнить итоги этих исследований по партиям, у которых есть шансы попасть в парламент страны.

"Грузинская мечта - демократическая Грузия" – правящая партия Грузии, участвует в парламентских выборах в третий раз.

"Грузинская мечта – демократическая Грузия" - справка>>

 Опрос  Рейтинг
 NDI  17%
 IRI  33%
 Gorbi   56,3%
 Ipsos  24,5%
 Edison Research   36%
 Survation   55,6%

Блок "Сила в единстве", в который входит бывшая правящая партия "Единое национальное движение" пробует силы на парламентских выборах в таком составе в первый раз. Для партии "Нацдвижения" это уже шестые выборы в парламент Грузии. Первое ее участие в выборах в парламент закончилось "революцией роз".

"Единое национальное движение" - справка>>

 Опрос  Рейтинг
 NDI  5%
  IRI  16%
 Gorbi    11,9%
 Ipsos  17,4%
 Edison Research  17%
 Survation  19,8%

"Европейская Грузия - движение за свободу" – партия бывших лидеров "Нацдвижения" участвует в парламентских выборах страны в первый раз. 

"Европейская Грузия – движение за свободу" - справка>>

 Опрос   Рейтинг
  IRI  4%
 Gorbi  4,8%
 Ipsos  6,9%
 Edison Research    5%
 Survation  5,2%
"Лело для Грузии" – партия банкира Мамуки Хазарадзе. Это самая молодая партия страны, которая была создана в ноябре прошлого года, участвует в парламентских выборах в первый раз.
"Лело для Грузии" - справка>>
 Опрос  Рейтинг
 Gorbi  2,9%
 Ipsos  3,6%
 Edison Research     2%
 Survation  3,1%

"Альянс патриотов  Грузии" – уже опытный участник выборов. Для партии это уже вторые выборы, после первых в 2016 году она оказалась в парламенте Грузии.   
"Альянс патриотов Грузии" - справка>>

 Опрос  Рейтинг
 IRI  4%
 Gorbi  7,1%
 Ipsos  1,7%
 Edison Research     3%
 Survation  3,8%

Блок "Стратегия Агмашенебели"  – состоит из двух партий, для которых эти выборы в парламент первые. 

"Стратегия Агмашенебели" - справка>>

 Опрос   Рейтинг
 IRI  4%
 Gorbi  3,5%
 Ipsos  3,4%
 Edison Research  4%
 Survation  5,1%
"Лейбористская партия Грузии" – самый опытный участник парламентских выборов. Для этой оппозиционной партии предстоящие выборы в парламент будут уже шестыми. 
"Лейбористская партия Грузии" - справка>>
 Опрос  Рейтинг
 IRI  3%
 Gorbi  3,3%
 Ipsos  1,9%
 Edison Research    3%
 Survation  2,7%

"Единая Грузия - демократическое движение" – партия экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе. Для партии это вторые выборы в парламент. 

"Единая Грузия - демократическое движение" - справка>>

Опрос  Рейтинг
 Gorbi    1,7%
 Ipsos   1%
 Edison Research    1%
 Survation   1,1%

"Гирчи" – самая оригинальная партия Грузии. Участвует в выборах, не тратя ни копейки на предвыборную кампанию.

"Новый политический центр - Гирчи" - справка>>

 Опрос  Рейтинг
 Gorbi  2,7%
 Ipsos  1,8%
 Edison Research     2%
 Survation  2,1%
Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (511)


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