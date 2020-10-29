Много цифр: рейтинги грузинских партий в преддверии выборов

Главная интрига предстоящих выборов – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" сохранить власть по новой системе выборов.
На выборах все будут в масках - правительство Грузии призвало "не бояться">>
На этот раз парламент Грузии будет состоять из 120 депутатов, представляющих партии и блоки, преодолевших 1% барьер и 30 депутатов – представляющих мажоритарные округа и получивших более 50% голосов в округе.
Предвыборные рейтинги в Грузии составляют известные международные исследовательские организации. Всего таких рейтингов пять.
Национал-демократический институт США (NDI) и Международный республиканский институт (IRI) составляют свои рейтинги самостоятельно.
Параллельно, рейтинги заказали и ведущие телеканалы страны: телекомпания "Имеди" – американской компании Public Opinion Strategies, длы которой опрос проводила грузинская компания Gorbi, оппозиционный канал "Мтавари архи" заказал опрос компании Ipsos, "Формула" – компании Edison Research, а "Рустави 2" – компании Survation.
Sputnik Грузия предлагает наглядно сравнить итоги этих исследований по партиям, у которых есть шансы попасть в парламент страны.
"Грузинская мечта - демократическая Грузия" – правящая партия Грузии, участвует в парламентских выборах в третий раз.
"Грузинская мечта – демократическая Грузия" - справка>>
|Опрос
|Рейтинг
|NDI
|17%
|IRI
|33%
|Gorbi
|56,3%
|Ipsos
|24,5%
|Edison Research
|36%
|Survation
|55,6%
Блок "Сила в единстве", в который входит бывшая правящая партия "Единое национальное движение" пробует силы на парламентских выборах в таком составе в первый раз. Для партии "Нацдвижения" это уже шестые выборы в парламент Грузии. Первое ее участие в выборах в парламент закончилось "революцией роз".
"Единое национальное движение" - справка>>
|Опрос
|Рейтинг
|NDI
|5%
|IRI
|16%
|Gorbi
|11,9%
|Ipsos
|17,4%
|Edison Research
|17%
|Survation
|19,8%
"Европейская Грузия - движение за свободу" – партия бывших лидеров "Нацдвижения" участвует в парламентских выборах страны в первый раз.
"Европейская Грузия – движение за свободу" - справка>>
|Опрос
|Рейтинг
|IRI
|4%
|Gorbi
|4,8%
|Ipsos
|6,9%
|Edison Research
|5%
|Survation
|5,2%
|Опрос
|Рейтинг
|Gorbi
|2,9%
|Ipsos
|3,6%
|Edison Research
|2%
|Survation
|3,1%
"Альянс патриотов Грузии" – уже опытный участник выборов. Для партии это уже вторые выборы, после первых в 2016 году она оказалась в парламенте Грузии.
"Альянс патриотов Грузии" - справка>>
|Опрос
|Рейтинг
|IRI
|4%
|Gorbi
|7,1%
|Ipsos
|1,7%
|Edison Research
|3%
|Survation
|3,8%
Блок "Стратегия Агмашенебели" – состоит из двух партий, для которых эти выборы в парламент первые.
"Стратегия Агмашенебели" - справка>>
|Опрос
|Рейтинг
|IRI
|4%
|Gorbi
|3,5%
|Ipsos
|3,4%
|Edison Research
|4%
|Survation
|5,1%
|Опрос
|Рейтинг
|IRI
|3%
|Gorbi
|3,3%
|Ipsos
|1,9%
|Edison Research
|3%
|Survation
|2,7%
"Единая Грузия - демократическое движение" – партия экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе. Для партии это вторые выборы в парламент.
"Единая Грузия - демократическое движение" - справка>>
|Опрос
|Рейтинг
|Gorbi
|1,7%
|Ipsos
|1%
|Edison Research
|1%
|Survation
|1,1%
"Гирчи" – самая оригинальная партия Грузии. Участвует в выборах, не тратя ни копейки на предвыборную кампанию.
"Новый политический центр - Гирчи" - справка>>
|Опрос
|Рейтинг
|Gorbi
|2,7%
|Ipsos
|1,8%
|Edison Research
|2%
|Survation
|2,1%