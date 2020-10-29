Много цифр: рейтинги грузинских партий в преддверии выборов

К парламентским выборам, намеченным на 31 октября, в Грузии регулярно публиковались опросы общественного мнения, в которых главным пунктом были рейтинги политических партий

Главная интрига предстоящих выборов – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" сохранить власть по новой системе выборов.

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На этот раз парламент Грузии будет состоять из 120 депутатов, представляющих партии и блоки, преодолевших 1% барьер и 30 депутатов – представляющих мажоритарные округа и получивших более 50% голосов в округе.

Предвыборные рейтинги в Грузии составляют известные международные исследовательские организации. Всего таких рейтингов пять.

Национал-демократический институт США (NDI) и Международный республиканский институт (IRI) составляют свои рейтинги самостоятельно.

Параллельно, рейтинги заказали и ведущие телеканалы страны: телекомпания "Имеди" – американской компании Public Opinion Strategies, длы которой опрос проводила грузинская компания Gorbi, оппозиционный канал "Мтавари архи" заказал опрос компании Ipsos, "Формула" – компании Edison Research, а "Рустави 2" – компании Survation.

Sputnik Грузия предлагает наглядно сравнить итоги этих исследований по партиям, у которых есть шансы попасть в парламент страны.

"Грузинская мечта - демократическая Грузия" – правящая партия Грузии, участвует в парламентских выборах в третий раз.

"Грузинская мечта – демократическая Грузия" - справка>>

Опрос Рейтинг NDI 17% IRI 33% Gorbi 56,3% Ipsos 24,5% Edison Research 36% Survation 55,6%

Блок "Сила в единстве", в который входит бывшая правящая партия "Единое национальное движение" пробует силы на парламентских выборах в таком составе в первый раз. Для партии "Нацдвижения" это уже шестые выборы в парламент Грузии. Первое ее участие в выборах в парламент закончилось "революцией роз".

"Единое национальное движение" - справка>>

Опрос Рейтинг NDI 5% IRI 16% Gorbi 11,9% Ipsos 17,4% Edison Research 17% Survation 19,8%

"Европейская Грузия - движение за свободу" – партия бывших лидеров "Нацдвижения" участвует в парламентских выборах страны в первый раз.

"Европейская Грузия – движение за свободу" - справка>>

Опрос Рейтинг IRI 4% Gorbi 4,8% Ipsos 6,9% Edison Research 5% Survation 5,2% "Лело для Грузии" – партия банкира Мамуки Хазарадзе. Это самая молодая партия страны, которая была создана в ноябре прошлого года, участвует в парламентских выборах в первый раз. – партия банкира Мамуки Хазарадзе. Это самая молодая партия страны, которая была создана в ноябре прошлого года, участвует в парламентских выборах в первый раз.

Опрос Рейтинг Gorbi 2,9% Ipsos 3,6% Edison Research 2% Survation 3,1%

"Альянс патриотов Грузии" – уже опытный участник выборов. Для партии это уже вторые выборы, после первых в 2016 году она оказалась в парламенте Грузии.

"Альянс патриотов Грузии" - справка>>

Опрос Рейтинг IRI 4% Gorbi 7,1% Ipsos 1,7% Edison Research 3% Survation 3,8%

Блок "Стратегия Агмашенебели" – состоит из двух партий, для которых эти выборы в парламент первые.

"Стратегия Агмашенебели" - справка>>

Опрос Рейтинг IRI 4% Gorbi 3,5% Ipsos 3,4% Edison Research 4% Survation 5,1% "Лейбористская партия Грузии" – самый опытный участник парламентских выборов. Для этой оппозиционной партии предстоящие выборы в парламент будут уже шестыми. – самый опытный участник парламентских выборов. Для этой оппозиционной партии предстоящие выборы в парламент будут уже шестыми.

Опрос Рейтинг IRI 3% Gorbi 3,3% Ipsos 1,9% Edison Research 3% Survation 2,7%

"Единая Грузия - демократическое движение" – партия экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе. Для партии это вторые выборы в парламент.

"Единая Грузия - демократическое движение" - справка>>

Опрос Рейтинг Gorbi 1,7% Ipsos 1% Edison Research 1% Survation 1,1%

"Гирчи" – самая оригинальная партия Грузии. Участвует в выборах, не тратя ни копейки на предвыборную кампанию.

"Новый политический центр - Гирчи" - справка>>