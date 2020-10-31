Падение экономики Грузии становится минимальным

Рост за указанный период был в горнодобывающей промышленности, перерабатывающей промышленности, в торговле и финансовой деятельности

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Темпы падения экономики Грузии, вызванного пандемией коронавируса, снижаются – в сентябре, по сравнению с этим же месяцем прошлого года, ВВП снизился на 0,7%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

Для сравнения: августовский показатель падения составил 5,3%, июльский - 5,5%, июньский - 7,7%, майский - 13,5%, апрельский - 16,6%.

В то же время тенденция к снижению в сентябре продолжала фиксироваться во многих сферах экономики. Рост за указанный период был в горнодобывающей промышленности, перерабатывающей промышленности, в торговле и финансовой деятельности.

Спад экономики за девять месяцев, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 5%.

В прошлом году экономика Грузии выросла на 5,2%, что было выше прогноза, который составлял 4,5%.

Восстановление экономики стало фактом

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария считает, что снижение ВВП на 0,7% в сентябре прямо указывает на тот серьезный потенциал оздоровления и быстрого восстановления экономики страны, что уже является фактом.

"Системного локдауна по всей стране не будет. Будут точечные, временные ограничения, для достижения конкретных целей, но это все зависит от того, насколько эффективно мы будем соблюдать элементарные правила - маску, дистанцию и так далее. Победа над второй волной должна быть нашей общей победой", - сказал Гахария.

По словам премьера, то, что в сентябре отрицательный экономический рост в стране был сведен к минимуму, является результатом совместной работы во время первой волны.

"Основываясь на эту данность, международные финансовые организации, наши партнеры, Международный валютный фонд однозначно заявляют, что Грузия - это страна, которая имеет самые реальные шансы стать лидером в регионе на этапе восстановления экономики. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить этот успех", - сказал Гахария.

Насколько упадет экономика до конца года?

Согласно прогнозу ЕБРР, ВВП в Грузии в 2020 году упадет на 5%, а уже в 2021 году экономика вырастет на 3,5%.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует сокращение экономики Грузии в 2020 году на 4,8%, а уже в 2021 году рост ВВП страны ожидается на уровне 4,5%.

Эксперты другого международного рейтингового агентства S&P Global Ratings считают, что экономика Грузии сократится на 6% в 2020 году. При этом, реальный ВВП вернется к уровню 2019 года только в 2022 году, считают в агентстве.

Международный валютный фонд считает, что в 2020 году экономика Грузии сократится на 5%, а в 2021 году фонд прогнозирует пятипроцентный экономический рост.

В правительстве считают, что прогноз МВФ также совпадает с мнением правительства Грузии - проект государственного бюджета на 2021 год рассчитан исходя из 5-процентного экономического роста в будущем году.

Прогноз МВФ: в 2021 году экономика Грузии вырастет на 5% >>

Согласно прогнозу МВФ, экономика Грузии будет расти в ближайшие пять лет в среднем на 5,5% в год, что является самым высоким показателем как в регионе, так и в Европе.

Что станет причиной роста экономики в 2021 году

Основным фактором экономического роста в 2021 году будет местный спрос, сообщает Национальный банк Грузии.

"По предварительным данным, совокупный спрос в настоящее время по-прежнему слаб. Согласно текущим оценкам, экономическая активность в августе упала на 5,3% в годовом исчислении", - говорится в сообщении Нацбанка.

Что станет причиной роста экономики Грузии в 2021 году >>

В документе отмечается, что улучшение этого показателя в основном связано с восстановлением местного спроса по сравнению с предыдущими месяцами, что связано с фискальным стимулом и хорошей динамикой кредитной активности и денежных переводов.