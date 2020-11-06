Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 6 ноября

Количество выявленных с начала пандемии ковид-зараженных приближается к 48 миллионам, заболевание унесло жизни свыше 1,2 млн человек

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 6 ноября составило 47 930 397, скончались 1 221 781 человек, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 21 001 318 заразившихся, в Европе – 12 158 760, в Азии – 9 468 051.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 529 256, скончались 9 430 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 48 600 930 выявленных случаях инфицирования и 1 239 209 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

Почти 103 тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончались 1 097 человек, это рекордный суточный прирост заболеваний с начала пандемии, сообщает университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, медики в США за минувшие 24 часа зафиксировали 102 831 новый случай заражения. В конце октября в США был зарегистрирован предыдущий рекорд – около 99,3 тысячи случаев.

Всего в США зафиксирован 9 488 591 случай заражения коронавирусом, скончались свыше 233,7 тысячи пациентов с подтвержденным заболеванием.

Ранее газета Washington Post сообщила, что число выявленных за сутки в США случаев COVID-19 впервые с начала пандемии превысило 100 тысяч. По данным издания, в 17 штатах страны, в том числе граничащей со столичным регионом Виргинии, в среду были зафиксированы рекордные показатели по числу госпитализаций.

Коронавирус в Индии и Бразилии

Общее число заразившихся в Индии достигло 8,3 миллиона, а скончались более 124 тысяч человек. На данный момент в стране более 7,7 миллиона человек вылечились от заболевания.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за последние сутки увеличилось на 23 976, сообщает министерство здравоохранения страны. По данным ведомства, за последние сутки в Бразилии скончались 610 человек с подтвержденным COVID-19. Таким образом, за все время в Бразилии коронавирусом заразились 5 590 025 человек. В общей сложности с начала эпидемии умерли 161 106 пациентов с COVID-19. Всего излечились более 5 миллионов человек.

Федеральное правительство Бразилии разрешило постепенное возвращение государственных служащих к работе в офисах, которая была приостановлена с марта в связи с началом пандемии коронавируса.

Ситуация в мире

Более 58 тысяч заболевших коронавирусом зарегистрировано во Франции за прошедшие сутки – это является рекордным показателем. За сутки во Франции были госпитализированы около 3 тысяч заболевших, 447 пациентов поступили в реанимацию. Общее число умерших от последствий коронавирусной инфекции превысило 39 тысяч человек.

Жертвами коронавирусной инфекции в Италии за сутки стали 445 человек, общее число жертв эпидемии в стране достигло 40 192, следует из сводки министерства здравоохранения страны. Столь высокий показатель смертности не выявлялся с 2 мая, когда от заражения скончались 474 человека. Также в Италии побит очередной рекорд по числу выявленных заражений COVID-19 за сутки – зафиксировано 34 505 инфицированных. Таким образом, число случаев достигло 824 879.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 2 311, умер 81 больной – это наибольший показатель с 1 мая, свидетельствуют данные минздрава страны. Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. В предыдущие дни в стране неоднократно фиксировали максимальное за шесть последних месяцев число выявленных заражений в сутки.

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В Греции за минувшие сутки выявили 2 917 новых случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 27 человек при контроле на въезде в страну. Это очередной рекорд по числу инфицированных. Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 49 807. За минувшие сутки 29 человек умерли от коронавируса, это также рекордное количество умерших за сутки. Всего жертвами COVID-19 в стране стали 702 человека.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 6 ноября правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 49 218 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 33 459 пациентов выздоровели, 401 скончались.

В карантине к этому времени находятся 3 160 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 4 489, в ковид-гостиницах – 2 446.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и перевалил за две тысячи.

С каждым днем в стране заражается все больше политиков и государственных чиновников. Так, на днях коронавирус подтвердился у премьер-министра Грузии Георгия Гахария и министра экономики Натии Турнава. Коронавирус в эти дни выявлен у министра здравоохранения Аджарии и одного из кандидатов в мажоритарные депутаты от "Национального движения".

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Грузии пока воздерживается принимать жесткие ограничения и вводить чрезвычайное положение, тем боле в условиях, когда в столице и в других городах страны после парламентских выборов 31 октября проводятся перманентные акции протеста оппозиции.

По материалам мировых СМИ