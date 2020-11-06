О чем пишут грузинские газеты: когда завершатся акции протеста

Как долго продлится протест оппозиции, сформирует ли "Грузинская мечта" правительство национального согласия и когда остановится коронавирусная инфекция - главные темы в грузинской прессе

Как долго продлится протест оппозиции?

Как долго продлится протест оппозиции, чего она ждет от этого протеста и пойдет ли власть на уступки, пишет газете "Резонанси".

По словам аналитика Вахтанга Дзабирадзе, пока обе стороны стоят на кардинально различных позициях, не считая идеи Яго Хвичия из партии "Гирчи" о поиске компромисса для выхода из создавшейся ситуации.

"Ситуация сложная. К этому добавляется все большее распространение коронавируса, что еще больше усугубляет и без того непростую экономическую ситуацию. К сожалению, исходя из экономической, социальной, политической и пандемической ситуации, мы не можем сказать ничего обнадеживающего. Мне интересно, чего ждет оппозиция от этого протеста? Если правительство проигнорирует эти процессы, как бы долго они ни были на улице, как они собираются заставить правительство провести досрочные выборы? Пойдет ли правительство на уступки? Не пойдет", - сказал Дзабирадзе газете "Резонанси".

Власть в очень сложном положении, отметил аналитик, но она только может потребовать от участников акции носить маски, так как в стране объявлен карантин - другого правового основания у власти против них нет.

"С другой стороны, если пандемия усилится и вирус распространится, в глазах населения во всем будет виновата оппозиция, а не правительство… и она окажется политически в очень сложной ситуации. Поэтому оппозиция должна принимать решения учитывая эти факторы", - сказал Дзабирадзе.

По его словам, если будут очевидные призывы вторгнуться в парламент и так далее, правительство будет действовать в соответствии с правовыми нормами.

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"Не знаю, решатся ли они на это, но, например, Киркитадзе решился на это в 2018 году и попал в тюрьму. Из-за призывов в тюрьме сидел и Окруашвили. Если опять будут призывы, они будут наказаны по закону. Никакая международная организация и ни одно правительство этого не поддержит… Если правительство не проявит доброй воли и останется на своей позиции, эта волна протестов продлится максимум до декабря, а затем улицы опустеют. Наверное, так и будет", - сказал Дзабирадзе.

Сформирует ли "Мечта" правительство национального согласия

Конституционалист Автандил Деметрашвили считает, что выходом в создавшейся сложной ситуации может стать формирование правительства национального согласия, пишет газета "Резонанси".

Оппозиция, которая протестует против избирательного процесса и не намерена входить в парламент десятого созыва, полностью бойкотирует будущий парламент и требует от правительства провести досрочные выборы с измененной избирательной администрацией.

"Речь идет не о досрочных выборах, а о заново проведенных, которые будут продолжением выборов 31 октября. Но сначала нужно дождаться второго тура, до этого ничего нельзя назначить. Если оппозиция не примет участие во втором туре, "Мечта" получит 90 мандатов. После этого парламент соберется и признает свои полномочия. А 90 мандатов вполне достаточно, чтобы "Мечта" сформировала правительство и продолжила работу", - сказал Деметрашвили.

Второй вариант, по словам конституционалиста, - "Мечта" сама должна отказаться от своих мандатов и попросить президента страны назначить новые выборы, хотя и это не успеется до 20 декабря, пока не состоится первое заседание парламента.

"Самым болезненным будет то, что, если мы получим однопартийный парламент, степень его легитимности не будет высокой", - сказал он.

Конституционалист считает, что ситуация очень сложная, и надеется, что "Грузинская мечта" пойдет на компромисс.

"На мой взгляд, было бы хорошо, если бы "Мечта" сформировала правительство национального согласия и предложила бы оппозиции несколько министерских постов. Не исключаю, что многие из оппозиции согласятся на это предложение. Этот вариант будет очень привлекателен и для наших партнеров на Западе. Есть и другой вариант, "Мечта" в новом правительстве назначит представителей общественности", - сказал Деметрашвили.

Акции способствуют распространению коронавируса

Из-за происходящих в стране процессов инфекция может больше не остановиться и произойдет то, что каждый переболеет, сказал эпидемиолог Ираклий Хмаладзе в беседе с газетой "Резонанси".

Эпидемиолог еще раз назвал рекомендации, которые остаются неизменны, - социальная дистанция, обработка рук и ношение маски.

"Очень сложно убедить политически ангажированного человека не идти на акцию, если эти рекомендации будут максимально соблюдать, есть шанс, что инфекция не слишком распространится. Хотя я думаю, что эта инфекция, вероятно, не остановится, случаев из-за текущих процессов в Грузии будет все больше и больше, и, вероятно, не закончится, пока все не переболеют. Я надеюсь, что вакцина скоро поступит", - сказал Хмаладзе.

По его словам, разные страны сделали заявления о том, что скоро у них может появиться вакцина, но, если что-то маленькое окажется отрицательным, любого типа противопоказание, несовместимое с жизнью, вакцинация таким средством не произойдет.

"Это высокий показатель для Грузии, но когда мы говорим о воздушно-капельной вирусной инфекции, которая очень похожа на обычный грипп, меня не удивляет. У некоторых видов гриппа гораздо больше летальных случаев, чем у COVID. Вероятно, как мы видим, человек должен переболеть, но, в первую очередь, человек должен защитить себя, особенно те, кто страдает сопутствующими заболеваниями", - сказал Хмаладзе.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"