Ночь в музее: Топ-10 грузинских мест, которые стоит посетить онлайн

Исключительно онлайн - так в этом году пройдет Ночь музеев и продлится она в Грузии с 14 по 16 ноября. Рассказываем, почему это мероприятие не стоит пропускать

Несмотря на то, что одно из самых интересных культурных мероприятий - Ночь в музее - в этом году пройдет не под покровом ночи, а всего лишь виртуально, это не повод его не отметить. Тем более вас ждут любопытные онлайн-экскурсии, видеотуры, выставки и концерты.

Photo: courtesy of The National Museum Новый музей в Болниси

Sputnik Грузия решил предложить свой топ-10 грузинских музеев в масштабе всей cтраны с самой насыщенной и интересной программой.

Музей шелка в Тбилиси

Тбилисский Государственный музей шелка порадовал своей объемной программой, видимо, сильно соскучились по гостям, пусть и виртуальным.

В музее в субботу, 14 ноября, в 19:00 проведут трансляцию выставки "Дороги". А с 19:30 по 21:00 будут проводиться прямые включения из музея.

На следующий день 15 ноября с 19:00 по 21:00 запланирована акция в ответ на пандемию "Маска от музея". Также в музее пройдут такие мероприятия, как "Новый словарь старых идей", "За пределами шелкового парка: как представить искусство публике во время пандемии?".

Проект включает в себя программу поддержки художников и кураторов совместно с Музеем шелка и реализуется в рамках Art Prospect при поддержке организации CEC ArtsLink.

Музей истории евреев Грузии и грузино-еврейских отношений им. Д. Баазова

Музей истории евреев Грузии предлагает концерт группы слепых музыкантов "Реликвия", записи концертов женского камерного хора из Батуми и Телави, а также концерт грузинской капеллы. Кроме того, музей представит интерактивно-познавательную викторину о грузино-еврейских отношениях.

Музей Тбилисской госакадемии художеств им. А. Кутателадзе

В Музее академии художеств в ночь музеев будут транслироваться видеотуры по музейным и галерейным пространствам Академии, которые будут сопровождаться субтитрами и сурдопереводом.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Зал в Тбилисской академии художеств

Интересно будет послушать видеобеседы профессоров и студентов, а также увидеть онлайн-выставки. Одна из них - выставка "Свободное пространство: пространство для всех".

Музей азербайджанской культуры им. Мирзы Фатали Ахундова

Благодаря Музею азербайджанской культуры вы сможете телепортироваться в мир искусства соседнего Азербайджана. В субботу, 14 ноября, музей представит онлайн-выставку учеников, 15 ноября - экспозицию азербайджанских ковров и гобеленов, а 16 ноября в музее пройдет онлайн-концерт с участием азербайджанских исполнителей.

Национальный музей Грузии

Национальный музей Грузии предлагает виртуальный видеотур на новую выставку Болнисского музея под названием "Немецкие художники, работающие в Грузии в XIX-XX веках".

© Sputnik / Alexander Imedashvili Государственный национальный музей Грузии

Желающие могут послушать лекцию историка Нино Датунашвили под названием "Ритуал благословения царя в Грузии".

Центр культуры Абаши

Особенно порадовали в этот раз региональные музеи, программа которых нисколько не отстает от столичных.

К примеру, в абашской публичной школе №1 пройдет выставка ученика Давида Чарквиани под названием "Теплый взгляд – дорога к сердцам".

Также можно будет виртуально поприсутствовать на лекции основателя организации для людей с ограниченными возможностями "Искатель счастья" Ираклия Чантурия, которая называется "Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями и их интеграция в обществе".

Помимо искусства и помощи людям, работники музея позаботятся об окружающей среде, посадив хвойные деревья во дворе музея, в рамках проекта-победителя "Вместе за зеленую Абашу".

Исторический музея муниципалитета Чхороцку

В Историческом музее Чхороцку пройдут онлайн-выставки художников Гурама Малания и Шавлего Карчава - работы посвящены церковным и религиозным материалам, хранящимся в музее. Еще можно будет узнать о культуре изготовления колхидских музыкальных инструментов, о чем и расскажет Демур Антия. Музей проведет и мероприятие, посвященное 90-летию поэта Аполлона Адония с участием школьников.

Аджарский музей

Аджарский музей встретит вас занимательным приветственным видеороликом "Добро пожаловать на виртуальную лекцию Ночь в музее".

Далее музей имени Харитона Ахвеледиани проведет для зрителей онлайн-экскурсию "Этнография", а Батумский археологический музей покажет видеоролик "Равенство".

В рамках Ночи музеев запланирована и видеовикторина с вопросами об истории создания музея.

Также из полезного и развивающего для вас - пройдет видео экскурсия "Музей Нобеля", "Музей искусства" и видеоролик посвященный теме людей с ограниченными возможностями и представителям национальных меньшинств в Батуми.

Краеведческий музей Карели

Список интересных мероприятий подготовил и Краеведческий музей Карели. Здесь вы сможете стать виртуальным слушателем концерта фольклорного ансамбля, увидеть выставки работ детей с ограниченными возможностями, поучаствовать в викторинах на темы – история Карели и культурное наследие, история и культурное наследие Тао-Кларджети. И, напоследок, в 20:00 онлайн экскурсия Григола Рамишвили по древним артефактам, хранящимся в музее.

Телавский музей

Ну и последний музей в нашем списке, но не последний по значимости - Телавский музей, который тоже проведет в Ночь музеев ряд мероприятий.

photo: Geo Corporate Sports Federation / FB Марафон в Телави

В субботу, 14 ноября в 19:00 вас ждет художественная онлайн-выставка "Познакомься с нами и увидь", на следующий день в то же время - видеозапись-рассказ о новой инклюзивной программе "Познакомься с нами и увидь наши возможности". В последний день – 16 ноября, в 20:00 пройдет выставка "Чудо среди храбрых, Маленький Кахи – царь Ираклий".

Подробную программу всех мероприятий праздника Ночь в музее можно найти здесь.