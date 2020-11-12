Лед тронулся: оппозиция и власть Грузии начали переговоры

Первая встреча властей и оппозиции прошла в доме посла США в Грузии, участники договорились не разглашать ход переговоров

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и восьми оппозиционных партий впервые сели за стол переговоров на фоне политического кризиса в Грузии после парламентских выборов.

Оппозиция считает, что результаты выборов были сфальсифицированными, и отказывается входить в парламент, планируя акции протеста.

Первая встреча прошла в доме посла США в Грузии, где также присутствовал и представитель миссии ЕС. Оба дипломата уже не раз призывали стороны к диалогу, чтобы Грузия могла вернуться из режима уличных акций протеста в режим работы парламента.

Переговоры состоялись, однако как заявил лидер "Лейбористской партии" Шалва Нателашвили после встречи, детали их останутся закрытыми для прессы.

"На этом этапе подключены только те партии, которые преодолели барьер. Я вышел раньше, но встречи продолжатся. На встрече была договоренность, что для СМИ детали встречи оглашаться не будут, однако могу сказать одно, такой единой оппозиции не было уже давно", - сказал Нателашвили.

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Позже другие участники объяснили, что пока стороны лишь обменялись мнениями.

"Мы выслушали позицию Арчила Талаквадзе. То, что встреча состоялась, это уже важно и хорошо. Я не буду вдаваться в детали, говорить о них рано и некорректно. Посмотрим, как будут развиваться события", - сказала лидер "Альянса патриотов Грузии" Ирма Инашвили.

Власти довольны

Правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузи" на этой встрече представлял нынешний председатель парламента Грузии девятого созыва и один из ее лидеров Арчил Талаквадзе.

Он расценил начало диалога как важное событие.

"Политический диалог начался, что важно. Мы сразу сказали, что диалог и разговор с политическими партиями является требованием нашего общества. Я могу сказать, что это было позитивное начало, и я очень надеюсь, что диалог продолжится и принесет позитивные результаты нашему обществу. Нашей целью было сближение позиций, и эта встреча служила этой цели. Мы обменялись аргументами, и я хочу отметить позитивную важность участия посла США и посла Евросоюза", - сказал Талаквадзе.

В то же время, он отметил, что пока позиция правящей партии остается прежней – оппозиция должна прекратить сопротивление и войти в парламент.

"Наша позиция ясна: давайте проверим все факты, о которых говорит оппозиции. У нас конструктивная и ясная позиция: все будут уважать результаты выборов и парламент начнет работу, как это предусмотрено Конституцией. От первой встречи никто не должен ждать результатов, и я надеюсь, что конструктивный диалог продолжится", - сказал Талаквадзе.

Оппозиция стоит на своем

Между тем требования оппозиции пока неизменны, и она продолжает требовать досрочных выборов и смены администрации ЦИК Грузии.

"Встреча состоится в ближайшем будущем. Пока наши требования неизменны. Если бы не было пространства для консенсуса, мы бы не встретились. Пространство, чтобы договориться, есть, потому что обе стороны понимают, что страна находится в тяжелом положении", - сказал лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили.

А вот лидер партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе не исключил, что стороны могут и не достигнуть соглашения.

"Я не исключаю, что соглашения не будет. Потому что наши позиции радикально отличаются. Мы считаем, что без новых выборов консолидация общества невозможно. И если правящая партия до конца будет утверждать, что лучше однопартийный парламент и раскол в обществе, чем новые выборы, естественно, соглашения не будет", - Бакрадзе.

Лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе после встречи также отметил, что пока оппозиция все также продолжает готовиться к уличному протесту.

"Желание посредников переговоров и наше, которое мы озвучили: политических кризис в стране должен разрядиться и какое-то соглашение должно быть достигнуто… Пока все будет продолжаться как есть. Пока мы только обменялись позициями", - сказал Зураб Гирчи Джапаридзе.

Между тем обе стороны заявили о возможности второй встречи и продолжения диалога в том же формате. Правда, оппозиция уже заявила, что ждет уступок от власти.

"Пока говорить о компромиссе рано. Наша позиция четка, и мы обменялись позициями и доказательствами, теперь мы ждем изменений позиций со стороны власти", - сказал лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

Выборы и их результаты

Согласно итогам выборов, из 150 депутатов парламента Грузии – 120 избираются по пропорциональной системе и 30 – мажоритарной. Проходной барьер для партий – 1%, для блоков – столько сколько партий входит в блок.

Окончательные итоги выборов пока неизвестны, в данный момент окружные комиссии все еще проверяют жалобы наблюдателей и организаций.

По предварительным же итогам, пропорциональный барьер преодолели: "Грузинская мечта – демократическая Грузия" - 48,22%, "Единое национальное движение – Сила в единстве" - 27,18%, "Европейская Грузия – движение за свободу" - 3,79%, "Лело для Грузии" - 3,15%, "Стратегия Агмашенебели" - 3,15%, "Альянс патриотов Грузии" - 3,14%, Гирчи – 2,89%, "Лейбористская партия Грузии" - 1%.

Что касается мажоритарных выборов, то вторые туры пройдут в 17 округах.

Между тем, оппозиция не признает итоги выборов и проводит уличные акции протеста в Тбилиси и регионах. Следующая крупная акция протеста запланирована на 14 ноября.