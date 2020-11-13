О чем пишут грузинские газеты: запретят ли публичные собрания в Грузии?

Кто пойдет на уступки в ходе политических переговоров – оппозиция или власть Грузии, под вопросом ли единство грузинской оппозиции и следует ли полностью запретить публичные собрания в стране - главные темы в грузинской прессе

Кто пойдет на уступки – оппозиция или власть?

Какой ресурс существует для переговоров между оппозицией и властью и о чем стороны могут договориться, пишет газета "Резонанси".

Положительного результата от политических переговоров между оппозицией и властью не ждет аналитик Давид Зурабишвили, поскольку оппозиция, по его словам, сама завела себя в тупик и выйти из этой ситуации ей будет трудно.

"Оппозиция говорит, что согласится на переговоры только в том случае, если глава ЦИК Тамар Жвания подаст в отставку и будут назначены внеочередные выборы. Такие радикальные требования связали оппозицию по рукам и ногам, и они стали пленниками жесткой позиции… Политики обязаны представить результаты, если не можешь организовать массовый протест, тогда должен оставить место для маневрирования", - сказал Зурабишвили газете "Резонанси".

По словам аналитика, оппозиция надеялась, что начнутся массовые акции протеста, и власть оказалась бы под давлением Запада, хотя их надежды не оправдались.

"Иванишвили боится двух вещей – давления Запада и массовых выступлений народа. Ни одно из них не произошло… Оппозиция сожгла мост отхода, и если войдет в парламент – это для нее будет большим давлением и моральным ущербом. Она не сможет больше вывести народ на улицы", - отметил Зурабишвили.

Политолог Игорь Квеселава думает, что "Грузинская мечта" готова к диалогу, главное, что сделает оппозиция - определенная группа оппозиции, какую позицию она займет, чтобы подключиться к этому диалогу.

"Естественно, здесь идет политический торг - потребуйте много, и тогда вы получите нечто большее. Если вы ничего не потребуете, вы ничего не получите… Оппозиция своими выступлениями, своими действиями пытается урвать у власти побольше или отнять, чтобы иметь больше прав", - сказал Квеселава газете "Резонанси".

По словам политолога, оппозиция предпочитает находиться на улице и вести дела с улицы.

"Оппозиция борется на улице и в парламенте… Естественно, что руководство пытается сделать это парламентским путем. Власть не будет пытаться противостоять оппозиции своими митингами и выступлениями. В Грузии есть политические силы власти и пестрая оппозиция. Эти две силы должны прийти к компромиссу. Если оппозиция не пойдет на компромисс, она проиграет. Она фактически побеждена - миллионы людей поддержали "Мечту", - отметил Квеселава.

Единство оппозиции с первого дня было под вопросом

Единство оппозиции было под вопросом с самого первого дня, потому что между ними существует много разных мнений - у них разные подходы и интересы, сказал аналитик Мамука Арешидзе газете "Резонанси".

"Ярким примером этого является то, что в самом "Национальном движении" разные мнения, и они сами нарушают свою повестку дня "громкими" заявлениями. В это время низкопроцентные партии следуют повестке дня "Национального движения", и уже между ними есть определенные разногласия", - сказал Арешидзе.

По словам аналитика, некоторые из них пытаются учесть ситуацию и видят, что степень нарушений и фальсификаций не настолько высока, чтобы радикально повлиять на результаты выборов, и понимают, что надо достигнуть определенного соглашения, потому что ситуация в стране и без того напряженная.

"Некоторые не обращают на это внимания и усугубляют ситуацию. Так что различия есть. Одна из партий (не буду ее называть) пытается занять самую радикальную позицию, чтобы завоевать расположение радикально настроенного населения. В такой ситуации, я считаю, серьезно нарушаются интересы страны", - сказал он.

На вопрос, придется ли пойти правительству на уступки, аналитик отметил, что со стороны правительства должен быть определенный компромисс.

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"В данном случае компромисс в отношении тех 800 тысяч избирателей, поддержавших оппозицию. Это не означает провести новые выборы. В первую очередь, власть должна пересчитать голоса. Также должна наказать тех людей, которые, как минимум, допустили фальсификацию", - сказал Арешидзе отметив, что не подразумевает именно главу ЦИК Тамар Жвания, там есть и другие, непрофессионалы, которые халатно относятся к делу.

Собрания нужно категорически запретить

Эпидемиолог Ираклий Хмаладзе не исключает, что в ближайшее время в Грузии объявят локдаун и запретят митинги, потому что этот вирус распространяется в местах скопления людей.

"Мы находимся в критической фазе распространения вируса, и нам нужно продолжать борьбу. Любые собрания должны быть категорически запрещены, потому что, если так будет продолжаться, эта инфекция снесет нас всех", - сказал Хмаладзе газете "Резонанси".

Эпидемиолог отметил, что единственный способ борьбы с распространением коронавируса - ответственность людей и ограничение любых мест большого скопления людей.

"Исходя из того, что у нас нет противовирусного препарата, лекарства или вакцины, единственный способ борьбы с этим вирусом - это различные ограничения внутри страны, которые не будут иметь смысла, если каждый из нас не найдет в себе силы и ответственности для того, чтобы правильно носить маску, обрабатывать руки и избегать мест скопления людей", - сказал Хмаладзе.

Эпидемиолог с понимаем отметил, что в стране должны быть политические события и сейчас люди особенно активно переключены на эти события, поэтому и происходят бесконечные собрания, митинги.

"Я бы категорически потребовал запретить любые собрания. Какая разница, заразится человек на свадьбе и поминках или на акции протеста. Везде, где собираются люди, уже существует высокий риск распространения вируса", - сказал Хмаладзе, отметив, что в этом случае не имеет значения, идет человек по улице до или после 22:00.

Врач указал на необходимость учитывать моменты эпидемиологической защиты.

"У меня нет претензий к политическим вкусам общества, и я человек совершенно аполитичный. Ни одна партия меня не интересует… Когда в стране такая ситуация, мы должны мобилизовать наш разум и должен быть консенсус, чтобы хотя бы временно остановить такие собрания", - сказал Хмаладзе.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"