Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 16 ноября

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено 594 тысячи новых случаев заражения, скончались 8 212 человек

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 16 ноября составило 53 766 728 человек, скончались 1 308 975, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 22 960 102 случая заражения, в Европе – 15 047 248, в Азии – 10 015 731.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 594 тысячи, скончались 8 212 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 54 335 914 выявленных случаях инфицирования и 1 316 623 умершем.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Ситуация в США

На первом месте по числу выявленных случаев коронавируса находятся США.

По данным университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США достигло 11 000 984. Число жертв COVID-19 в США составляет 246 006. Выздоровели за все время более 4,1 миллиона человек.

Медики в Соединенных Штатах за минувшие 24 часа зафиксировали 166 555 новых случаев заражения. Скончались за последние сутки еще 1 266 пациентов с подтвержденным заболеванием.

Две вакцины и два лекарственных препарата против коронавируса могут получить разрешение на экстренное использование в США до конца года, заявил на брифинге советник администрации Трампа по вакцинам Монсеф Слаои.

Совместно разрабатывающие вакцину немецкая компания BioNTech и американская Pfizer сообщили на этой неделе об успешной третьей фазе клинических испытаний – вакцина показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19.

Коронавирус в Бразилии и Индии

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за последние 24 часа увеличилось на 38 307, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, за последние сутки в Бразилии скончался 921 человек с подтвержденным COVID-19.

Таким образом, за все время в Бразилии коронавирусом нового типа заразились 5 848 959 человек. В общей сложности с начала эпидемии умерли 165 658 пациентов с COVID-19. Всего излечились 5,2 миллиона человек.

В Индии зафиксировано 8 834 331 случай заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 16,21% от общего количества зараженных.

На сегодня в Индии погибло уже 129 914 человек, летальность составляет 1,47%. Полностью вылечили от вируса 8 228 896 человек, восстановление составляет 93,15%.

Ситуация в мире

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во Франции за сутки увеличилось на 27 228, сообщает санитарное агентство Santé Publique.

Общее число заражений составило 1 981 827. Скончались за прошедшие сутки 302 пациента с коронавирусом, общее число зафиксированных летальных исходов с начала пандемии достигло 44 548.

В Испании зафиксировано 1 492 608 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 2,74% от общего количества зараженных.

С начала пандемии в Испании погибло уже 40 769 человек, летальность составляет 2,73%. Полностью вылечили от вируса 150 376 человек, восстановление составляет 10,07%. Испания занимает 6 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

В Италии зафиксировано 1 144 552 случая заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 2,10% от общего количества зараженных. На сегодня в Италии погибло уже 44 683 человека, летальность составляет 3,90%.

Полностью вылечили от вируса 411 434 человека, восстановление составляет 35,95%. Италия занимает 10 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 24 962, скончались 168 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 369 318 человек, умерли 51 898.

В Германии зафиксировано 792 521 случай заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 1,45% от общего количества зараженных. На сегодня в Германии погибло уже 12 633 человека, летальность составляет 1,59%.

Полностью вылечили от вируса 502 300 человек, восстановление составляет 63,38%. Германия занимает 13 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 3 223, это наибольший показатель с 21 апреля, свидетельствуют данные минздрава страны.

Всего заразившихся 414 278. Умерли за сутки 89 больных, всего умерших – 11 507. В тяжелом состоянии находится 3 439 больных. Вылечился сегодня 2 561 пациент, всего – 353 663.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 16 ноября правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у 79 678 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 62 061 пациент выздоровели, 703 скончались.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и приближается к трем тысячам.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С понедельника, 9 ноября, в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта.

Запрет на передвижение касается жителей Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти. В случае нарушения установленной меры предполагается штраф в размере двух тысяч лари.

При этом запрет не затрагивает международные автомобильные перевозки, а также тех лиц и транспортных средств, которые перемещаются для выполнения функций стратегических объектов, а также для предоставления медицинских услуг, фармацевтических объектов, служб доставки и СМИ.

Кроме того, с понедельника в семи крупных городах временно закрываются частные и муниципальные детские сады, а в автобусах и метро запрещаются стоячие места. Соблюдение ограничений будут контролировать водители и полицейские. Время ожидания транспорта для жителей увеличится, но люди будут находиться в масках на улице, что ограничит вероятность распространение коронавируса.

По материалам мировых СМИ