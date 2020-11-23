Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 23 ноября

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено 605 тысяч новых случаев заражения, скончались 9 237 человек

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 23 ноября составило 57 882 183 человека, скончались 1 377 395, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 604 943, скончались 9 237 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 58 570 555 выявленных случаях инфицирования и 1 386 596 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Ситуация в США

По данным университета Джонса Хопкинса, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 177 552 новых случая заражения, скончались еще 1 448 человек.

По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 12 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 255 тысяч человек. Выздоровели более 4,5 миллиона инфицированных.

Вакцинация от коронавируса в США может начаться 11 декабря, сообщил советник администрации действующего президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсеф Слауи.

Американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая BioNTech подали в пятницу запрос в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США для получения разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19.

По данным CNN, совещание консультативного комитета FDA по проверке вакцины запланировано на 10 декабря.

Коронавирус в Бразилии и Индии

Число подтвержденных заражений коронавирусом в Бразилии за последние сутки увеличилось на 18 615, скончались 194 человека, сообщает министерство здравоохранения страны.

Накануне сообщалось о 32 622 новых случаях и 376 летальных исходах.

В общей сложности в Бразилии коронавирусом заразились 6 071 401 человек и скончались 169 183 пациента с COVID-19. Излечились свыше 5,4 миллиона заболевших.

На сегодня, 23 ноября, в Индии зафиксировано 9 140 312 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 15,50% от общего количества зараженных.

На сегодня в Индии погибло уже 133 773 человека, летальность составляет 1,46%. Полностью вылечили от вируса 8 561 444 человек, восстановление составляет 93,67%.

Ситуация в мире

Всего за последние 24 часа во Франции зафиксированы 13 156 заражений, общее число заболевших с момента начала эпидемии во Франции превысило отметку в 2 миллиона 140 тысяч, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique.

Скончались в общей сложности 48 732 человека, в больницы попали за последние семь дней 13 585 заболевших.

В Испании зафиксировано 1 589 219 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 2,69% от общего количества зараженных.

На сегодня в Испании погибло уже 42 619 человек, летальность составляет 2,68%. Полностью вылечили от вируса 150 376 человек, восстановление составляет 9,46%.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 18 662, скончались 398 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 512 045 человек, умерли 55 024.

В Италии зафиксировано 1 408 868 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 2,39% от общего количества зараженных.

На сегодня в Италии погибло уже 49 823 человека, летальность составляет 3,54%. Полностью вылечили от вируса 553 098 человек, восстановление составляет 39,26%.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии за минувшие сутки выросло на 10 864 тысячи, скончались 90 человек, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

С начала эпидемии в Германии медики зафиксировали 929 133 случая заболевания коронавирусом и 14 112 смертей. Излечились почти 619 тысяч пациентов.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 6 017, второй день подряд регистрируется наибольший показатель cуточного прироста зараженных с начала пандемии.

"Сегодня выявлено 6 017 новых случаев COVID-19, всего заразившихся – 446 822. Умерли 139 больных, всего умерших – 12 358. В тяжелом состоянии находятся 4 217 больных. Вылечились сегодня 3 812 пациентов, всего – 374 637", – говорится в сводке турецкого минздрава.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 23 ноября правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус с начала пандемии диагностирован у 104 732 человек, 85 639 пациентов выздоровели, 976 скончались.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и превосходит три тысячи.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С 9 ноября в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта.

Запрет на передвижение касается жителей Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти. В случае нарушения установленной меры предполагается штраф в размере двух тысяч лари.

Кроме того в семи крупных городах временно закрываются частные и муниципальные детские сады, а в автобусах и метро запрещаются стоячие места. Соблюдение ограничений будут контролировать водители и полицейские. Время ожидания транспорта для жителей увеличится, но люди будут находиться в масках на улице, что ограничит вероятность распространение коронавируса.

По материалам мировых СМИ