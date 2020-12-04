Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 4 декабря

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 591 432, скончались 11 741 человек. На первом месте по заражению США, на втором – Индия и Бразилия

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 4 декабря составило 63 965 092 человека, скончались 1 488 120, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 27 145 021, в Европе – 19 291 035, в Азии – 10 925 282.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 591 432, скончались 11 741 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 65 132 317 выявленных случаях инфицирования и 1 504 443 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Ситуация в США

США зафиксировали рекордные для страны 3 157 смертельных случаев COVID-19 за сутки, число заболевших второй раз с начала пандемии превысило 200 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 200 070 новых случаев заражения. На прошлой неделе был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших – 205 557 человек.

По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 13,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 273 тысяч человек. Выздоровели более 5 миллионов инфицированных.

Коронавирус в Индии и Бразилии

В Индии зафиксировано 9,53 миллиона случаев заражения коронавирусом COVID-19. На сегодня в Индии погибло уже около 1,5 миллиона человека. Полностью вылечили от вируса свыше девяти миллионов человек. Индия занимает второе место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии составляет 6,44 миллиона человека, погибли – 175 тысяч пациентов, выздоровели – 5,7 миллиона. Бразилия – на третьей строчке в рейтинге по ковид-заболеваемости.

Ситуация в мире

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 32 381, это наибольший показатель с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны.

Жертвами коронавирусной инфекции в Италии за сутки стали 993 человека, что стало абсолютным рекордом с начала эпидемии, свидетельствует сводка Министерства здравоохранения страны. Общее число жертв COVID-19 в стране выросло до 58 038. Число выявленных случаев заражения COVID-19 выросло на 23 225, общее их количество составило 1 664 829.

За минувшие сутки в Греции выявили 1 882 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе у восьми человек при контроле на въезде в страну, сообщила национальная организация общественного здравоохранения. Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 111 537. За минувшие сутки 100 человек умерли от коронавируса. Всего жертвами COVID-19 в стране стали 2 706 человек.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 4 декабря правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 147 636 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 124 568 пациентов выздоровели, 1 387 скончались.

В карантине к этому времени находятся 1 974 человека, в стационарах под наблюдением медиков – 6 561, в ковид-гостиницах – 3 867.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и превышает три тысячи.

С ухудшением эпидемиологической ситуации власти Грузии утвердили двухмесячный план по борьбе с коронавирусом, согласно которому в этот период в стране будет действовать ряд ограничений. Новый план охватывает период с 28 ноября по 31 января включительно.

В частности, по всей Грузии в этот период запрещено передвижение людей и транспорта с 21:00 до 05:00 по тбилисскому времени (исключение составят новогодняя и рождественская ночи); регулярные междугородние перевозки пассажиров, кроме такси и автомобилей; работа ресторанов, кроме как навынос посредством драйв-обслуживания; работа спортзалов и бассейнов; проведение всевозможных конференций, тренингов, культурных, развлекательных мероприятий, кроме онлайн-формата.

В Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти, Зугдиди, Телави запрещено городского транспорта; работа торговых объектов, кроме продуктовых магазинов, магазинов кормов для домашних животных, аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и гигиены, а также газетных киосков; работа всех рынков, кроме аграрных.

Школы, профессиональные училища и высшие учебные заведения (кроме программ медицинского образования) полностью переходят на дистанционный режим; прекращают работу частные и государственные детские сады.

Что касается горнолыжных курортов, то отелям разрешается работать только для организации карантинных помещений. Остановлена работа горнолыжных трасс и подъемников.

В период 24 декабря–2 января по всей Грузии будут работать торговые центры, открытые и закрытые ярмарки; восстанавливается работа городского и междугороднего транспорта.

С 3 по 15 января по всей стране объявляются выходные, работают только банки, объекты и сервисы стратегического значения. Все ограничения восстановлены.

В период 16 января–31 января восстанавливается работа городского и междугородного транспорта, торговых объектов, открытых и закрытых рынков (кроме выходных).

Ограничения не касаются: государственной и частной строительно-ремонтной деятельности; банковской и финансовой деятельности; работы магазинов продуктов питания, магазинов кормов для животных, аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и гигиены, киосков для прессы; услуг доставки; салонов красоты и центров эстетической медицины; автосервисов и услуг технического осмотра, услуг по ремонту бытовой техники, аграрных рынков.

По материалам мировых СМИ