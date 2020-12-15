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Гиги Угулава, Нино Бурджанадзе и Шалва Нателашвили. Оппозиция подписывает меморандум об отказе от депутатских мандатов 11 декабря 2020 года

Куда толкает Грузию негаснущий конфликт победившей власти и протестующей оппозиции

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Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (93)
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Основные темы грузинской прессы на прошлой неделе вращались вокруг состава нового парламента: насколько в условиях бойкота оппозиции он окажется легитимным и будет способен управлять страной?

Мнение власти и ее оппонентов на этот счет диаметрально расходятся. Каждая из сторон толкует ситуацию по-своему. Тея Цулукиани, к примеру, невозмутимо заявляет, что не видит трагедии, если "Мечте" придется работать одной ("Резонанси", 10.12). В то же время лидер "Лело" Саба Буадзе считает, что отказ оппозиции входить в парламент следует рассматривать как главный рычаг оказания давления на "Мечту" (Квирис палитра" 7-13.12).

Кризис или маргинализация?

Возможность компромисса между сторонами пока не просматривается. Оппозиция категорически не желает поступиться радикальным требованием о проведении повторных выборов. Создается ощущение, что цель ее – вынудить "Мечту", выигравшую выборы, добровольно отказаться от власти. Как поясняет политолог Сосо Манджавидзе, заставить правящую партию совершить над собой суицид ("Сакартвелос Республика", 9-10.12). Чего она делать, естественно, не намерена.

ირაკლი კობახიძე
photo: Parliament of Georgia / FB
"Мы открыты для консультаций с оппозицией" – Кобахидзе

Исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе даже усмотрел в подобном расчете удачный повод для иронии. Если удовлетворить претензии всех представителей оппозиционного спектра, заметил он, получится, что на их долю пришлись все 100% голосов избирателей, а "Грузинской мечты" вообще не существует. ("Резонанси", 11.12)

Перед выходными последние номера газет вышли до начала первого заседания вновь избранного парламента. Но, судя по публикациям, у журналистов не возникало сомнений, что в день открытия в зале не появится ни одна из семи оппозиционных партий. Как и в том, что "Гирчи", "Граждане" и "Альянс патриотов" откажутся подписать коллективную декларацию об отказе от депутатских мандатов и аннулировании избирательных списков (11.12).

Несмотря на то, что парламент в однопартийном режиме уже приступил к работе, интрига сохранилась и даже обострилась. Во-первых, непонятно, как дальше поведут себя некоторые партии. К тому же, появились прецеденты, когда отдельные оппозиционеры фиксируют особую позицию. Так, 4-й номер "Европейской Грузии" Армаз Ахвледиани, заявил, что определит отношение к бойкоту индивидуально. В свою очередь, парламентское большинство решило, что будет прекращать полномочия депутатам не списком, а только по их личным заявлениям (11.12).

Противостояние в рядах оппозиции: партия "Граждане" жалуется на нападки >>

Мнение экспертов о том, к чему это приведет – к обострению кризиса или маргинализации оппозиционных партий, все еще остается открытым.

"Заговор" послов

Затягиванием переговоров оппозиция стремится продемонстрировать, что "Мечта" правит в парламенте одна, – полагает эксперт Рамаз Сакварелидзе ("Резонанси", 11.12). Добавив, что бойкотируя работу законодательного органа и требуя повторных выборов она проявляет неуважение к обществу. Ведь избиратели пришли на участки голосовать даже невзирая на сложную эпидемиологическую обстановку ("Квирис палитра").

ЕНД и Стратегия Агмашенебели. Акция протеста оппозиции у здания ЦИК Грузии 11 декабря 2020 года
© Sputnik / STRINGER
Мосты сожжены - оппозиция официально аннулирует в ЦИК Грузии свои пропорциональные списки

Для многих политологов очевидно, что попытки оппозиции обострить политический кризис в стране вряд ли получит поддержку и со стороны международного сообщества. Особенно с учетом сложной геополитической обстановки в регионе в целом. Это мнение хоть и косвенно, подтверждает поведение самого радикально настроенного оппозиционного крыла.

Декларируя себя прозападной партией, "Нацдвижение" объявляет западных партнеров едва ли не агентами… Кремля, – пишет "Квирис палитра". А Гендиректор ТВ "Мтавари архи" Ника Гварамия предпринял в прямом эфире канала наглую, по оценке "Резонанси" (10.12), атаку на послов западных государств. Он заявил, что их неприемлемая антигрузинская позиция в роли медитаторов бьет по Европе и Америке!..

Оппозиция в последнее время вынуждена использовать любую возможность скомпрометировать или ущипнуть власть. Неделя началась с обсуждения очередного ее требования – провести плебисцит по поводу проведения повторных выборов (7.12). Большинство экспертов не сочли эту идею рациональной. Результаты плебисцитов не обязательны к исполнению и могут стать лишь поводом для новых упреков в фальсификации, объясняет Гия Хухашвили ("Ахали таоба", 7.12).

Флаги США и Евросоюза
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Посредники призывают правящую партию и оппозицию Грузии продолжить переговоры

Уже не первый раз всплывает и тема Георгия Гахария на посту премьера ("Резонанси", 8.12). Похоже, он и впрямь представляет собой серьезное препятствие, причем не только для оппозиционных лидеров, но и для некоторых членов правящей "Мечты". У власти не хватило твердости отложить выборы, – критикует правительство за вспышку пандемии Сосо Шатберашвили ("Ахали таоба", 10.12). Полученные с Запада огромные суммы растрачены бесцельно, – присоединяет свои упреки Мамука Гамкрелидзе (9.12).

Крайне неожиданно истолковал требование о проведении внеочередных выборов Ладо Садгобелашвили. Он не исключает, что в них, прежде всего, заинтересован сам председатель "Мечты" Бидзина Иванишвили, желающий избавиться от нынешней команды (10.12). А независимый эксперт Мамука Гвадзабия не менее оригинально утверждает, что вхождение оппозиции в парламент будет означать усиление… российского влияния (10.12).

Виден ли просвет…

Конституционалист Леван Алапишвили справедливо сравнивает грузинскую политику с корридой. На протяжение всей ее новейшей истории победитель непременно должен был прикончить, как быка, побежденного. Однако страдают от этого не столько политики, сколько общество в целом ("Ахали таоба", 9.12). "Мечта" и оппозиция своими разборками погубили страну", – согласен политолог Торнике Шарашенидзе (7.12).

Подписание присяги. Парламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Парламент Грузии десятого созыва вступил в свои полномочия

Ни у кого не возникает сомнений, что конфликт, прежде всего, сказался на резком обострении пандемии COVID-19. Даже теперь при всей остроте ситуации не прекращаются споры по поводу введенных в стране регуляций. При этом инфекционисты в один голос утверждают: если бы не ограничения, число инфицированных ежесуточно могло превысить 10 тысяч. ("Резонанси", 11.12)

Как пишет "Резонанси", не исключено, что ограничения будут продлены и после 31 января (8.12), а также их не отменят, как планировалось, на новогодние праздники (11.12). Развитым странам удалось добиться того, что защитные маски носит 95% населения. В Грузии пока лишь около 65%. Что касается вакцины, то ее будут распространять среди стран по принципу геополитического отбора. Очередь до Грузии, скорее всего, дойдет в конце весны (8.12).

Что за это время произойдет с грузинской экономикой? Главной проблемой профессор Ладо Папава считает неразвитость реального сектора, то есть материального производства. Беда в том, что политиков, срок полномочий которых исчисляется четырьмя годами выборного периода, мало волнуют крупные проекты ("Квирис палитра").

Пандемия коронавируса COVID 19 - врачи в отделении интенсивной терапии в больнице
© AP Photo / Francois Mori
Главный эпидемиолог Грузии прогнозирует рост показателя смертности

Впрочем, пандемия заставила трезвей взглянуть на многие структурные вопросы. Не случайно на фоне общего падения экономических параметров отмечен резкий рост продукции и экспорта в некоторых отраслях сельского хозяйства. "Сакстат" сообщает о 1,6 миллиона вложенных в эту сферу долларах. А Минсельхоз информирует, что с 1 августа по 6 декабря за рубеж было продано более 12 тысячи тонн фундука, и в 14 раз возрос экспорт яблок! ("Резонанси", 10.12).

В нынешних сложных условиях шансы появляются, прежде всего, у тех, кто способен проявлять гибкость и оперативно улавливать переменчивые тенденции на мировом рынке. В этом плане у Грузии могут открыться широкие перспективы по продаже питьевой воды. С будущей недели мировые биржи начнут торговать ею так же, как нефтью (10.12).

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (93)
Теги:
Единое Нацдвижение, Грузинская мечта, Политика, Грузия


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