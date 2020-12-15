Куда толкает Грузию негаснущий конфликт победившей власти и протестующей оппозиции

Основные темы грузинской прессы на прошлой неделе вращались вокруг состава нового парламента: насколько в условиях бойкота оппозиции он окажется легитимным и будет способен управлять страной?

Мнение власти и ее оппонентов на этот счет диаметрально расходятся. Каждая из сторон толкует ситуацию по-своему. Тея Цулукиани, к примеру, невозмутимо заявляет, что не видит трагедии, если "Мечте" придется работать одной ("Резонанси", 10.12). В то же время лидер "Лело" Саба Буадзе считает, что отказ оппозиции входить в парламент следует рассматривать как главный рычаг оказания давления на "Мечту" (Квирис палитра" 7-13.12).

Кризис или маргинализация?

Возможность компромисса между сторонами пока не просматривается. Оппозиция категорически не желает поступиться радикальным требованием о проведении повторных выборов. Создается ощущение, что цель ее – вынудить "Мечту", выигравшую выборы, добровольно отказаться от власти. Как поясняет политолог Сосо Манджавидзе, заставить правящую партию совершить над собой суицид ("Сакартвелос Республика", 9-10.12). Чего она делать, естественно, не намерена.

Исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе даже усмотрел в подобном расчете удачный повод для иронии. Если удовлетворить претензии всех представителей оппозиционного спектра, заметил он, получится, что на их долю пришлись все 100% голосов избирателей, а "Грузинской мечты" вообще не существует. ("Резонанси", 11.12)

Перед выходными последние номера газет вышли до начала первого заседания вновь избранного парламента. Но, судя по публикациям, у журналистов не возникало сомнений, что в день открытия в зале не появится ни одна из семи оппозиционных партий. Как и в том, что "Гирчи", "Граждане" и "Альянс патриотов" откажутся подписать коллективную декларацию об отказе от депутатских мандатов и аннулировании избирательных списков (11.12).

Несмотря на то, что парламент в однопартийном режиме уже приступил к работе, интрига сохранилась и даже обострилась. Во-первых, непонятно, как дальше поведут себя некоторые партии. К тому же, появились прецеденты, когда отдельные оппозиционеры фиксируют особую позицию. Так, 4-й номер "Европейской Грузии" Армаз Ахвледиани, заявил, что определит отношение к бойкоту индивидуально. В свою очередь, парламентское большинство решило, что будет прекращать полномочия депутатам не списком, а только по их личным заявлениям (11.12).

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Мнение экспертов о том, к чему это приведет – к обострению кризиса или маргинализации оппозиционных партий, все еще остается открытым.

"Заговор" послов

Затягиванием переговоров оппозиция стремится продемонстрировать, что "Мечта" правит в парламенте одна, – полагает эксперт Рамаз Сакварелидзе ("Резонанси", 11.12). Добавив, что бойкотируя работу законодательного органа и требуя повторных выборов она проявляет неуважение к обществу. Ведь избиратели пришли на участки голосовать даже невзирая на сложную эпидемиологическую обстановку ("Квирис палитра").

Для многих политологов очевидно, что попытки оппозиции обострить политический кризис в стране вряд ли получит поддержку и со стороны международного сообщества. Особенно с учетом сложной геополитической обстановки в регионе в целом. Это мнение хоть и косвенно, подтверждает поведение самого радикально настроенного оппозиционного крыла.

Декларируя себя прозападной партией, "Нацдвижение" объявляет западных партнеров едва ли не агентами… Кремля, – пишет "Квирис палитра". А Гендиректор ТВ "Мтавари архи" Ника Гварамия предпринял в прямом эфире канала наглую, по оценке "Резонанси" (10.12), атаку на послов западных государств. Он заявил, что их неприемлемая антигрузинская позиция в роли медитаторов бьет по Европе и Америке!..

Оппозиция в последнее время вынуждена использовать любую возможность скомпрометировать или ущипнуть власть. Неделя началась с обсуждения очередного ее требования – провести плебисцит по поводу проведения повторных выборов (7.12). Большинство экспертов не сочли эту идею рациональной. Результаты плебисцитов не обязательны к исполнению и могут стать лишь поводом для новых упреков в фальсификации, объясняет Гия Хухашвили ("Ахали таоба", 7.12).

Уже не первый раз всплывает и тема Георгия Гахария на посту премьера ("Резонанси", 8.12). Похоже, он и впрямь представляет собой серьезное препятствие, причем не только для оппозиционных лидеров, но и для некоторых членов правящей "Мечты". У власти не хватило твердости отложить выборы, – критикует правительство за вспышку пандемии Сосо Шатберашвили ("Ахали таоба", 10.12). Полученные с Запада огромные суммы растрачены бесцельно, – присоединяет свои упреки Мамука Гамкрелидзе (9.12).

Крайне неожиданно истолковал требование о проведении внеочередных выборов Ладо Садгобелашвили. Он не исключает, что в них, прежде всего, заинтересован сам председатель "Мечты" Бидзина Иванишвили, желающий избавиться от нынешней команды (10.12). А независимый эксперт Мамука Гвадзабия не менее оригинально утверждает, что вхождение оппозиции в парламент будет означать усиление… российского влияния (10.12).

Виден ли просвет…

Конституционалист Леван Алапишвили справедливо сравнивает грузинскую политику с корридой. На протяжение всей ее новейшей истории победитель непременно должен был прикончить, как быка, побежденного. Однако страдают от этого не столько политики, сколько общество в целом ("Ахали таоба", 9.12). "Мечта" и оппозиция своими разборками погубили страну", – согласен политолог Торнике Шарашенидзе (7.12).

Ни у кого не возникает сомнений, что конфликт, прежде всего, сказался на резком обострении пандемии COVID-19. Даже теперь при всей остроте ситуации не прекращаются споры по поводу введенных в стране регуляций. При этом инфекционисты в один голос утверждают: если бы не ограничения, число инфицированных ежесуточно могло превысить 10 тысяч. ("Резонанси", 11.12)

Как пишет "Резонанси", не исключено, что ограничения будут продлены и после 31 января (8.12), а также их не отменят, как планировалось, на новогодние праздники (11.12). Развитым странам удалось добиться того, что защитные маски носит 95% населения. В Грузии пока лишь около 65%. Что касается вакцины, то ее будут распространять среди стран по принципу геополитического отбора. Очередь до Грузии, скорее всего, дойдет в конце весны (8.12).

Что за это время произойдет с грузинской экономикой? Главной проблемой профессор Ладо Папава считает неразвитость реального сектора, то есть материального производства. Беда в том, что политиков, срок полномочий которых исчисляется четырьмя годами выборного периода, мало волнуют крупные проекты ("Квирис палитра").

Впрочем, пандемия заставила трезвей взглянуть на многие структурные вопросы. Не случайно на фоне общего падения экономических параметров отмечен резкий рост продукции и экспорта в некоторых отраслях сельского хозяйства. "Сакстат" сообщает о 1,6 миллиона вложенных в эту сферу долларах. А Минсельхоз информирует, что с 1 августа по 6 декабря за рубеж было продано более 12 тысячи тонн фундука, и в 14 раз возрос экспорт яблок! ("Резонанси", 10.12).

В нынешних сложных условиях шансы появляются, прежде всего, у тех, кто способен проявлять гибкость и оперативно улавливать переменчивые тенденции на мировом рынке. В этом плане у Грузии могут открыться широкие перспективы по продаже питьевой воды. С будущей недели мировые биржи начнут торговать ею так же, как нефтью (10.12).

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции