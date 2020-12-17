Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 17 декабря

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более полумиллиона новых случаев заражения, скончались 11 тысячи человек

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 17 декабря ноября составило 72 196 732 человека, скончались 1 630 521, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 30 925 241, в Европе – 22 603 335, в Азии – 11 468 106.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 585 455, скончались 11 463 человека.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 74 167 013 выявленных случаях инфицирования и 1 648 512 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 198 357, сообщает университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, за минувшие 24 часа в США скончались 3 019 пациентов с подтвержденным заболеванием.

По информации университета, с начала эпидемии в США выявили более 16,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 303 тысяч человек.

Коронавирус в Индии и Бразилии

В Индии число инфицированных коронавирусом составляет 9,9 миллиона человек. Жертвами COVID-19 в стране стали 144 тысячи человек. По числу инфицированных Индия занимает второе место в мире. Суточный прирост составил 26 382 человека, жертв за последние сутки – 387.

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Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 25 193, скончались 433 пациента, следует из данных минздрава страны. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 6 927 145, число летальных исходов составляет 181 835. Излечились после заражения свыше шести миллионов человек.

Ситуация в мире

Россия в рейтинге ВОЗ занимает четвертое место по числу инфицированных. За последние сутки в стране зарегистрировали 26 509 заражений коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией Выздоровели 26 490, умерли 596 человек. Всего с начала пандемии в стране выявлено 2 734 454 случая коронавируса и 48 564 смерти.

Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Беларуси за сутки выросло на 1 838 до 165 897, скончались еще девять человек, всего с начала распространения инфекции на территории страны умер 1 291 пациент. Ранее минздрав Белоруссии сообщил о новом рекорде суточного прироста случаев COVID-19, который составил 1 975.

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании выросло на 25 161 за минувшие сутки, что почти на 7 тысяч больше, чем накануне, умерли 506 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. Днем ранее диагноз был подтвержден у 18 450 человек, скончались 612 человек. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 913 277 человек, умерли 65 520 заболевших.

Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 29 718, умерли 240 человек, это наибольший показатель с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны. Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика.

В Греции за минувшие сутки выявили 1 190 новых случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 17 человек при контроле на въезде в страну. Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 127 557. За минувшие сутки 85 человек умерли от коронавируса. Всего жертвами COVID-19 в стране стали 3 870 человек. Средний возраст умерших составил 79 лет.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Нидерландах резко выросло за сутки на 11 214, сообщает телеканал NOS со ссылкой на данные Национального института здравоохранения (RIVM). Днем ранее было выявлено на 4 550 случаев меньше.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 17 декабря правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у 198 387 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, выздоровел 167 281 пациент, скончались 1 922.

В карантине к этому времени находятся 622 человека, в стационарах под наблюдением медиков – 6 721, в ковид-гостиницах – 2 461.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С 9 ноября в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта.

Запрет на передвижение касается жителей Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти. В случае нарушения установленной меры предполагается штраф в размере двух тысяч лари.

Кроме того в семи крупных городах временно закрываются частные и муниципальные детские сады, а в автобусах и метро запрещаются стоячие места. Соблюдение ограничений будут контролировать водители и полицейские. Время ожидания транспорта для жителей увеличится, но люди будут находиться в масках на улице, что ограничит вероятность распространение коронавируса.

По материалам мировых СМИ