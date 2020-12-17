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Первый вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили

"Несмотря на COVID-19, для Грузии год был успешным": отчет Мининфраструктуры

photo: Government of Georgia / FB
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Темы:
Экономика Грузии (1572)
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Бюджет Министерства регионального развития и инфраструктуры на 2021 год составит 2,3 миллиарда лари и будет самым высоким в истории существования ведомства

ТБИЛИСИ, 17 дек - Sputnik. В течение 2020 года в Грузии шла работа над 6 тысячами проектов, в которых участвовали 1,3 тысячи компаний и была трудоустроена 31 тысяча человек, заявила и.о. министра регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили во время презентации отчета о работе ведомства за 2020 год.

Бюджет Мининфраструктуры в 2020 году составляет примерно 2,8 миллиарда лари. В ведомстве отмечают, что, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, он будет перевыполнен. По данным за 11 месяцев текущего года, уже освоено 101,4% утвержденного бюджета, что на 166 миллионов лари превосходит аналогичные показатели прошлого года.

"Кризис, вызванный пандемией, естественно, отразился и на ведомстве, и его бюджет сократился на 251 миллион лари из 2,8 миллиарда. Несмотря на это, во время первой волны пандемии мы не приостановили ни один проект стратегической важности", - сообщила Цкитишвили.

По ее словам, с помощью специальных разрешений в Грузию прибыли иностранные специалисты и сегодня, несмотря на существующие вызовы, на каждом объекте соблюдены как условия безопасности труда, так и безопасность контракторов и персонала.

Планы на 2021 год

И.о. министра сообщила, что бюджет Министерства регионального развития и инфраструктуры на 2021 год составит 2,3 миллиарда лари и будет самым высоким в истории существования ведомства, превысив финансирование 2020 года на 551,3 миллиона лари (30%).

Ремонт дорожного покрытия в Надзаладевском районе
photo: Nadzaladevi district administration / FB
Ассигнования на инфраструктурные проекты в Грузии вырастут на треть

Большую часть средств, 1,5 миллиарда лари, потратят на развитие дорожной инфраструктуры.

На 37,8% вырастет финансирование строительства скоростных автомагистралей, продолжатся работы по модернизации Рикотского перевала, завершатся строительство объездной дороги Батуми и 21-километрового участка дороги скоростной магистрали Самтредиа-Григолети.

На развитие систем водоснабжения в регионах бюджет "Объединенной водораспределительной компании Грузии", которая находится под управлением ведомства, в 2021 году увеличится на 69% и превысит 347 миллионов ​​лари.

Строительство дороги на Рикотском перевале
photo: Roads Department of Georgia / FB
На развитие инфраструктуры в Грузии планируется потратить $6 миллиардов

В следующем году запланировано начало строительства скоростной автомагистрали Тбилиси-Сагареджо, начнутся дополнительные проекты водоснабжения и канализации для нескольких десятков населенных пунктов, завершится строительство 41 школы и 15 детских садов для 7020 детей, а также строительство домов для 1020 семей вынужденных переселенцев в Зугдиди и Цхалтубо.

В следующем году бюджет фонда по реализации проектов в регионах составит 280 миллионов лари. Фонду развития высокогорных поселений дадут 20 миллионов лари на разные профильные проекты.

Бюджет программы поддержки села, как и в предыдущих годах, составит 40 миллионов лари.

Успехи ведомства

Среди главных достижений текущего года Цкитишвили выделила:

- строительство 70 километров скоростной магистрали, которое близится к концу, и ремонт 580 километров дороги,

- города Кутаиси, Зугдиди и Чиатура впервые перешли на круглосуточное водоснабжение, и в сумме у более 322 тысяч человек улучшились условия доступа воды,

Жинвальское водохранилище - плотина
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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- завершился ремонт 18 исторических домов в Абастумани, а также обсерватории и канатной дороги,

- строительство археологического музея в Вани и музея во Мцхета,

- реабилитация парка Мзиури в Тбилиси, дома и церкви на улице Швабеби в Асурети,

- построены 20 новых школ для 1,5 тысячи детей, 17 детских садов для до 1 тысячи воспитанников, а также инновационные центры в Гурджаани и Каспи,

- в Зугдиди и Цкалтубо до 500 семей вынужденных переселенцев получили квартиры в новостройках.

Купюры достоинством сто долларов и сто лари
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Строительство мостов и тоннелей активно продолжается на Рикотском перевале, который является частью международной автомагистрали Восток-Запад. В общей сложности работы в параллельном режиме ведутся на 53 мостах из 96 и 39 тоннелях из 53. На строительных работах занято 3311 человек, 1988 из которых граждане Грузии.

Что касается проектов регионального развития, по словам Цкитишвили, при финансировании Евросоюза и правительства Грузии начата программа интегрированного развития пилотных регионов. Общий объем инвестиций составил 63 миллиона евро. Программа включает регионы Кахети, Имерети, Гурию, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети.

В рамках "Инвестиционной программы устойчивого развития городов" Азиатского банка развития подготовлены проекты урбанистического развития городов Телави, Зугдиди, Велисцихе, Местия и Ушгули.

Прокатный стан на Руставском металлургическом заводе
photo: Ministry of Economy of Georgia / FB
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При поддержке EBRD для шести городов: Гори, Зугдиди, Рустави, Кутаиси, Телави и Поти, было приобретено 175 автобусов, 88 из которых они уже получили.

Были организованы и восстановлены городские свалки в Лагодехи, Сагареджо, Душети, Марнеули, Хашури, Каспи и Тержола.

Из Фонда высокогорных поселений профинансированы разные инфраструктурные проекты в размере 8,5 миллиона лари. В том числе построена школа-пансион в Шатили, смонтированы солнечные панели 207 семьям в 87 селах 16 муниципалитетов страны. Также завершилась интернетизация Пшав-Хевсурети для более 500 семей.

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При помощи Фонда по реализации проектов в регионах в размере 360 миллионов лари были профинансированы 1 065 дорожных проектов, а также по водоснабжению и другие, в которых были трудоустроены более 16 тысяч граждан Грузии.

Кроме того в 3140 селах в размере 40 миллионов лари профинансированы 4250 проектов, которые выбрало местное население.

Темы:
Экономика Грузии (1572)
Теги:
Майя Цкитишвили, Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии, Грузия


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