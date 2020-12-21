"Использовать пандемию" - о чем Гахария говорил с грузинскими послами

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Эффективная и прагматичная дипломатия должна стать главной задачей в 2021 году, чтобы пандемия COVID-19 превратилась из вызова в возможность для Грузии, заявил и.о. премьер-министра Георгий Гахария.

Он выступил на ежегодной встрече с руководителями диппредставительств "Конференция послов 2020 – приоритеты внешней политики Грузии в условиях пандемии, новые вызовы, и возможности". Мероприятие проходит в онлайн-формате, с 21-23 декабря. В течение трех дней участники конференции подытожат работу по направлению внешней политики в 2020 году и рассмотрят план действий на 2021 год.

"Как вы знаете, вакцина станет доступной и глобальная конкуренция станет абсолютно другой. Также как мир не сможет стать прежним, как до пандемии, абсолютно другой станет и глобальная конкуренция, и наша задача добиться маленького преимущества для нашей страны в условиях глобальной постпандемической конкуренции", - заявил Гахария.

Гахария поблагодарил дипломатов за проделанную работу в процессе борьбы с пандемией и в защите прав и здоровья граждан Грузии, проживающих в разных странах.

С начала пандемии коронавируса МИД Грузии помог вернуться на родину 22 862 гражданам, а дипломатические миссии оказали помощь 23 296 соотечественникам за рубежом, обеспечив их жильем, продовольствием и медикаментами.

"Действительно, стоит отметить то, как грузинская дипломатия помогла гражданам Грузии, и мы, маленькая страна, с нашим ограниченным экономическим ресурсом смогли вернуть граждан на родину. Уверяю вас, что это увидел и оценил каждый гражданин страны", - подчеркнул Гахария.

Задачи внешней политики

Также, по словам и.о. главы правительства, задача этого года и четырехлетнего избирательного цикла в целом будет заключаться в том, чтобы подготовить страну к реализации ее исторической цели, исторической мечты - получить возможность подать заявку на полноправное членство в ЕС.

"Эта та цель, ради которой мы должны ежедневно трудиться. Поэтому дальнейшее углубление европейской и евроатлантической интеграции страны станет приоритетом номер один в вашем плане работы на 2021 год. Нам всем нужно понимать, что во всех измерениях, включая физическое, приблизить Грузию к Европе - это наша главная цель. Во всех сферах - экономике, бизнесе, культуре, образовании - мы должны все больше приблизиться к стандартам, и мы должны сделать все, чтобы в следующие четыре года страна была готова, это должно быть нашей главной целью", - сказал Гахария.

Гахария также подчеркнул сотрудничество с Североатлантическим альянсом и ощутимый в результате прогресс, достигнутый в области обороны.

Гахария затронул вопрос главнейшего вызова для Грузии – оккупации и территориальной целостности.

"Мы должны понимать, что это основной вызов для нашей страны, и в будущем, в любой среде, в какой бы нам ни пришлось жить, оккупация и, разумеется, территориальная целостность страны будет приоритетом высочайшей степени. Мы все должны сделать для того, чтобы в мире, полном вызовов, никому не позволить придать забвению вызов номер один для Грузии", - заявил Гахария.

По оценке Гахария, региональные изменения и региональное развитие, свидетелями которого были все, и Грузия смогла сохранить нейтральную позицию в этих сложных процессах, будут иметь большое значение для будущего.

"Разумеется, мы и здесь должны поблагодарить нашу дипломатию. Грузия смогла сохранить нейтральную позицию в этих сложных процессах, потому что, как вы знаете, добрососедские отношения на Южном Кавказе являются приоритетом номер один для нашей страны и жизненно важны не только для безопасности грузинского государства, но и для экономического развития. Все должны понимать важность этого нейтралитета для нашей страны", - сказал он.

Парламентские выборы 2020

Гахария затронул и текущие политические процессы. По его словам, за последний год правящая сила сделала все возможное, чтобы добиться большего плюрализма в политическом процессе в стране, чтобы в парламенте было представлено больше голосов граждан и появилось больше новых, здоровых политических сил.

"Для грузинской демократии, в долгосрочной, и даже в среднесрочной перспективе, те избирательные изменения, которые были приняты, и проведенные выборы являются прогрессом. Подчеркиваю, что в условиях пандемии около 2 миллионов граждан с полной ответственностью пришли к избирательным урнам и проголосовали. В результате мы получили парламент с 9 политическими силами, впервые в истории страны, и получили парламент, большинство которого избрано по пропорциональной системе", - отметил и.о. главы правительства.

По словам Георгия Гахария, это прогресс демократического процесса, которому угрожает нынешняя поляризация. Премьер-министр поблагодарил международных партнеров, вовлеченных в процесс диалога, послов-посредников за их усилия.

Уже больше месяца политический кризис, возникший в стране после парламентских выборов 31 октября, пытаются разрядить послы ЕС и США, которые выступают посредниками в переговорах между властью и оппозицией. За это время западные дипломаты пытались уговорить оппозиционные партии принять итоги парламентских выборов, а власти – пойти на определенные уступки.

В первый день онлайн-конференции приняли участие как послы Грузии в разных странах, так и руководители структурных единиц МИД Грузии. Конференцию открыл и.о. главы МИД Давид Залкалиани. К участникам помимо Гахария, также обратились президент Саломе Зурабишвили и председатель парламента Арчил Талаквадзе.