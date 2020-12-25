Что на самом деле происходит в ковид-отелях Грузии?

Карантинные отели или новые модели клиник, комфорт и безопасность или их видимость. Рассказываем, как борются с пандемией в грузинских ковид-гостиницах и в чем их преимущества

Еще в начале этого года население Грузии и владельцы отелей представить себе не могли, что скоро в стране появится такой термин, как "ковид-гостиница".

Когда он впервые был озвучен, для жителей страны это было чуждо, ново и непонятно. Но сегодня ковид-отели такая же реальность, как и когда-то гостиницы для обычных постояльцев.

За свою новую историю ковид-отели испытали не одну трансформацию. В начале они были придуманы и переделаны для тех инфицированных COVID-19 пациентов, которые не могли остаться дома изолированными.

Но сегодня эти отели уже превратились практически в мини-клиники: в них есть врачи, медсестра, лекарства, кислородные концентраторы. Управлять легкими случаями здесь можно без проблем, а вот тяжелые – нуждаются в госпитализации.

Как все началось?

В Грузии первый случай коронавируса был выявлен 26 февраля. Это был приехавший из Ирана гражданин Грузии.

Власти страны практически сразу же приняли решение перевести всех приехавших из-за рубежа граждан или гостей в карантин. Именно в эти карантинные пространства или же ковид-гостиницы превратились отели, которые остались без работы из-за провалившегося туристического сезона и пандемии коронавируса.

Изначально в ковид-отелях содержались только пациенты с подозрением на COVID-19. Больных лечили в клиниках, а эпидемиологи следили за каждой цепочкой заражения, досконально выявляя все контакты инфицированного. Однако с сентября ситуация начала резко ухудшаться. Летний сезон, полные пляжи курортной Аджарии и активный политический процесс привели страну к коллапсу.

С октября в стране переполнились все больницы и мест уже нет даже для тяжелых пациентов. Системе здравоохранения пришлось подстраивать ковид-гостиницы под нужды пациентов, уже не только легких и бессимптомных, но и средней тяжести.

В ковид-гостиницах пациенты находятся от 8 до 15 дней, а по надобности и дольше. Все индивидуально и зависит от состояния пациента и тяжести течения заболевания. Врачи и медсестры отвечают за состояние здоровья пациентов. Именно они принимают решение, кто и когда может быть переведен из гостиницы в клинику за обследованиями или на госпитализацию.

Корреспондент Sputnik Грузия побеседовал с двумя гражданками Грузии, которые побывали в двух разных ковид-гостиницах Тбилиси. Женщины поделились с нами не только своей коронавирусной историей, но и тем, что же на самом деле происходит в ковид-гостиницах, какие там действуют запреты и каково это жить в красивых гостиницах с трехразовым питанием, но без права на свободу.

"Мамочка, ковид – это плохо"

Инга Лоладзе одна воспитывает двух дочерей, младшая дочь с синдромом Дауна. Инга – основательница центра для детей с ограниченными возможностями здоровья, поэтому к активному графику жизни она привыкла давно.

В конце октября Инга почувствовала сильную головную боль, на второй день появилась ужасная боль в спине. В тот период дома у женщины был небольшой ремонт, пришлось пару раз побывать на рынке стройматериалов. Именно там, уверена Инга, она заразилась коронавирусом.

"Сначала я думала, что просто простудилась, но боли были настолько сильными, что я решила сделать тест, который подтвердил инфекцию, – вспоминает Инга. – Я позвонила на горячую линию, объяснила свое положение и мне сказали, что нас переведут в ковид-гостиницу. Оставить детей было не с кем. У детей не было никаких симптомов, но посоветовали взять их с собой, на случай, если они у них тоже проявятся, а врач в ковид-гостинице всегда под рукой. Я согласилась. Так я и попала в ковид-гостиницу".

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Сначала Инге с дочками досталась небольшая комната в одном из карантинных отелей Тбилиси. Но утром им позвонили и сказали, что освободился большой номер с балконом, куда их и перевели. По словам Инги, все в ковид-гостинице старались создать наилучшие условия для нее и детей.

Так следующие 11 дней они провели уже в огромном номере с большим балконом, с хорошим питанием, Интернетом и телевизором. К счастью, Инге не понадобилась особая медпомощь. В день три раза ей звонил врач, интересовался состоянием, температурой и давал указания.

"Единственный раз мне стало плохо, стало сложно дышать. Ко мне сразу же подошел один из врачей в этой экипировке, под которой я сначала даже не угадала, женщина это или мужчина, позже смогла различить только по голосу. Проверил меня и ушел. Мой коронавирус протекал без температуры. Всего лишь раз у меня была температура – 37,5, в остальном были только боли", – рассказала Инга.

Коронавирус принес с собой нечеловеческий страх за детей, признается Инга. Из-за него она не могла уснуть и ночами напролет следила за дыханием своих детей во сне.

Врачи ковид-гостиницы советовали Инге много двигаться. Поэтому, несмотря на сильные боли, она вместе с детьми то по номеру, то по балкону пробегала в целом до семи километров за день. "Мне сказали, что именно это помогло мне быстро вылечиться", – говорит Инга.

Обслуживающего персонала Инга не видела ни разу. Еду сотрудники оставляли у двери. Категорически запрещалось выходить в коридор. Постояльцы ковид-гостиницы не общались друг с другом. Иногда через окна и балкон инфицированные пациенты интересовались состоянием друг друга, но чаще было не до этого.

Сверху Инга с детьми постоянно слышали детские голоса. Оказалось, там была семья с шестью детьми. Для того, чтобы облегчить состояние малышей, сотрудники ковид-гостиницы устроили им в коридоре игровую площадку – выделили для этого целый этаж. Игрушки приносили и для девочек Инги.

Что касается медикаментов, то врачи ковид-клиники приносят лекарства по необходимости. Например, Инга во время всей своей ковид-истории принимала лекарство только трижды. Один раз Ибупрофен, который ей дали от головной боли, один раз Цитрамон и еще раз – Нимесил, который она обнаружила в своей сумочке.

Дети Инги так и не заразились коронавирусом, но дни, проведенные в ковид-клинике, оставили свой след в психологическом плане.

"Нино, у которой синдром Дауна, постоянно повторяла: "Ковид – это плохо. Я хочу домой". Однажды ночью она даже проснулась с криком: "Ковид – плохо, не хочу ковид". Когда везу ее на терапию, всем рассказывает, что ковид – это очень плохой вирус, всех просит надеть маску. Так что, как оказалось, дети получили гораздо больший стресс, чем я думала", – говорит Инга Лоладзе.

Коронавирс, ковид-гостиница, смерть…

Не оставляет равнодушным и история жительницы Тбилиси Ирины Имедадзе. Ее сестре внезапно диагностировали опухоль мозга. Срочно понадобилась госпитализация, обследования. При поступлении в клинику ее тест на ковид дал отрицательный результат. А вот после обследований и выписки дома обнаружился коронавирус. Ирина уверена, что сестра подхватила вирус в клинике и заразила ее дома, пока та за ней ухаживала.

"Сестре дома опять стало плохо, она потеряла сознание. Ее вновь вернули в клинику. А через несколько дней я потеряла обоняние и вкус. Сделала тест и он подтвердился. Из-за отсутствия возможности изолироваться, я оказалась в ковид-отеле. Я очень довольна сервисом, атмосферой, питанием, условиями – одним словом, всем. Единственное, в номере не было балкона, поэтому я открывала окно, чтобы дышать свежим воздухом", – рассказывает Ирина.

Болезнь у Ирины протекало относительно легко, поэтому врачи, по ее словам, особо к ней не заглядывали, но часто звонили и интересовались ее состоянием. Никто ни с кем не контактировал, правила для всех были одинаковые и строгие.

"Кормили хорошо. Утром на завтрак сметана, вареные яйца, сосиски, джем, масло, сыр, хлеб, на обед – пюре, котлеты, макароны. Меню постоянно меняли. Сказать, что в ковид-гостинице останешься голодным – это неправда", – рассказывает Ирина.

В день, когда Ирину выписывали из ковид-гостиницы, пришла страшная весть о кончине ее сестры. "Если бы не коронавирус, она была бы еще жила, но инфекция к таким пациентам безжалостна…", – говорит со слезами Ирина.

Сестру Ирины похоронили через 72 часа после смерти. Родным попрощаться с ней так и не удалось. Ее хоронили в железном закрытом гробу. Таковы правила новой реальности в эпоху пандемии.