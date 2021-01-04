"Письмо к Богу" - как в Грузии исполняют новогодние желания детям

Ровно девять лет назад в Грузии стартовал социальный проект "Письма Деду Морозу". Он очень быстро стал популярным, ежегодно собирал сотни писем детей из социально незащищенных семей и находил людей, которые исполняли новогодние желания малышей

Идея проекта принадлежит грузинскому дизайнеру Тинатин Магалашвили. Она долго думала, запустить ли проект в 2020 году, ведь из-за пандемии коронавируса многие остались без работы, погрязли в финансовых проблемах, болели или вовсе не выходили из карантина. Но, несмотря на вызовы, которые принес год пандемии, Тинатин все же решила собрать письма детей и, как всегда, положиться на отклик добрых людей.

FB / Tinatin Magalashvili Грузинский дизайнер Тинатин Магалашвили

Тинатин изменила и формат проекта. Она решила увеличить его масштабы и придать ему не только новогодний характер. Теперь письма можно отправлять в любое время года, чтобы в случае необходимости люди могли поделиться своей проблемой и надеяться на помощь неравнодушных к чужой беде.

"В этом году отклик очень большой. Те люди, которые нас поддерживают уже давно и исполняют желания наших детей, все еще рядом с нами и будут радовать их и в этом году. Но я очень рада и удивлена, что добавляются новые люди", - рассказала Магалашвили в интервью Sputnik Грузия.

По сравнению с предыдущими годами, в 2020 году количество писем выросло втрое, говорит Тинатин. Хотя ей, к сожалению, пришлось приостановить прием писем потому, что женщина не хотела разочаровывать хотя бы одного ребенка, а удовлетворить все письма, по ее словам, физически не удастся.

"Раньше подарки приносили ко мне, и я потом их раздавала, но последние три-четыре года люди сами отправляют их. В этом году наш проект можно назвать "Письма к Деду Морозу с масками" потому, что все развозят свои подарки в масках. Если раньше заходили в семьи и снимали фотографии, то в этом году просто оставляют у дверей. А фотографии уже нам присылают родители.

Некоторые зачисляют деньги родителям, и они потом сами покупают детям желанную вещь. Как всегда очень активны наши эмигранты. К тому же многие наши исполнители детских новогодних желаний хотят остаться инкогнито. Поэтому у нас важно исполнить желания, остальное неважно", - говорит Магалашвили.

Магалашвили вспоминает, что в практике соцпроекта был случай, когда один из граждан оплатил аренду за весь год одной очень нуждающейся семье.

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Еще один удивительный случай произошел в 2020 году. Тинатин получила письмо, в котором маленькая девочка просила на свой день рождения торт и немного еды. Она опубликовала письмо на своей странице в соцсети и попросила людей помочь. А утром обнаружила, что ее письмом поделились 390 человек. Девочке, разумеется, помогли.

По словам Тинатин Магалашвили, за время деятельности ее благотворительной кампании были и письма с более тяжелыми историями, но конкретно это письмо имело огромный резонанс.

"Письмо было какое-то магическое. Утром семья проснулась и обнаружила на счету около 500 лари. Им звонили многие люди и говорили, что готовы оказать помощь. В какой-то момент семья со мной связалась и попросила удалить пост из соцсети потому, что та помощь, которую получила их дочь, уже была для них достаточной", - рассказывает Магалашвили.

Однако история на этом не закончилась. Произошло так, что семья стала жертвой буллинга: некоторые фонды обвинили их во лжи, в том, что они на самом деле не нуждаются. Тинатин решила навестить семью, чтобы доказать обратное. Естественно, она застала на месте очень нуждающихся людей.

"Я записала с места видео, раскритиковала всех, кто про них говорил такие вещи. И на второй день случилось чудо. В течение двух недель они получили столько помощи – еды, одежды, игрушек - что семья разделила ее со всеми в селе. Село было очень благодарно этой семье. Вот так письмо одной маленькой девочки подарило всему селу счастливый Новый Год. И символично мы назвали это письмо "Письмом к Богу", - отметила Магалашвили.

Что касается желаний в год пандемии, то многие попросили елку, сладости, еду. С начала проекта Тинатин и ее друзьям удалось исполнить желания более пяти тысяч детей. И это только начало, ведь Новый Год – это пора волшебства и доброты.