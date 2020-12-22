Супруга тбилисского мэра Кахи Каладзе сделала подарки многодетной семье из Кахети

Ежегодно под Новый год дизайнер Ануки Арешидзе старается помочь детям из нуждающихся семей и дарит им подарки

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Грузинский дизайнер, супруга мэра Тбилиси Кахи Каладзе – Ануки Арешидзе, обрадовала перед Новым годом многодетную семью из региона Кахети.

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Арешидзе подарила членам семьи подарки и даже привезла детям Санта Клауса. Фотографии с благотворительного мероприятия Арешидзе выложила в свой Instagram.

На прошлой неделе мэр Тбилиси подарил квартиру нуждающейся семье. Ануки Арешидзе тоже не отстает от супруга и с помощью своего фонда каждый год помогает детям из социально незащищенных семей.

Каха Каладзе и Ануки Арешидзе воспитывают четырех сыновей – Левана, Кахабера, Ваче и Николу. Примечательно, что все дети родились в Милане.

Также Ануки Арешидзе – успешный дизайнер. Ее бренд знают модники в разных странах мира. В ее серебристом тренче появлялась одна из участниц реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Хлои Кардашьян, а до нее в похожем блестящем костюме вышла на сцену певица Джесси Джей.