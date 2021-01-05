Отсутствующие симптомы грузинской революции: что готовит нам наступивший 2021

"Саакашвили приезжает, но никак не приедет, а Иванишвили уходит и никак не уйдет" - фраза из статьи в одной из грузинских газеты вполне тянет на афоризм

Благие пожелания сегодня воспринимаются, скорее, как дань приличию. Даже в предновогодние дни пресса не пыталась оградить нас от проблем. "Квирис палитра" новогоднему номеру (28.12-3.01) предпослала преамбулу: "Пандемико-политический кризис, или тяжелый 2020-й". "Асавал-Дасавали" (28.12-10.01) дала совет не культивировать в 2021-м страх и смотреть только телеканалы, по которым ежедневно не показывают… гробы.

"Ахали таоба" (31.12), не церемонясь, разместила итоговую шапку: "Однопартийный парламент – наше общее поражение". "Резонанси" поступила деликатней – предновогодний номер просто "сбросила". Зато вселила надежду: показатель инфицирования коронавирусом в Грузии резко снизился еще и потому, что стал вырабатываться коллективный иммунитет! (28.12)

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Ну а "Сакартвелос Республика" (30-31.12) безо всякого лукавства заявила: может, хотя бы в новом году нас пронесет…

Кроссовки и сорочки могли бы подождать

Если начать с итогов, то минувший год рельефно очертил всю глубину пропасти в восприятии жизни политическим истеблишментом и обществом в лице нас, рядовых его членов. Это очевидно даже из ответов на полушутливый вопрос "Резонанси" (30.12): кого из политиков вы пожелали бы себе на Новый год в качестве "меквле" - первого гостя в доме?

19% остановили выбор на Георгии Гахария, 9% - на Бидзине Иванишвили, 8% - Нике Мелия, 7% - Зурабе Джапаридзе и т.д. Впрочем, показательны, как ни печально, не имена, а то, что 40% заявили – они предпочли бы не видеть у себя никого из них. Одна из читательниц даже пояснила: из-за пандемии я не пускаю в дом собственных детей и внуков – так что же, впущу политиков?!.

В какой политической реальности завершается 2020 год и как это отразится на будущем страны – задает вопрос газета (29.12). И приходит к закономерному выводу, что соперничество "Грузинской мечты" и оппозиции не имеет ничего общего с интересами развития Грузии, что простые люди от него только натерпелись.

Нельзя не признать, поведение наших граждан тоже трудно назвать адекватным. Грузинское общество, как считает лидер движения "За социальную справедливость" Мамука Тускадзе, фактически ни во что не ставит ковид-пандемию. Во всяком случае, несмотря на ограничения, на улицах постоянно возникают пробки. Будто нельзя было повременить с покупкой кроссовок и сорочек? ("Ахали таоба", 29.12)

Тем не менее, с политиков, претендующих на общественное лидерство, спрос, конечно же, на много порядков выше. И нелепо, по мнению Тускадзе, финансировать партии и платить зарплату депутатам, которые отказываются занять места в парламенте и исполнять возложенные на них обязанности. Своим упрямством оппозиция лишь подыгрывает "Мечте", в целом согласен с критикой эксперт Паата Закареишвили ("Резонанси", 30.12).

Отсутствующие "симптомы" грузинской революции

Политолог Вахтанг Дзабирадзе подозревает, что "Нацдвижение" предпочитает оставить политические процессы на улице. Объективно тактика партии больше соответствует желанию разжечь революцию ("Ахали таоба", 30.12). А Акакий Бобохидзе открыто упрекает "Мечту" в том, что в Грузии не произошла мирная передача власти (31.12). Эксперт, по-видимому, упустил, что в демократическом обществе власть меняется в результате выборов, а не по чьей-то прихоти…

Тема революции на страницах прессы звучит все более настойчиво. Но каковы реальные шансы на массовый протест, способный подвести процессы к ее неизбежности? Вопрос волнует и последователей, и противников радикализма. Не случайно два популярных еженедельника – "Квирис палитра" и "Асавал-Дасавали" синхронно выразили озабоченность на этот счет. Обе газеты опубликовали похожие интервью с журналистом и писателем Ираклием Какабадзе.

Тот провел интересную параллель нынешней ситуации с той, что имела место в ходе предыдущих эпизодов смены власти. Какабадзе конкретно назвал имена тех, кто сыграл ведущую роль в дестабилизации. Добавив, что некоторые из них фигурируют и среди нынешних авторов инициативы по созданию параллельных представительских структур. Однако реальных предпосылок для государственного переворота в стране нет, успокаивают читателей обе газеты.

Почему в Грузии не будет революции? Самим вопросом "Сакартвелос Республика" (30-31.12), как бы, дает понять, что говорить сегодня о революционной ситуации по крайней мере несерьезно. Часть оппозиции даже не скрывает, что теперь делает решающую ставку на обострение к весне социальных проблем. В связи с чем публицист Гия Габричидзе раскрывает ее полную несостоятельность и неумение постичь особенности грузинского национального характера.

В Грузии никогда не было бунта из-за тяжелых условий жизни, утверждает автор публикации. Единственной и решающей причиной всегда становилось оскорбление личного и национального достоинства людей. А в данном случае достоинство большинства граждан ущемляют именно бесплодные попытки спровоцировать революцию и хаос, выдав их за глас народа.

У многих наблюдателей складывается впечатление, что "Национальное движение" испытывает едва ли не зависть к "Мечте" за то, что она осталась в парламенте одна. Националы хотели бы вернуться во власть на однопартийной основе, подозревает Паата Давитая ("Ахали таоба", 29.12). Если оппозиция, в особенности националы и евронаци, останутся на улице, это станет огромным достижением для грузинского государства, злорадствует в ответ "Асавал-Дасавали".

Неладно что-то в датском королевстве

Перед самым новым годом неприятный сюрприз "Европейской Грузии" преподнесла Элене Хоштария, заявив, что покидает ряды партии ("Ахали таоба", 29.12). Хоштария не выражала критики или недовольства, объяснив, что руководствуется исключительно личными политическими планами и расчетами.

В партии потерю одного из лидеров тоже не стали комментировать. Тем не менее, она привлекла пристальное внимание экспертов, усмотревших в этом своего рода симптом. Уход Хоштария не будет для партии разрушительным, согласен Заал Анджапаридзе, но он нанесет ей кадровый и репутационный урон ("Резонанси", 29.12).

Еще более критически настроен политолог Рамаз Сакварелидзе, назвавший Элене Хоштария одной из самых рейтинговых фигур еврогрузин. Все эксперты считали ее и Мелия наиболее сильными оппозиционными фигурами в Тбилиси, а на предвыборных баннерах красовались другие лица, отнюдь не столь популярные... (29.12).

В этом смысле решение Хоштария по ожидаемым последствиям в каком-то смысле перекликается с уходом Григола Вашадзе из "Нацдвижения". Точнее, с избранием на место председателя партии Ники Мелия. И одно, и второе событие может стать основой для серьезной перегруппировки во всем оппозиционном спектре. Мелия несколько раз доказывал, что он относительно самостоятельная фигура. Обычно настроенная "анти" к националам "Асавал-Дасавали" с удовлетворением констатирует, что победа Мелия – это победа над Саакашвили.

Правда, Мамука Гамкрелидзе опасается, что без последнего "Нацдвижение" рискует растерять и избирателей, и рейтинг ("Ахали таоба", 28.12). Однако опытный эксперт Гия Хухашвили уверен, что националы наконец-то получили возможность покончить с вождизмом и в новом году по-настоящему сформироваться как партия (28.12).

Во всяком случае, появился намек, что закладывается основа для развенчивания двух укоренившиеся в грузинской политике мифов: Саакашвили приезжает, но никак не приедет, а Иванишвили уходит и никак не уйдет ("Квирис палитра")…

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