Трагедия, шок и осуждение: как мир отреагировал на беспорядки в Вашингтоне

Сторонники Трампа ворвались в Капитолий, а затем — в зал сената в Вашингтоне. В ходе беспорядков погибли четыре человека

В среду протестующие сторонники Дональда Трампа пошли на штурм Капитолия. Это произошло в день утверждения итогов президентских выборов США. В здании были слышны выстрелы.

Штурм Капитолия в США - фото столкновений протестующих с полицией>>

Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ходе протестов погибли четыре человека.

Несмотря на эти события, Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах. Заседание Конгресса продолжалось 10 часов с перерывами, став одним из самых долгих в истории.

Все заявки на пересмотр голосов в отдельных штатах были отклонены. Теперь у Дональда Трампа не осталось возможностей конституционным путем оспорить результаты выборов. Инаугурация Джо Байдена состоится 20 января.

Национальная трагедия

Бывший президент США Джимми Картер назвал произошедшие в Вашингтоне беспорядки национальной трагедией.

"Мы с Розалин (Розалин Картер, супруга Джимми Картера - ред.) опечалены насилием, которое произошло сегодня у Капитолия США. Это национальная трагедия и не представляет нас как нацию… Мы присоединяемся к нашим соотечественникам в молитве за мирное разрешение, чтобы наш народ мог исцелиться и завершить передачу власти, как и на протяжении 200 лет", - говорится в заявлении Центра Картера, опубликованном в Twitter.

ОБСЕ против насилия

Ни подстрекательство к насилию, ни само насилие не имеют места в демократическом процессе, говорится в заявлении Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по поводу последних событий в США.

"Ни подстрекательство к насилию, ни само насилие не имеют места в демократическом процессе. Наблюдая за все более тревожными событиями, разворачивающимися в столице Соединенных Штатов после ноябрьских всеобщих выборов, БДИПЧ выражает озабоченность по поводу целостности демократического процесса и призывает все стороны соблюдать принципы демократии и верховенства закона", - говорится в заявлении.

Бюро отмечает, что как одна из 57 стран региона ОБСЕ, Соединенные Штаты "взяли на себя обязательство не только провести демократические выборы, но и обеспечить, чтобы кандидаты, получившие необходимое количество голосов, заняли свои должности должным образом".

При этом Бюро отмечает, что наблюдательная миссия организации пришла к выводу, что "все утверждения о систематических фальсификациях безосновательны".

Израиль осуждает

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил события в Вашингтоне и заявил, что американская демократия восторжествует.

"Вчерашнее бесчинство в Капитолии было позорным актом, который следует решительно осудить. Я не сомневаюсь, что американская демократия восторжествует, как это было всегда", - приводит пресс-служба слова Нетаньяху перед встречей с главой финансового ведомства США Стивеном Мнучиным.

© REUTERS / STEPHANIE KEITH Штурм Капитолия в США

Он добавил, что для мира, Израиля и для него лично "американская демократия была источником вдохновения".

Фины в шоке

Финские политики следили за происходящим в Вашингтоне и назвали происходящие там события тревожными и шокирующими.

"Американская демократия долгое время была образцом для мира. Её целостность и продолжение важны для всех нас", - написал в Twitter президент Финляндии Саули Ниинистё.

Глава финского кабмина Санна Марин назвала события тревожными.

"Нападение на Капитолийский холм в Вашингтоне - очень серьезное и тревожное событие. Это показывает, насколько важно твердо и решительно защищать демократию во все времена", - сообщила Марин в сети микроблогов.

Глава министерства внутренних дел Пекка Хаависто призвал положить конец насилию.

"Финляндия следит за шокирующими новостями из Соединенных Штатов, одной из старейших демократий в мире. Результаты выборов всегда следует уважать. Необходимо немедленно положить конец насилию", - сообщил министр в Twitter.

Реакция Москвы

Сенатор Владимир Джабаров поделился в беседе с телеканалом "360" мнением о беспорядках в Вашингтоне, устроенных сторонниками Дональда Трампа.

"Американцы этот сценарий цветных революций, который они внедряли во многих странах, начиная с Северной Африки, в странах Центральной Азии, они, по сути, получили этот сценарий у себя дома", — заявил Джабаров.

По его словам, половина населения США поддерживает Трампа, другая половина — Байдена.

Джабаров уверен, что под словами Трампа о фальсификации выборов есть какие-то факты и основания, но пока трудно сказать, кто прав в этом противостоянии.

Он добавил, что произошедшие события в Вашингтоне серьезно подрывают авторитет США в вопросах демократии и торжества закона.

Также в заявлении РИА Новости Джабаров подчеркнул, что в России не заинтересованы в неправовой передачи власти.

"Рассчитываем, что все удастся решить мирным путем", — подытожил сенатор.

Кто виноват?

Беспорядками в Вашингтоне воспользуются, чтобы предъявить РФ обвинения в их организации, убеждён российский сенатор Андрей Климов.

"Конечно, Россию обвинят и в этом, в том, что она стоит за этими беспорядками, что она их организатор, я нисколько в этом не сомневаюсь. Но мы к этому готовы", - заявил он РИА Новости.

Климов полагает, что ситуацию могут использовать и для обвинений в адрес Китая.

"Будет очередная подпитка мифа о том, что причиной всех бед и зол являются Россия и Китай", - сказал он.

На самом деле, считает сенатор, за беспорядками в Вашингтоне могут стоять противники действующего президента Дональда Трампа.

"Не исключено, что все это действительно было организовано, причём специально для давления на конгресс. Эта акция была призвана показать конгрессменам, что Трампа действительно нужно срочно отстранять от власти", - полагает Климов.