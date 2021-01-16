"Грузинская мечта" без Иванишвили: новый политсовет и съезд на фоне акции

Теперь возглавит партию Ираклий Кобахидзе, но управлять ею ему придется без самой надежной поддержки – главной политической фигуры последних 10 лет – Бидзины Иванишвили

Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" в субботу провела свой первый съезд без основателя – грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили – и выбрала себе нового председателя и новый политсовет.

Председателем партии стал Ираклий Кобахидзе, который занимал пост исполнительного секретаря партии с ее основания и также возглавлял предвыборный штаб на всех последних выборах страны.

Фигура Кобахидзе не раз вызывала критику оппозиции. С 2016-2019 года он занимал пост председателя парламента, и именно с требования его отставки с этого поста из-за скандала вокруг Межпарламентской ассамблеи православия в июне 2019 года в стране начался политический кризис, который длится уже полтора года.

Хоть впоследствии Кобахидзе и покинул пост председателя законодательного органа, кризис это не остановило. Сам он, в свою очередь, стал главным критиком действий оппозиции, не стесняясь порой в выражениях.

Теперь Кобахидзе возглавит партию, но управлять ею ему придется без самой надежной поддержки – главной политической фигуры последних 10 лет – Бидзины Иванишвили.

Последний не только ушел из политики, но и пообещал, что больше не будет помогать партии ни консультациями и предвыборной поддержкой в виде появления на публике.

Новый председатель уже признался журналистам, что без основателя партии будет трудно.

"Когда председатель партии с таким большим ресурсом уходит из политики и политической команды – это серьезный вызов, на который нам надо ответить единством", – сказал Кобахидзе.

Новая команда "Грузинской мечты"

С уходом Иванишвили сменился и состав политсовета партии. Теперь он представляет собой симбиоз представителей исполнительной и законодательной власти. При этом, вместо 12 членов в нем теперь 20 человек.

От исполнительной власти в политсовете оказались премьер-министр Георгий Гахария, глава Минрегионов Майя Цкитишвили, министр обороны Ираклий Гарибашвили, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, глава Минздрава Екатерина Тикарадзе и министр финансов Иване Мачавариани. Также в политсовете есть мэр Тбилиси Каха Каладзе и руководитель Аджарской АР Торнике Рижвадзе.

Что касается представителей законодательной власти, то в политсовет вошли председатель парламента Арчил Талаквадзе и депутаты Тея Цулукиани, Гия Вольский, Мамука Мдинарадзе, Каха Кучава, Мака Бочоришвили, Шалва Папуашвили, Николоз и Дмитрий Самхарадзе и Созар Субари.

"Мы отбирали политсовет по нескольким критериям. Естественно, в политсовете оказались представлены руководители партии. Также для нас был важен баланс между представителями правительства и парламента", – сказал Кобахидзе.

Неожиданный сюрприз съезда

Не обошелся съезд и без неожиданностей. Теперь в "Грузинской мечте" появилась должность заместителя председателя партии и занял ее бывший глава Общественного вещателя Васил Маглаперидзе.

Его оппозиция считает человеком, приближенным к Иванишвили. Когда миллиардер основал свой телеканал после прихода в политику, именно Маглаперидзе было доверено руководить его информационной частью.

"Это очень интересная команда, и, думаю, что она хорошо справиться с вызовами и ответственностью, которая лежит на ней. Моей функцией как заместителя председателя партии будет помощь в управлении", – сказал Маглаперидзе.

Съезд на фоне акции

На съезде не обошлось и без инцидентов. У выставочного комплекса, где проходил съезд, всем представителям партии пришлось пройти мимо акции гражданских активистов.

Активисты утверждали, что парламентские выборы, в результате которых "Грузинская мечта" смогла сохранить власть в третий раз, были сфальсифицированы.

Они несколько раз пытались то перекрыть дорогу, то пройти на территорию комплекса, что пресекалось полицией, которая стояла на каждом входе.

В результате стычек с полицейскими на акции, по данным МВД, были задержаны девять человек. Позже их отпустили под расписку.